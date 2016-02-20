مدیریت متمرکز روستایی موجب تسریع در طرح های توسعه می شود

به گزارش خبرنگار مهر، کریم حبیبی انبوهی ظهر شنبه در ششمین همایش دهیاران استان قزوین که با حضور ابوالفضل رضوی معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور و استاندار قزوین در سالن تربیت معلم برگزار شد اظهارداشت: دستگاههای متولی و تصمیم گیر در حوزه روستایی متعدد است و جزیره ای عمل کردن موجب شده تا کارها به نتیجه معقولی نرسد.

وی افزود: در حال حاضر ۴۸ وظیفه برای دهیاری ها تعریف شده که در کنار شوراها می توان با برنامه ریزی مدون به نتایج مدونی رسید.

حبیبی انبوهی تصریح کرد: قانون جامع دهیاری ها نیازمند بازنگری است تا سیاست ها رویه مشخصی پیدا کند.

مدیرکل دفتر روستایی و شوراهای استانداری قزوین یادآورشد: ساخت و سازهای بی رویه در روستاها، اوقافی بودن اراضی بسیاری از روستاها، مشکلات تامین آب از چالش ها و دغدغه های روستاییان است که باید با ساماندهی این وضعیت شرایط را بهبود بخشید.

حبیبی انبوهی اظهارداشت: در اجرای طرح های تولیدی در روستاهای استان ۲۵ روستا انتخاب شد که ۲۰۰ پروژه در این روستاها شناسایی شد که در نهایت ۶۰ پروژه در ۲۰ روستای نمونه انتخاب شد تا عملیاتی شود.

وی بیان کرد: اولین استانی هستیم که سند توسعه راهبردی روستا را تدوین و آماده کرده ایم که در این سند افق آینده و نقشه راه روستایی مشخص شده و به تفکیک توانمندی های هر شهرستان و ظرفیت های روستایی استخراج شده تا عملیاتی شود.

حبیبی انبوهی گفت: ویژگی های معیشتی، اقتصادی، فرهنگی روستاها برای اجرای طرح ها آماده شده و با استفاده از روستاییان و سرمایه گذاران علاقمند می توان کارهای تولیدی را اجرایی کرد.

وی اضافه کرد: در این طرحها خود مردم روستاها وارد کار شده اند و بدون اتکا به دولت و بانکها تصمیم گرفته اند به اشتغال روستایی و رونق اقتصادی کمک کنند که در این راه تسهیلات کم بهره تا چهار برابر آورده متقاضی می تواند به تسریع در پروژه ها کمک کند.

حبیبی اظهارداشت: در دو سال گذشته طرح هایی که اجرا شده برابر ۱۰ سال گذشته بوده و از نظر آسفالت مسیرهای روستایی هم برابر ۱۲ سال گذشته کار انجام شده که بیانگر نگاه محرومیت زدایی دولت است.

مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری قزوین گفت: روستاهای اردلات، خوزنین، رزجرد، کلنجین، گازرخان، باورس، آتان، خونان، شاهین تپه، اک، کلج، رجایی دشت، رادکان، داکان، عبدل آباد، قشلاق، بکندی، طزرک، یحیی اباد، کمال آباد ۲۰ روستای نمونه برای اجرای طرح های تولیدی و توسعه اقتصادی روستاهاست.

در ادامه پور طاهری عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس و از دست اندرکاران تهیه سند توسعه روستایی استان قزوین با ارائه گزارشی از ویژگیهای سند توسعه گفت: تدوین سند توسعه روستایی با نگاه راهبردی جامع و یکپارچه موجب ایجاد هماهنگی بین بخش های مختلف می شود.

وی اضافه کرد: داشتن سند راهبردی می تواند زمینه شکوفایی استعدادها و توانمندهای مناطق محروم و روستایی را با سرعت بیشتری محقق کند و جذب بودن، کاربردی بودن، زیست پذیری، پایداری و مقاومت و تنوع اقتصادی در اجزاء آن لحاظ شده است.

پورطاهری گفت: ۱۲ بند در این سند توسعه دیده شده و برند سازی یکی از راهکارها برای شکوفایی توانمندی های روستاهاست.

عضو هیئت علم دانشگاه تربیت مدرس گفت: احیاء ظرفیت های روستاها، ساماندهی سکونت گاههای روستایی، اصلاح نظام مدیریت و برنامه ریزی و مدیریت منابع آب و خاک در سند توسعه روستایی مورد توجه قرار گرفته است.