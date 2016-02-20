قلب فعالیتهای وزارت بهداشت، شبکه مراقبت های اولیه است

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدحسن هاشمی در نشست تصمیم گیری در خصوص الگوی واحد توسعه شبکه بهداشت شهری، شبکه مراقبت های اولیه را قلب فعالیت های حوزه سلامت بیان کرد و گفت: قلب فعالیت های وزارت بهداشت در همه بخش ها اعم از آموزش، پژوهش و درمان شبکه مراقبت های اولیه بهداشتی کشور است.

وزیر بهداشت با تاکید بر این که پژوهش و آموزش و درمان باید در خدمت شبکه بهداشتی کشور باشند، افزود: لازم است در خصوص ارائه خدمات به وحدت نظر برسیم و همه در خدمت شبکه قرار گیرند که برای تحقق آن باید همه اطلاعات هم‌سنگ شوند.

وی بر کیفی سازی خدمات شبکه های بهداشتی تاکید کرد و افزود: لازم است برای شبکه های بهداشتی شهری مدلی مناسب طراحی شود تا بازدهی خوبی داشته باشد.

وی با بیان این که مراکز جامع سلامت، مراکز ارائه خدمات درمانی هستند و نظام ارجاع را شکل می دهند، تاکید کرد: بهتر است در پایگاه های سلامت مراقبین سلامت حضور داشته باشند و پزشک در آنجا نباشد اما می توان در مراکز جامع سلامت از پزشک استفاده کرد، چراکه در شهرهای با تراکم جمعیتی بالا مراکز جامع خدمات سلامت بدون پزشک نمی توانند پاسخگویی خوب و مناسبی داشته باشند.

هاشمی با تاکید بر ارتقاء توانمندی های مراقبین سلامت و افزایش سطح اختیارات آنها، گفت: لازم است اعتبار مراکز جامع خدمات سلامت را افزایش دهیم تا مردم بتوانند ۸۰ درصد خدمات را در این مراکز دریافت کنند.

وزیر بهداشت افزود: وظیفه پایگاه سلامت، آموزش و پیشگیری برای عدم ابتلا به بیماری های غیرواگیر و واگیر است.

هاشمی در ادامه پیشنهاد داد: ستادی با حضور معاونین درمان، بهداشت، آی تی، غذا و دارو، آموزش و توسعه و با حضور نمایندگان سازمان های بیمه گر و سازمان مدیریت برای رصد کردن اقدامات و کنترل هزینه ها با نظارت مستمر تشکیل شود.

گفتنی است در نشست تصمیم گیری در خصوص الگوی واحد توسعه شبکه بهداشت شهری، سه مدل تبریز، فارس و مازندران و یک مدل دیگر مورد بررسی قرار گرفت.