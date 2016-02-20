امین زندگانی:باید تمام قد برای دفاع مقدس کار کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم اختتامیه سومین دوره مسابقه بزرگ کتاب و زندگی با محوریت کتاب «دختر شینا» عصر امروز شنبه ۱ اسفند با حضور سید عباس صالحی معاون فرهنگی وزیر ارشاد در حوزه هنری برگزار شد.

در ابتدای این برنامه سید عارف علوی مسئول دبیرخانه مسابقه کتاب و زندگی گفت: تا به حال سه دوره از مسابقه کتاب و زندگی برگزار شده که مربوط به کتاب های «من زنده ام»، «خانواده» و حالا هم «دختر شینا» است که تا به حال از کتاب دختر شینا ۲۰۰ هزار نسخه به فروش رفته است.

مسئول دبیرخانه این مسابقه ادامه داد: مسابقه کتاب و زندگی با اهداف مختلفی راه اندازی شد که در این سه دوره به اهداف مختلف خود دست پیدا کرد. بخصوص در دوره های اول و سوم اتحادیه های انجمن اسلامی دانش آموزان حضور خوبی در این مسابقه داشتند و مهمترین تجربه این سه دوره استفاده از ظرفیت تبلیغی کتاب بود و به این نتیجه رسیدیم که اگر کتابی خوب معرفی شود و در دسترس مردم قرار بگیرد به خوبی به فروش خواهد رفت.

وی افزود: در دوره سوم مسابقه کتاب و زندگی بود که کتاب «دختر شینا» در تیراژ ۱۵۰ هزار تایی چاپ و توزیع شد و بالغ بر ۲۵ هزار نفر در مسابقه شرکت کردند که امروز برگزیدگانشان به قید قرعه معرفی می شوند.

در ادامه این برنامه امین زندگانی بازیگر تیزر «دختر شینا» و بهناز ضرابی زاده نویسنده این کتاب در یک پنل گفتگو حاضر شده و به تبادل نظر پرداختند.

زندگانی، در ابتدای سخنانش گفت: نمی توانم این اثر را یک تیزر بنامم و از نظر من این اثر یک فیلم سینمایی است چون همه ویژگی های فیلم سینمایی را دارد.

این بازیگر سینما و تلویزیون ادامه داد: وقتی کتاب را باز کردم ۷۵ صفحه ابتدایی آن را یکسره خواندم و بعد آن را بستم. همیشه طرفدار این بودم که در عرصه فرهنگ بویژه کتاب، تبلیغات و به ویژه تبلیغات تصویری داشته باشیم. هم من و هم همسرم وقتی این اثر را خواندیم به شدت جذبش شدیم و می توانم بگویم به سمت کتاب هجوم بردیم. وقتی فیلمنامه تیزر را خواندم کمی نگران بودم که آن صمیمت موجود در کتاب در فیلمنامه وجود دارد یا نه از این جهت به آقای مفیدی کیا تبریک می گویم که آن رابطه عاطفی مثل یک رباعی در فیلم نشان داده است. اثری که حاصل شده در چند دقیقه زمان خود حرفهای بنده را اثبات می کند.

ضرابی زاده نیز در سخنانی گفت: شاید بتوانم بگویم چون نویسنده کتاب کودک و نوجوان هستم جسارتم در نوشتن کتاب دختر شینا زیاد بود. سالهاست که کارمند پژوهش فکری کودکان و نوجوانان هستم و رابطه با بچه ها در این جسارت بی تاثیر نبود. من خانم قدم خیر کنعان محمدی را نمی شناختم و با خانواده اش نیز آشنایی نداشتم. بدنبال این بودم که یک رمان بزرگسال بنویسم و چون حوزه کاری ام دفاع مقدس است بدنبال سوژه های مربوط به این حوزه بودم.

این نویسنده در ادامه گفت: به این ترتیب گذرم به بنیاد حفظ آثار افتاد و بین شهدای همدانی چند پرونده را مطالعه کردم؛ از جمله پرونده حاج ستار. بعد از آن بود که حس کردم رمان خودم را پیدا کردم. قصه این کتاب خیلی طولانی است همین قدر بگویم که ابتدای کار خانم قدم خیر تمایلی به مصاحبه نداشت و من هم نمی دانستم می خواهم رمان بنویسم یا خاطرات ولی وقتی ثبت خاطراتش به طور کامل تمام شد مصمم شدم رمان را کنار بگذارم و خاطرات را چاپ کنم.

در ادامه امین زندگانی با اشاره به رابطه بین مردم و هنرمندان گفت: به نظر من بین عموم مردم و هنرمندان ما بویژه بازیگران یک خلوت بزرگ وجود دارد. من سعی می کنم همیشه بگویم که ما هم از جنس همین مردم هستیم این خندق را از بین ببرم. فراموش نمی کنم در کوچه ای که فوتبال بازی می کردیم دو تا از دوستانم شهید شدند و ۱۴ ساله بودم که برای رفتن به جبهه به میدان تیر رفتم اما اسلحه کلاشینکف برایم بسیار بزرگ بود. من در سه دوره به صورت تصادفی در مراسم تشییع پیکر شهدا شرکت کردم و این ارادت نسبت به آنها همیشه با من بوده است.

بازیگر سریال مختارنامه گفت: همیشه می خواستم در یک اثر هنری درباره جنگ حضور داشته باشم که توقیف بازی در فیلم سینمایی «گلوگاه شیطان» و در سریال «قفسی برای پرواز» برایم حاصل شد. اگر می خواهیم به حوزه جنگ و شهدا ورود کنیم باید این کار را تمام قد انجام دهیم یعنی تمام نهادها انرژی و سرمایه خود را روی این کار بگذارند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: جنگ ما شوخی نبود الان کسی به کشورما نگاه چپ نمی کند ولی در زمان جنگ وضع خوبی نداشتیم به همان اندازه که به ما تهاجم شده امروز باید تمام قد کار کنیم. چرا باید قهرمانانمان را در آن طرف آب جستجو کنیم. ما شخصیتی مانند حاج همت داریم اما تنها کاری که برایش کرده ایم تنها یک اتوبان برایشان ساخته ایم.

این بازیگر تلویزیون در پایان گفت: امیدواریم جریان تولید کتاب های صوتی جدی گرفته شود نه مانند سینما که فیلم روی پرده در قالب سی دی در بیرون سینما توزیع می شود. می توانیم کتابهایی که زمانی از چاپشان می گذرد با صدای هنرمندان به مردم عرضه کنیم.