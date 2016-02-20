۴۰ هزارجوان فارغ التحصیل دانشگاهی آذربایجان غربی بیکار هستند

به گزارش خبرنگار مهر، قربانعلی سعادت بعد از ظهر شنبه در جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان آذربایجان غربی با بیان اینکه این آمار غیررسمی از بیکاری در استان است اظهارداشت: به نظر می رسد مدیران و مسئولان دستگاه های دولتی وظایف خود نسبت به حل مشکلات ازدواج، اشتغال و مسکن جوانان را فراموش کرده اند در حالی که موظفند در خصوص حل این مشکلات، طرح و برنامه های خلاقانه و کاربردی ارائه دهند.

وی ادامه داد: آذربایجان غربی قطب اصلی کشاورزی در کشور است و اگر یک جوان روستایی فارغ التحصیل کشاورزی تمایلی به ادامه کار پدرش را ندارد، مقصر اصلی آن مسئولان هستند چرا که نتوانسته اند زمینه کشاورزی صنعتی و مدرن را برای جوانان فراهم کنند.

سعادت گفت: مصوبات جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان نباید بر روی کاغذ باقی بماند بلکه مسئولان دستگاههای استانی وظیفه دارند با دلسوزی و اهتمام بیشتر و ارائه طرح ها و ایده های نو زمینه ایجاد فرصت های شغلی جوانان را فراهم کنند.

وی افزود: همدلی، مشارکت و همراهی با جوانان کمترین کاری است که می توان در حق جوانان انجام داد، ولی به نظر می رسد مسئولان استان ذهنی خلاق و عزمی جدی در قبال حل مشکل جوانان ندارند.

استاندار آذربایجان غربی اضافه کرد: در حال حاضر اشتغال، ازدواج و مسکن اساسی ترین مشکلات پیش روی جوانان است و برای حل این معضل از طرح ها و ایده هایی که بتواند مشکل اشتغال آنها را حل کرده و موجب درآمدزایی پایدار شود، حمایت و استقبال می کنیم.

سعادت تشکیل شرکت های تعاونی، و توسعه آموزش های مهارتی و فنی و حرفه ای، ایجاد زیرساخت های اشتغال گروهی و تشکیل واحدهای تولیدی گلخانه ای در تمامی شهرها را راهکاری مناسب برای حل مشکل اشتغال جوانان عنوان کرد.

وی افزود: ایجاد طرح های مناسب برای جذب سرمایه گذاران خارجی در تمامی شهرستان های استان علاوه بر رونق اقتصادی موجب ایجاد فرصت های شغلی برای جوانان می شود که انتظار داریم به طور جدی مورد توجه فرمانداران و مسئولان قرار گیرد.

مدیرکل ورزش و جوانان و دبیر ستاد ساماندهی امور جوانان استان نیز در این جلسه گفت: بودجه حوزه جوانان آذربایجان غربی فقط ۵۰۰ میلیون ریال است و این میزان اعتبار به هیچ وجه کفاف هزینه های جاری حوزه جوانان این اداره کل را نمی کند و نمی توانیم طرح های ارائه شده از سوی سمن ها را به مرحله اجرا درآوریم.

عبدالله چمن گلی گفت: طی ۹ ماه گذشته تعداد سمن های امور جوانان استان از هشت سمن به ۴۰ سمن افزایش یافته است در حالی که قبل از ادغام سازمان ملی جوانان و تربیت بدنی ۹۸ سمن در این استان فعالیت داشتند.

وی ادامه داد: سایه سنگین ورزش بر حوزه جوانان موجب شده شاهد تعطیلی و کاهش فعالیت های سمن ها باشیم و برای رفع این مشکل باید راهکارهای مناسب و چاره اندیشی اساسی صورت گیرد.

مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری آذربایجان غربی نیز در این جلسه گفت: برگزاری همایش علمی حوزه کارآفرینی جوانان فرصتی در جهت ارتباط بیشتر جوانان با حوزه صنعت و کارآفرینی و مهارت آموزی است.

هوشنگ عطاپور افزود: حل مشکلات اشتغال، ازدواج، مسکن و تحصیل جوانان در اولویت مدیران دستگاهها قرار گرفته و در این راستا برگزاری جلسات متعدد کمیته اقتصادی و اجتماعی جوانان استان و ارائه راهکارهای علمی و عملی در دستور کار است.

وی گفت: از تمامی اعضای کمیته اقتصادی و اجتماعی جوانان خواسته شده که فرصت های شغلی و طرح های خود را به کارگروه این کمیته ارائه دهند تا بر اساس نیازسنجی و امکانات زیرساختی نسبت به ایجاد اشتغال جوانان اقدام شود.