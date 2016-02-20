به گزارش خبرنگار مهر، هفته بیست و هفتم لیگ دسته اول فوتبال باشگاههای کشور امروز با انجام ۱۰ دیدار در شهرهای مختلف کشور برگزار شد.
در این هفته تیم فوتبال پاس تنها نماینده فوتبال همدان در لیگ دسته اول فوتبال از ساعت ۱۴:۳۰ در ورزشگاه شهدای قدس همدان در برابر یک هزار و ۵۰۰ تماشاگر همدانی به مصاف تیم مدعی و قدرتمند ماشینسازی تبریز رفت.
این دیدار برای هر دو تیم از اهمیت بالایی برخوردار بود ماشینسازی برای اینکه بتواند همچنان در کورس مدعیان صعود به لیگ برتر باقی بماند و پاس نیز برای اینکه بتواند خود را از انتهای جدول جدا کند به ۳ امتیاز این دیدار نیاز مبرم داشتند.
پاسیها که در هفته گذشته انواع و اقسام حاشیه را بعد از دیدار برابر پارسه تجربه کرده بودند و همچنین بازیکنان این تیم نیز چند جلسه از تمرینات طول هفته خود را اعتصاب کرده بودند و مدیرعامل این تیم نیز استعفا داده بود حالوروز خوبی نداشت.
تیم ماشینسازی تبریز در نیمه اول بازی هجومی را به نمایش گذاشت و در دقیقه ۸ ضربه سر کاپیتان این تیم علی جراح کار به شکل خطرناکی از بالای دروازه بیرون رفت در نیمه اول بازیکنان پاس نتوانستند موقعیت خطرناکی به روی دروازه ماشینسازی خلق کنند و بیشتر توپ میدان در اختیار تیم میهمان بود.
درنهایت دو تیم با تساوی به رختکن رفتند با شروع نیمه دوم در دقایق ابتدایی این نیمه همچون نیمه اول مسابقه شاگردان خطیبی بازی را هجومیتر آغاز کردند و تعویضهای این تیم نیز هجومی انجام شد.
تیم فوتبال پاس همدان در دقیقه ۶۴ محسن لطفی و از دقیقه ۷۴ مختار جمعه زاده را به میدان فرستاد که حضور این دوم مهاجم باعث شد تا مالکیت توپ از دست ماشینسازی خارج شود و پاس بازی بهتری را به نمایش بگذارد.
۵ دقیقه بعد از حضور جمعه زاده در ترکیب پاس، این بازیکن در دقیقه ۷۹ موفق به گرفتن خطای پنالتی به سود پاس شد همچنین کاپیتان تیم فوتبال ماشینسازی تبریز در این صحنه با دریافت کارت زرد دوم از زمینبازی اخراج شد تا تبریزیها ۱۰ دقیقه پایانی مسابقه را ۱۰ نفره بازی کنند.
در دقیقه ۸۰ احمد جمشیدیان کاپیتان تیم فوتبال پاس همدان موفق شد از روی نقطه پنالتی گل برتری پاس را به ثمر برساند.
در ۱۰ دقیقه پایانی بازی تیم فوتبال ماشینسازی تبریز سراسر حمله شد اما درنهایت این دیدار با نتیجه یک بر صفر به سود پاس خاتمه یافت تا پس از چند هفته تیم فوتبال پاس همدان طعم شیرین برد را برابر یک قدرتمند بچشد.
توقف و شکست تیمهای پایین جدول نظیر فولاد یزد، آلومینیوم هرمزگان، پارسه تهران، داماش گیلان و شهرداری اردبیل به سود پاس در این هفته تمام شد تا پاسیها با ۲۸ امتیاز یک پله در جدول ردهبندی صعود کنند و به رده هجدهم برسند همچنین اختلاف امتیازات خود را با تیمهای بالای خود به حداقل امتیاز برسانند.
ماشینسازی تبریز با این شکست همچنان در رده پنجم جدول با ۴۱ امتیاز باقی ماند.
گفتنی است؛ تیم فوتبال پاس همدان در هفته بیست و هشتم جمعه ۷ اسفندماه از ساعت ۱۴:۴۵ میهمان تیم فوتبال مس رفسنجان است.
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