ظریف: ایران سقفی را برای گسترش روابط با عمان قائل نیست

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد ظریف در نشست خبری با «یوسف بن علوی» همتای عمانی خود، گفت: حضور این هیات عالیرتبه از عمان برای گفتگو، مذاکره و تفاهم نشان‌دهنده اهمیتی است که رهبران دو کشور به این روابط قائل هستند.

وزیر امورخارجه با بیان اینکه ایران سقفی را برای گسترش روابط با عمان قائل نیست و در تلاش است که در حوزه‌های مختلف این روابط را گسترش دهد، گفت: خط لوله گاز بین عمان و ایران احداث می‌شود و قرار است دو کشور همکاری‌هایی را نیز در زمینه هوانوردی، تجارت، ‌تسهیل روادید برای تجار و بازرگانان، ایجاد زمینه برای حضور سرمایه‌گذاران دو کشور، انجام سرمایه‌گذاری مشترک ایرانی و عمانی و همچنین ایرانی‌ و عمانی و طرف‌های ثالث با یکدیگر داشته باشند و در این ارتباط امروز گفت‌وگوهای خوبی را انجام دادیم.

وی با اشاره به همکاری‌های میان ایران و عمان در حوزه‌های مختلف، ادامه داد: در این دیدار در مورد همکاری‌های گسترده مالی بانکی ، گمرکی و همکاری های مشترک تجاری، صنعتی، انرژی، خط لوله گاز، سرمایه‌گذاری مشترک صنعتی صحبت کردیم.

ظریف تصریح کرد: این چند روز که هیات عالیرتبه عمانی در ایران میهمان ما خواهند بود، زمینه برای گشودن یک صفحه جدید از روابط بسیار گسترده، برادرانه و دوستانه بین دو کشور دوست و مسلمان ایران و عمان برقرار خواهد شد.

وزیر امور خارجه کشورمان ضمن خوشامدگویی مجدد به یوسف بن علوی، گفت: امیدوارم این سفر باب جدیدی در گسترش روابط بسیار عمیق دوجانبه میان دو کشور باشد.

بن علوی: نخستین و آخرین هدف ما از سفر به ایران همکاری است

در ادامه این نشست خبری یوسف بن علوی وزیر امور خارجه عمان گفت: من مایل هستم تشکر کنم از جناب آقای وزیر به خاطر استقبال گرمی که از ما شد.

وی افزود: مایل هستم بگویم روابط برادرانه که میان دو کشور وجود دارد، در سطح شخصی و همین‌طور سطح رسمی است.

وزیر امور خارجه عمان با اشاره به اهداف سفر هیات عمان به ایران گفت: می‌توانیم مذاکرات خود را در شرایطی انجام دهیم که تحریم‌های بین‌المللی برداشته شده است. ما با اراده و تصمیم قاطع به ایران آمده‌ایم تا در چارچوب همکاری‌های برادرانه با یکدیگر همکاری کنیم.

یوسف بن علوی افزود: ما آمده‌ایم تا با دوستانمان در ایران افق‌های جدیدی در سطوح همکاری‌های اقتصادی، سرمایه‌گذاری، فرهنگی و علمی و همه زمینه‌هایی که برای دو ملت و دو کشور سودآور است، همکاری کنیم.

وی با بیان اینکه این روابط برگرفته از اهتمام و اهمیتی است که ما برای آن قائل هستیم، گفت: ما برای گسترش این روابط تاریخی که همواره ایران و عمان را به یکدیگر مرتبط کرده اهمیت قائل هستیم و این سفر در چارچوب یک اهتمام جهانی است.

وزیر امور خارجه عمان تاکید کرد: همکاری‌‌ای که ما به دنبال آن هستیم که در این جلسه ما نشانه‌ها و مرزهای آن را مشخص کردیم، در دو بخش است؛ بخش اول این همکاری، منطقه‌ای است و بخش دوم آن بین‌المللی است.

یوسف بن علوی با بیان اینکه این سفر در ادامه روابط دوستانه ایران و عمان است، گفت: نخستین و آخرین هدفی که ما از این سفر دنبال می‌کنیم، همکاری است که می‌تواند افق‌های جدیدی را برای دست یافتن به ثبات و امنیت بیشتر در منطقه باز کند.

وی گفت: من تاکید می‌کنم تمایلات بسیار فراوان داریم که از این نقطه کار را شروع کنیم و به آینده چشم بدوزیم.