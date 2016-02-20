رتبه ایران در قیمت اینترنت وتلفن/ ایران در بین ارزانترین کشورها

به گزارش خبرگزاری مهر، طبق این آمار که توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی وزارت ارتباطات با تکیه بر آمارهای جهانی اعلام شده، ارزان ترین سهم اختصاص یافته به استفاده از تلفن ثابت نسبت به درآمد خانوار در بین کشورهای منطقه، با اختلافی بیش از دوبرابر نسبت به کشور دوم (قطر)، متعلق به ایران است.

در بخش پهن باند ثابت هم که اینترنت ارائه شده بر بستر تلفن ثابت یا همان ADSL را در بر می گیرد، کشورمان در بین ۲۰کشور، از نظر ارزانی هزینه نسبت به درآمد سرانه ملی رتبه دوم را بعد از کویت کسب کرده است. در بخش تلفن همراه نیز ایران در مقام پنجم ارزان ترین سهم قیمت تلفن همراه نسبت به درآمد سرانه ملی قرار دارد.

به طور کلی، شاخص سبد قیمت ICT در ایران از متوسط این شاخص در منطقه و جهان کمتر است و این شاخص در ایران در سال ۲۰۱۴ نسبت به سال ۲۰۱۳ به میزان ۱۶درصد کاهش یافته است که درصد عمده‌ای از این کاهش به علت کاهش تعرفه ها است که با اجرای طرح همکدی و ثابت نگهداشتن تعرفه ها در بخش تلفن ثابت اتفاق افتاده است و پیش بینی می شود، این نسبت در آمارهای سال ۲۰۱۵ باز هم کاهش یابد.

جایگاه کشورمان با اختصاص نیم درصد سهم برای شاخص کلی سبد قیمت ICT از درآمد سرانه در سال ۲۰۱۴، از متوسط این شاخص در منطقه و جهان بسیار کمتر بوده و رتبه سوم منطقه و رتبه ۷ جهان را به خود اختصاص داده است.

شاخص سبد هزینه ICT از مجموع سهم تلفن ثابت، تلفن همراه و هزینه اینترنت از درآمد ناخالص سرانه ملی تقسیم بر ۳ به دست می آید و یا به بیان دیگر، این شاخص دربرگیرنده قیمت تلفن ثابت، تلفن همراه و اینترنت باند پهن ثابت است که با اعلام میانگین هزینه این سه خدمت به صورت درصدی از درآمد ناخالص ملی محاسبه می شود.