افزایش به کارگیری نوجوانان در صفوف جنگ توسط داعش

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، محققان آمریکایی با انتشار مقاله ای از افزایش به کارگیری نوجوانان در صفوف جنگ توسط گروه تروریستی داعش خبر دادند.

بر اساس این گزارش این اقدام داعش در افزایش میزان به کارگیری کودکان در میدان های نظامی، پیش از این سابقه نداشته است.

همچنین در این گزارش تصریح شده است: منابع مورد استفاده در این پژوهش، پیام های منتشر شده گروه تروریستی داعش در خصوص نوجوانان به ویژه از طریق شبکه های اجتماعی مانند توییتر و تلگرام بوده است.

از سوی دیگر در این گزارش عنوان شده است که این نوجوانان از ۱۴ کشور مختلف به عضویت این گروه تروریستی در آمده اند و سن بیش از نیمی از نوجوانان کشته شده عضو این گروه تروریستی بین ۱۲ تا ۱۶ سال متغیر است.

به علاوه در بخش دیگری از این گزارش گفته شده که ۳۹ درصد از این نوجوانان طی عملیات به وسیله ماشین های بمب گذاری شده و ۳۳ درصد دیگر در درگیری های میدانی کشته شده اند.

در همین راستا شمار نوجوانانی که عملیات انتحاری انجام داده اند، در ماه ژانویه ۲۰۱۶ در مقایسه با سال گذشته به میزان ۳ برابر افزایش یافته است.