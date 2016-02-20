حوزه گردشگری در اصفهان نیازمند نگاه جدید است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جمالی نژاد ظهر شنبه در همایش بینالمللی سفر پاک اظهار داشت: گردشگری تجربه محور یکی از گونههای گردشگری خلاق است.
وی با بیان اینکه باید یک پوستاندازی در نوع نگاه به گردشگری داشته باشیم، ادامه داد: تاریخچه گردشگری و راههای حضور گردشگران در اصفهان دارای تاریخچه بسیار عظیمی است که به بیش از شش تا هفت هزار سال قبل باز میگردد.
شهردار اصفهان افزود: راه ابریشم راهی بوده که خاور دور را به کشور ایران و ایران را به کشور آفریقا متصل میکرده است که نه تنها گردشگری در آن اهمیت داشته بلکه بازرگانی نیز از اهمیت بالایی برخوردار بوده است.
وی بیان داشت: ارتباط ما با اروپائیان به سدههای قبل باز میگردد و سفر اروپائیان به اصفهان از گذشته با اهداف متنوعی انجام میشده است.
جمالی نژاد تاکید کرد: وجود گردشگری و حمل و نقل از گذشته همواره حکایت از وجود ریشههای تاریخی و بومیهای اصیل در شهر اصفهان و در عرصههای حمل و نقل داشته و دارد.
وی بیان کرد: اصفهان در سال ۲۰۰۶ میلادی به عنوان پایتخت فرهنگی جهان اسلام شناخته شد و امسال نیز در عرصه صنایع دستی ثبت جهانی شد و به شبکه شهرهای خلاق جهان پیوست که وظیفه و ماموریت ما را در این شهر به مراتب سنگینتر خواهد کرد.
شهردار اصفهان با تاکید بر لزوم عملیاتی کردن شهر خلاق اذعان داشت: قرار نیست عنوان شهر خلاق را فقط به یدک بکشیم بلکه میتوانیم داشتههای فرهنگی خود را در راستای توسعه گردشگری به کار گیریم.
وی ادامه داد: باید یک پوستاندازی در نوع نگاه به گردشگری داشته باشیم و گردشگری تجربه محور یکی از گونههای گردشگری خلاق است که از آن به عنوان نسل سوم گردشگری یاد میشود.
گفتنی است توافق نامه تاسیس دانشگاه هتلداری لوزان در اصفهان در حاشیه همایش بینالمللی گردشگری و سفر پاک منعقد شد.
براساس این توافق نامه که در راستای توسعه صنعت گردشگری منعقد شد مقرر شد که بهترین آموزش های مرتبط با مجموعه های هتل داری کشور در این دانشگاه ارائه شود.
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