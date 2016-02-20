نامزدهای مجلس نمایندگان خود را جهت حضور در شعب اخذ رای معرفی کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، فرمانداری تهران اطلاعیه‌ای را منتشر کرد. متن اطلاعیه فرمانداری تهران به شرح زیر است:

به اطلاع داوطلبین دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی می‌رساند بر اساس ماده ۶۴ مکرر ۱ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی با لحاظ ماده (۵۵) قانون می‌توانند نماینده یا نمایندگان خود را جهت حضور در شعب اخذ رأی با ارائه فهرست مشخصات سجلی و یک قطعه عکس سه در چهار به هیأت نظارت حوزه انتخابیه معرفی نمایند.

تبصره ۱ ماده ۶۴: نماینده نامزد در شعب اخذ رأی حداقل پنج روز قبل از شروع اخذ رأی باید معرفی گردد.

نشانی هیأت نظارت بر انتخابات شهرستان تهران: تهران - خیابان طالقانی - بین خیابان سپهبد قرنی و استاد نجات الهی - بعد از تقاطع اولین ساختمان سمت راست - پلاک ۵