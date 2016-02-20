مشکلات و موانع توسعه ورزش‌ همگانی در قم بررسی شد

به گزارش خبرنگار مهر، شورای ورزش همگانی استان غروب شنبه در سالن امام جواد(ع) استانداری قم به ریاست سید محمد صادقی استاندار قم تشکیل شد.

در این جلسه علاه بر استاندار، اعضای هیئت مدیره ورزش‌های همگانی حضور داشتند که به بررسی مشکلات و موانع این موضوع پرداختند.

توسعه و رونق ورزش‌های همگانی و حضور خانواده‌ها و همچنین مشارکت بیشتر دستگاه‌های استان برای اجرای هرچه بیشتر و بهتر این گونه ورزش‌ها از مباحث مطرح شده در این جلسه بود.

شرکت ۴۰۳ نفر در مسابقات کارکنان دولت

معاون اداره کل ورزش و جوانان استان قم در این شورا به برگزاری مسابقات کارکنان دولت اشاره کرد و گفت: در این مسابقات ۱۸ دستگاه و تعداد ۴۰۳ نفر شرکت کردند که از این تعداد ۲۷۴ نفر از کارکنان مرد و ۱۲۹ نفر از کارکنان زن بوده‌اند.

روح الله رمضانی با بیان اینکه مسابقات آقایان در ۴ رشته فوتسال، طناب کشی، دارت و تنیس روی میز و مسابقان بانوان در ۴ رشته والیبال، شنا، دارت و طناب گشی برگزار شده است، افزود: برای این مسابقات حدود ۷۰ میلیون ریال هزینه شده و اکنون برای برگزاری مراسم پایانی و تقدیر از برگزیدگان و اهدای جوایز به ۱۵۰ میلیون ریال اعتبار نیاز خواهیم داشت که در صورت تخصیص و کمک استاندار این مراسم هرچه زود‌تر برگزار می‌شود.

وی برگزاری مسابقات شطرنج و تیراندازی در دهه فجر و کوهنوردی همزمان با هفته تربیت بدنی را از دیگر اقدامات انجام گرفته نام برد و گفت: بالای ۶۰ درصد رشد در برگزاری مسابقات برای کارمندان را داشته‌ایم.

مدارس می‌تواند محل خوبی برای ورزش بانوان باشد

مشاور استاندار و مدیرکل دفتر امور زنان و خانواده استانداری قم نیز در این جلسه اظهار داشت: مشکل اصلی برای ورزش بانوان نبود مکان مناسب برای این قشر است.

معصومه ظهیری با بیان اینکه مکان ورزش‌های صبحگاهی برای بانوان باید نزدیک محله‌ها باشد، گفت: مدرسه‌ها می‌تواند مکانی خوبی برای این امر باشند.

وی با اشاره به اینکه فصل تابستان و اوقات فراغت را در پیش خواهیم داشت، افزود: آموزش و پرورش می‌تواند در این خصوص همکاری نماید و مدارسی را در اختیار بانوان برای ورزش قرار دهد.