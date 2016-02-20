ضرورت اجرای برجام داخلی در کشور/ نمایندگان باید پاسخگو باشند

به گزارش خبرنگار مهر، مهندس حسین امینی ظهر شنبه در میزگرد «مشارکت در انتخابات» که در تالار اجتماعات دانشکده دانشگاه آزاد مشهد برگزار شد، اظهار کرد: برجام داخلی می تواند در زمینه سرمایه گذاری داخلی و خارجی رونق اقتصادی در کشورایجاد کند تا رشد اقتصادی در کشور با کوشش جوانان و سرمایه گذاران به بیش از هشت درصد برسد.

وی افزود: گفتمان اصلاحات براین باور است که با حفظ روحیه امید و آرامش می تواند وضعیت اشتغال با توجه به تلاش دولت، وزیر خارجه و با علم رهبر انقلاب برجام به فرجام رسیده است برجام داخلی نیز شروع شود.

امینی گفت: قوانینی باید باشد که حقوق شهرواندن و اصول مغفول مانده قانون اساسی احیا شود و به صورت جدی اجرایی شود.

وی افزود: محیط دانشگاه باید محیط نشاط و تضارب آرا باشد و زمانی که از ورود افراد غیر دانشجویی به دانشگاه جلوگیری شود به دانشگاه به چشم یک خطر نگاه نشود چراکه دانشگاه یک امید است.

وی ادامه داد: متاسفانه در این هشت سال اخیر هیچ اقدام چشمگیری برای استان خراسان انجام نشده و این استان نتوانسته به جایگاه واقعی خود در کشور برسد.

امینی ابراز کرد: امیدوارم درمجلس دهم زمینه حضورنمایندگانی که به مشکلات کشور و استان واقف باشند، جایگاه مجلس را پاس بدارند و با دولت همکاری کنند تا دولت بتواند به شعارهای مختلف خود که در زمان انتخابات داده است عمل کند، فراهم شود.

وی تصریح کرد: می توان در کنار داشتن اختلاف تفکر و اندیشه جهت پیگیری حقوق استان خراسان با یکدیگر متحد بود چرا که تاکنون این استان نتوانسته حق خود را از اعتبارات عمرانی و ملی دولت دریافت کند.

استاندار سابق سیستان و بلوچستان با بیان اینکه نمایندگان مشهد در مجلس شورای اسلامی باید پاسخگو باشند که در این هشت سال چه دستاوردی برای شهر مشهد داشتند، عنوان کرد: در همین راستا مردم حق دارند سوال کنند که تمام حرف های انتخاباتی آنها چه شد و نمایندگان نیز باید پاسخگو باشند.

وی با اشاره به بازدید وزیر بهداشت از بیمارستان های مشهد گفت: وضعیت بیمارستان های مشهد خجالت آور است.

وی ادامه داد: در خراسان و شهر مشهد که سالانه ۲۷ میلیون زائر و گردشگر به آن سفر دارند تنها ۴۰ کیلومتری مشهد و باغچه اتوبان وجود دارد، این امر به هیچ وجه قابل قبول نیست تاکنون جاده های مشهد به دلیل استاندارد نبودن کشتار زیادی داشته است که با توجه به حجم ۴۰ میلیونی زائر و گردشگر در سال ۱۴۰۴ باید وضعیت جاده ها بهبود و اصلاح شود.

امینی خطاب به دانشجویان آنها را به پرسشگر و مطالبه محور بودن دعوت کرد و گفت: نمایندگان نباید اجازه دهند تا برجام به تاریخ بپیوندد که اگر نمایندگان فعلی مجلس بیشتر تلاش می کردند اجازه تصویب این برجام را نمی دادند.

وی افزود: در همین راستا باید تلاش کنیم که این امید حاصل از روی کار آمدن دولت تدبیر و امید به یاس تبدیل نشود؛ باید ثابت کنیم دانشجو می تواند امید را از داخل به خارج و نه بالعکس داشته باشد.

وی با اشاره به لغو کنسرت و جلسات پرسش و پاسخ در فضای دانشجویی اظهارداشت: جریان اصلاحات اعتقاد دارد که دانشجو شعورش بالاتر از این است که اجازه برگزاری کنسرت و جلسه پرسش و پاسخ به او در فضای دانشگاه ندهند.

امینی با بیان اینکه دانشجو اهل منطق بوده و باید ابتدا سوال طرف مقابل را شنیده بعد پاسخ دهد، یادآور شد: شهید مطهری قبل از انقلاب می گوید از بنده دعوت کردند به دلیل گسترش تفکر مارکسیست در دانشگاه الهیات سخنرانی با موضوع مخالفت با مارکسیست داشته باشم که بنده نیز درخواست کردم ابتدا یک استاد معتقد به مارکسیست بیاورید تا من نیز به دفاع از اسلام و رد مارکسیست صحبت کنم تا دانشجو بتواند بین اسلام و مارکسیست یک کدام را خود انتخاب کند.

وی مطالبه محوری را نه تنها حق دانشجویان بلکه اقشار مختلف جامعه دانست و گفت: امام راحل (ره) زمانیکه سخن از جمهوری اسلامی گفتند تاکید کردند که باید جمهوریت اسلام با رای مردم حفظ شود.

وی تنگ تر شدن حلقه قدرت را به ضرر کشور اعلام و اظهار کرد: ضروری است به نسل جوان اعتماد کنیم و زنان و مردان کشور را از خود بدانیم و از خود نرانیم.

استاندار سابق خراسان رضوی مطرح کرد: امیدوارم مجلس دهم با حضور پرشورجوانان و دانشجویان شکل بگیرد.

وی ابراز کرد: تبلیغات برای انتخابات خیلی مهمتر از تبلیغات برای افراد است چرا که مردم ما خودشان می دانند چه کسی را انتخاب کنند.