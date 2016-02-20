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۱ اسفند ۱۳۹۴، ۱۵:۲۰

توسط بانک مرکزی؛

استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی ابلاغ شد

استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی ابلاغ شد

بانک مرکزی بخشنامه استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی را برای اجرا به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی با هدف تهیه صورت‌های مالی استاندارد و نیز ضوابط حاکم بر فعالیت‌ و بهبود گزارشگری در افشای اطلاعات و قابلیت مقایسه صورت‌های مالی بانک ها و موسسات اعتباری، بازنگری صورت های مالی بانک ها و موسسات اعتباری در چارچوب (IFRS) را در‌ دستور کار قرار داد و در این راستا بخشنامه شماره ۹۴/۳۴۳۷۲۳ مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۲۵ را براي مديران‌ عامل بانک‌هاي دولتي، غيردولتي و موسسات اعتباري ابلاغ کرد.

در این بخشنامه از بانک‌ها و موسسات اعتباری خواسته شده اطلاعات مالي صحيح و شفاف در قالب صورت‌هاي مالي، صرفاً توسط هيات مديره بانک/ موسسه اعتباري ارائه شود. همچنین در اين مجموعه تاکيد شده است، اعضاي هيات مديره و کميته‌هاي مرتبط با نظام حاکميت شرکتي و نظام کنترل های داخلی  به صورت فعال بر فرآيند تهيه صورت‌هاي مالي نظارت جدي و موثر داشته باشند.

این گزارش حاکی است، تشریح ریسک‌های موسسات اعتباري باید با توجه به ضوابط ناظر بر حداقل استانداردهاي شفافيت و انتشار عمومي اطلاعات و رهنمودهاي مديريت ريسک، کميته نظارت بانکي بال و استانداردهاي بين المللي گزارشگري مالي IFRS تنظيم شود.

بنابراين ضروري است ريسک‌هاي ناشي از مدل فعاليت و عمليات بانکداري و چگونگي مديريت اين ريسک‌ها به نحوی توسط بانک/موسسه اعتباري توصيف شود که استفاده‌کنندگان قادر باشند، ضمن درک صحیح از نحوه انعکاس معيار ريسک ناشي از فعاليت، از تاثير آن بر روی هر یک از اقلام ترازنامه و صورت سود و زيان نیز آگاهي يابند.

این بخشنامه الزامات ذکر شده براساس «استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی» را افشاء حداقلی عنوان کرده، تاکید می‌کند که هر بانک/‌موسسه اعتباری با توجه به وضعیت خاص خود، باید نسبت به افشای کامل اطلاعات اقدام کند.

کد مطلب 3561536

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