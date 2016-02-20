مدیرعامل جام جم منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومي رسانه ملي با تغيير ساختار موسسه فرهنگي – مطبوعاتي جام جم و ادغام بخش هاي اداري–مالي با محتوايي(تحريريه)،دكتر مراد عنادي با حكم رياست سازمان صداوسيما به عنوان رييس و مديرمسئول( مديرعامل) اين موسسه منصوب شد.

دكتر محمد سرافراز طراحي جديد ساختار، ارتقا و رقابت پذيري روزنامه جام جم، ضمائم و جام جم آنلاين را از مسئوليت هاي مدير جديد بيان كرده و در بخش هايي از اين حكم خواستار تحقق اهداف و ماموريت هاي زير شده است:

- طراحي نظامي كارآمد خودكفا، درآمدزا صرفه جو، چابك در راستاي سياست هاي كلان سازمان؛

- ايفاي نقش رسانه مكمل و بازوي مكتوب سازمان با استفاده از ظرفيت هاي روزنامه جام جم و انتشارات سروش در راستاي ترويج سبك زندگي اسلامي _ ايراني؛

- پيگيري سياست هاي اصل ۴۴ قانون اساسي و نيز قانون برنامه پنجم توسعه امور مربوط به كوچك سازي و ادغام موسسه و انتشارات سروش و تهيه و تنظيم اساس‌نامه جديد موسسه جام جم و انتشارات سروش؛

- تهيه، توليد و انتشار كتب و مجلات كاربردي رسانه اي و غيررسانه اي متناسب با ذائقه مخاطبان و رده هاي مختلف سني و برنامه ريزي براي حمايت از صدور محصولات فرهنگي و هنري موسسه جام جم و انتشارات سروش، حفظ و ارتقاي مزيت رقابتي _ اجتماعي موسسه و انتشارات.