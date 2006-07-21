حضورم در تمرينات تيم ملي به نظر باشگاه پرسپوليس بستگي دارد / براي كمك به تيم ملي آماده ام

كريم باقري درگفتگو با خبرنگار "مهر" با بيان اين مطلب افزود : قرار است تيم فوتبال پرسپوليس فردا براي برگزاري اردوي آمادگي خود راهي اتريش شود و حضور من در تمرينات تيم ملي به نظر مسئولان باشگاه و كادر فني پرسپوليس بستگي دارد .



باقري افزود : ازاينكه درمقطع كنوني مربيان تيم ملي به من اعتماد كردند و ازمن براي حضوردرتيم ملي دعوت كردند بسيارخوشحالم و اميدوارم بتوانم براي تيم ملي بازيكن موثري باشم .



كاپيتان تيم فوتبال پرسپوليس در پاسخ به اين سئوال كه آيا خداحافظي چند سال گذشته وي از تيم ملي دليلي براي عدم حضور وي در تيم ملي نخواهد بود گفت : اين درست است كه من قبلا از تيم ملي خداحافظي كرده ام ولي اگر مربيان تيم ملي تشخيص داده اند كه در مقطع كنوني مي توانم به تيم ملي كمك كنم با تمام وجود در خدمت تيم ملي خواهم بود و نهايت تلاشم را براي موفقيت تيم ملي در مسابقات مقدماتي جام ملت هاي آسيا كه با تيم هاي قدرتمندي نظير سوريه و كره جنوبي همگروه هستيم ، بكار خواهم گرفت .