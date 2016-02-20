اکبر محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان با اشاره به عملکرد تیم فوتبال پاس همدان برابر ماشین‌سازی اظهار داشت: به ۳ امتیاز دیدار برابر تیم فوتبال ماشین‌سازی تبریز نیاز داشتیم تا بعد از چند هفته نتیجه‌ نگرفتن از فشار روحی و روانی و وضعیتی که در آن قرار داریم خارج شویم.

وی افزود: با توجه به اینکه در این دیدار چندین بازیکن اصلی خود را به دلیل محرومیت و مصدومیت در اختیار نداشتیم بازیکنان جایگزین عملکرد خوبی داشتند.

سرمربی تیم فوتبال پاس همدان با اشاره به تیم فوتبال ماشین‌سازی تبریز گفت: این تیم از تیم‌های پر مهره با کادرفنی قدرتمند لیگ دسته اول فوتبال است که از امکانات خوبی برخوردار بوده و از مدعیان صعود به لیگ برتر است.

محمدی خاطرنشان کرد: جنگندگی و دوندگی بازیکنانمان در این دیدار بسیار زیاد بود.

وی با اشاره به تعویض دوباره محسن لطفی بازیکن پاس در این دیدار بیان کرد: تعویض دوم محسن لطفی تعویضی تاکتیکی بود چون‌که ما در دقیقه ۸۰ به گل رسیدیم حریف فشار زیادی بر روی خط دفاع ما ایجاد کرد که مجبور شدیم با کم کردن از خط حمله و اضافه کردن دفاع حفظ نتیجه کنیم.

سرمربی تیم فوتبال پاس همدان عنوان کرد: خوشحالم که موفق شدیم پس از ۵ هفته با یک پیروزی شیرین خانگی دل هواداران تیم فوتبال پاس را شاد کنیم.

گفتنی است؛ تیم فوتبال پاس همدان در هفته بیست و هفتم لیگ دسته اول فوتبال باشگاه‌های کشور با یک گل از سد ماشین‌سازی تبریز عبور کند و با کسب این ۳ امتیاز با ۲۷ امتیاز یک پله در جدول رده‌بندی صعود کند و به رده هفدهم برسد.