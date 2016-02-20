«کلانتری» به نشست خبری نیامد/ اعتراض تماشاگران شیراز به مسئولین

به گزارش خبرنگار مهر، در حالیکه عصر شنبه تیم فجر شهید سپاسی شیراز با نتیجه دو بر یک به ایران جوان بوشهر باخت «علی کلانتری» سرمربی این تیم نیز در نشست خبری حضور پیدا نکرد.

به گفته برخی از نزدیکان این تیم، سرمربی تیم فجر به هیچکدام از اعضای کادر فنی نیز اجازه حضور در نشست خبری را نداده است.

این اتفاق در حالی روی داده که سرمربی تیم فوتبال فجر شهید سپاسی شیراز رابطه نزدیکی با رسانه ها و خبرنگاران دارد و عدم حضور امروز در نشست خبری نیز نشان از اعتراض به وضعیت موجود تیم فجر سپاسی دارد.

تیم فوتبال فجر شهید سپاسی شیراز در حالیکه تا نیم فصل اول رتبه اول و دوم جدول را به خود اختصاص داده بود طی چند هفته گذشته نتوانسته نتیجه مطلوب کسب کند و از طرفی همچنان چشم به حمایت مسئولین استان دارد.

تماشاگران حاضر در ورزشگاه نیز از دقیقه ۸۰ با تشویق کادر فنی، اعتراض خود را به بازیکنان تیم و مسئولین استان اعلام کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، از سری مسابقات لیگ دسته یک کشور تیم فوتبال ایران جوان بوشهر با نتیجه دو بر یک فجر شهید سپاسی را شکست داد.