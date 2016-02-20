دفتر سرمایه گذاری سبزوار تعطیل شد یا فعال است؟

به گزارش خبرنگار مهر، جلال تعصبی رئیس شورای اسلامی شهر سبزوار پیش از این در گفت و گو با مهر بیان کرد: متاسفانه دفتر سرمایه گذاری سبزوار فاقد تیم حرفه ای بود و به لحاظ اینکه این دفتر کارایی چندانی در یکسال و نیم فعالیت خود نداشت شورا رای به تعطیلی آن داد.

دفتر سرمایه گذاری تعطیل نشده است

این در حالی است که رئیس کمیسیون سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر سبزوار می گوید: دفتر سرمایه گذاری سبزوار فعال است وشیوه نامه دفتر سرمایه گذاری تدوین و به تصویب شورای شهر رسیده است.

مسعود پسندیده در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: سبزوار از قدیم الایام در سه حوزه سرمایه گذاری، جذب مشارکت های مردمی و گردشگری در فقر بوده است اما در دوره چهارم شورا طبق دستور شهردار سبزوار ۱۶ کارگروه تشکیل شد که مدیریت کارگروه سرمایه گذاری به لحاظ اهمیتی که داشت شخص شهردار عهده دارد آن شد.

وی افزود: دفتر سرمایه گذاری در شرایطی ایجاد شد که مردم بر این باور بودند که سرمایه گذاران همیشه شهرهای دیگر را برای سرمایه گذاری انتخاب می کنند و مسئولین شهری سبزوار نیز برنامه ای برای جذب سرمایه گذار و رشد این حوزه در شهرستان ندارند.

پسندیده ادامه داد: انبوه پول در موسسات مالی و اعتباری، بانکها و صندوق های قرض الحسنه باعث شده تا امروز سبزوار به لحاظ گردش مالی در سطح کشور رتبه سوم را بعد از تهران و اصفهان داشته باشد.

وی افزود: قرار گرفتن سبزوار در مسیر جاده ابریشم و رونق تجارت در این شهر نیز سبب فعالیت تعداد زیادی از تجار شده که به امر خرید و فروش مشغول هستند بنا به موقعیت حوزه کسب و کار تاجران علاقه ای به سرمایه گذاری بلند مدت نداشتند و انتظار داشتند تا پول خود را سریع برداشت و برای خرید محصولی دیگر اقدام کنند.

رئیس کمیسیون سرمایه گذاری در شورای اسلامی شهر بیان کرد: تا اینکه در چهار سال اخیر یکسری تحرکات مبنی بر تغییر دید مردم در حوزه سرمایه گذاری دیده شد ایجاد باغسراها، رستوران های مدرن و سنتی در حوزه گردشگری و سرمایه گذاری از جمله این تحرکات بود.

وی بیان کرد: با پیشینه ای که سبزوار داشت و اتفاقاتی که در این حوزه مشاهده می شد فکر ایجاد دفتر سرمایه گذاری در شورای چهارم مطرح شد با اینکه مسئولین شهرستان خوش بین به این موضوع نبودند ولی نهال سرمایه گذاری در سبزوار کاشته شد.

پسندیده اضافه کرد: این دفتر در شرایط ایده ال ایجاد نشد سنگ بنای حوزه سرمایه گذاری گذاشته شد تا دیدگاه ها را به این سمت تغییر دهیم در دو سال از ایجاد این دفتر در سبزوار بیش از ۴۰ جلسه با سرمایه گذاران بزرگ برگزار شده است.

وی گفت: از مجموع سرمایه گذاران با چهار نفر وارد مذاکره نهایی شدیم که پروژه ترمینال شهرداری، میدان سربداران، برج های مسکونی پارک موتوری، ارگ امیریه و یک مورد مجتمع تجاری مسکونی از جمله پروژه های مشارکتی با سرمایه گذاران شهرستان بوده است .

قوانین دست و پا گیر

پسندیده افزود: البته این نهال تازه کاشته شده آفت هایی نیز داشت نیاز بود تا سم زدایی و آسیب شناسی شود مهمترین معضل دفتر سرمایه گذاری سبزوار سیستم بروکراتیک است زیرا این دفتر مصوبه وزارت کشور دارد اما به لحاظ اینکه تصمیمات ما ضمانت اجرائی نداشت کار بارها در ذیحساب شهرداری گیر افتاده است

وی افزود: بارها مذاکرات ما با سرمایه گذار به نتیجه می رسید اما قوانین دست و پا گیر شهرداری کار را با اختلال مواجه می کرد

عضو شورای اسلامی شهر سبزوار ادامه داد: سرمایه گذاری در سبزوار یک نهال است و نباید از آن انتظار میوه دادن داشت این نهال باید رسیدگی شود.

وی اضافه کرد: انتقادی که به این دفتر وارد است زمانی که تصمیمی توسط هیات عالی سرمایه گذاری گرفته می شود درگیر سلایق مختلف ۱۳ عضو شورای شهر است اگر ریاست کارگروه سرمایه گذاری با شخص شهردار است پس نیازی به جلب نظر همه افراد نیست.

شهرداری نیروی متخصص ندارد

پسندیده افزود: نبود یک تیم حرفه ای و متبحر برای جذب سرمایه گذار از دیگر معضلات این دفتر است شهرداری با ۱۸۰۰ نفر پرسنل در حوزه سرمایه گذاری یک نیروی متخصص ندارد که البته ما این کمبود را با حضور خودمان که متشکل از رئیس دفتر سرمایه گذاری، شهردار، رئیس شورای شهر و رئیس کمیسیون گردشگری است تامین خواهیم کرد.

وی گفت: با انتقاداتی که به این دفتر وارد شد طی جلسه با اعضای شورا بحث واگذاری خانه ترشیزی به سرمایه گذار مطرح شد و شیوه نامه دفتر سرمایه گذاری تدوین و به تصویب رسید تا با این آیین نامه هیات عالی سرمایه گذاری اجرائی شود .

رئیس کمیسیون گردشگری شورای اسلامی شهر بیان کرد: دفتر سرمایه گذاری سبزوار فعال است فقط مکان آن به لحاظ تغییر کاربری خانه ترشیزی که به بخش خصوصی واگذار شده به مکان دیگر منتقل خواهد شد