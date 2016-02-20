به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی با هدف تهیه صورتهای مالی استاندارد و نیز ضوابط حاکم بر فعالیت و بهبود گزارشگری در افشای اطلاعات و قابلیت مقایسه صورتهای مالی بانک ها و موسسات اعتباری، بازنگری صورت های مالی بانک ها و موسسات اعتباری در چارچوب (IFRS) را در دستور کار قرار داد و در این راستا بخشنامه شماره ۹۴/۳۴۳۷۲۳ مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۲۵ را براي مديران عامل بانکهاي دولتي، غيردولتي و موسسات اعتباري ابلاغ کرد.
در این بخشنامه از بانکها و موسسات اعتباری خواسته شده اطلاعات مالي صحيح و شفاف در قالب صورتهاي مالي، صرفاً توسط هيات مديره بانک/ موسسه اعتباري ارائه شود. همچنین در اين مجموعه تاکيد شده است، اعضاي هيات مديره و کميتههاي مرتبط با نظام حاکميت شرکتي و نظام کنترل های داخلی به صورت فعال بر فرآيند تهيه صورتهاي مالي نظارت جدي و موثر داشته باشند.
این گزارش حاکی است، تشریح ریسکهای موسسات اعتباري باید با توجه به ضوابط ناظر بر حداقل استانداردهاي شفافيت و انتشار عمومي اطلاعات و رهنمودهاي مديريت ريسک، کميته نظارت بانکي بال و استانداردهاي بين المللي گزارشگري مالي IFRS تنظيم شود.
بنابراين ضروري است ريسکهاي ناشي از مدل فعاليت و عمليات بانکداري و چگونگي مديريت اين ريسکها به نحوی توسط بانک/موسسه اعتباري توصيف شود که استفادهکنندگان قادر باشند، ضمن درک صحیح از نحوه انعکاس معيار ريسک ناشي از فعاليت، از تاثير آن بر روی هر یک از اقلام ترازنامه و صورت سود و زيان نیز آگاهي يابند.
این بخشنامه الزامات ذکر شده براساس «استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی» را افشاء حداقلی عنوان کرده، تاکید میکند که هر بانک/موسسه اعتباری با توجه به وضعیت خاص خود، باید نسبت به افشای کامل اطلاعات اقدام کند.
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