دومین کارخانه زباله سوز کشور در دزفول احداث می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا کرمی نژاد شامگاه شنبه در هفتمین جشنواره روز مهندسی که با همت کانون بسیج مهندسین شهرستان دزفول و با حضور مسئولان شهری، مهندسان نمونه و دانشجویان مهندسی در دانشگاه آزاد واحد دزفول برگزار شد، اظهار کرد: یک مهندس در تمام حرفه ها مثل جاده سازی، کشاورزی، صنعت آب، برق، علوم هوا فضا، شهرسازی، زیباسازی و حتی ترافیک شهر می تواند نقش آفرین باشد.

وی افزود: یک مهندس باید شناخت کافی از مسائل را داشته باشد. در محدودیت ها ضوابط و نیازها را بشناسد. درصد امکان پذیری و قابلیت های اجرایی طرح های خود را بداند و دقت لازم را داشته باشد تا بتواند به عنوان یک مهندس نمونه و موفق در بالابردن سطح زندگی همشهریان خود تاثیر داشته باشد که اگر بتواند تاثیرات مثبتی در کیفیت و اقتصاد داشته باشد و بهره بری را بالا ببرد دراین صورت یک مهندس متخصص است.

شهردار دزفول با بیان اینکه عمده مشکلات شهرداری در بحث شهرسازی عدم تعامل کافی با مهندسان است، عنوان کرد: دزفول نیروهای با ظرفیت زیادی در عرصه مهندسی دارد که ما از آنها توقع داریم در تمام جنبه های زیباسازی، مبلمان شهری و اجرای طرح ها با ما نهایت همکاری را در سطح حرفه ای داشته باشند.

کرمی نژاد در ادامه عنوان کرد: مقرر شده بود تا شهرداری دزفول در ایام دهه فجر حدود ۲۳ پروژه افتتاح کند که این امر به دلایل مختلف میسر نشد اما قطعا این طرح ها به مناسبت ۱۲ فروردین افتتاح خواهند شد.

وی افزود: پروژه کمربندی شرق که از کوی مدرس آغاز و به پارک دولت منتهی می شود و در کاهش ترافیک شهر نقش ویژه ای دارد تا نزدیک شریعتی تکمیل شده و در دو سال آینده نیز دیگر بخش های آن افتتاح خواهند شد. بلوار ملاصدرا نیز که به موازات جاده شهید آباد است در ۱۰ روز آینده افتتاح می شود.

تحول دزفول در بخش پارک و بلوار

شهردار دزفول با بیان اینکه پروژه کمربندی غرب نیز در روز ۱۲ فروردین آماده بهره برداری خواهد بود، افزود: پارک های زیادی از جمله پارک امید اصلی و پارک مهرگان با مساحت چهار هکتار و برخورداری از نمای مناسب نیز از دیگر طرح های قابل افتتاح شهرداری دزفول در روزهای آینده خواهند بود که به طور کلی باید گفت ما توانسته ایم در بحث پارک و بلوار تحول عظیمی را در سطح شهر داشته باشیم.

موفقیت در جذب سرمایه گذار

کرمی نژاد در ادامه با بیان اینکه شهرداری دزفول در بحث جذب سرمایه گذار خارجی موفق عمل کرده و اکنون قرارداد سه پروژه نیز بسته شده است، گفت: در جدیدترین مورد با یک گروه سرمایه گذار چینی و با حجم سرمایه گذاری ۱۰۹ میلیارد تومان توافق کرده ایم تا دومین کارخانه زباله سوز کشور در دزفول احداث شود. اولین کارخانه در کهریزک تهران قرار دارد.

وی اظهار کرد: این کارخانه درطول روز ظرفیت سوزاندن ۲۰۰ تا ۳۰۰ تن زباله را خواهد داشت ضمن اینکه قبل از سوزاندن زباله ها عملیات تفکیک و بازیافت نیز صورت خواهد گرفت.

شهردار دزفول ادامه داد: توافق شده تا ۳۴ درصد این سرمایه گذاری توسط شهرداری تقبل شود که ما نیز می خواهیم به جای ۳۴ درصد اعتبار، با تحویل زمین به این سرمایه گذاران در جهت ساخت هتل و فضاهای گردشگری توسط آنها در دزفول از دو طرف به سود شهر گام برداشته باشیم.

تولید سالانه دو میلیون تن محصول کشاورزی

مسعود کرمی نژاد رئیس سازمان نظام مهندسی دزفول نیز در این مراسم اظهار کرد: سازمان نظام مهندسی کشاورزی دزفول با هزار و ۷۰۰ نفر عضو از فارغ التحصیلان رشته های مختلف کشاورزی از هشت سال پیش شروع به فعالیت کرد.

وی افزود: در طول این مدت عده ای از این اعضا به عنوان کارآفرینان اقتصادی در استان و حتی کشور شناخته و معرفی شدند.

رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی شهرستان دزفول با بیان اینکه اقتصاد دزفول بر پایه کشاورزی است، تصریح کرد: در طول سال دو میلیون تن محصول کشاورزی در شهرستان دزفول کشت می شود.

کرمی نژاد با بیان اینکه مجتمع گلخانه ای کشاورزی دزفول با برخورداری از ۱۸۵ واحد گلخانه ای راه اندازی شده تا تغییر و تحولاتی در بخش اقتصاد و کشاورزی دزفول باشد، افزود: یک مجتمع تولید گاو شیری نیز با استفاده از کارشناسان فنی در عرصه دام به عنوان ناظران ساخت راه اندازی شده که در سال آینده آغاز به کار خواهد کرد.

وی گفت: فارغ التحصیلان زیادی در حوزه کشاورزی دزفول وجود دارد که می توانند در بخش خصوصی با پشتوانه سازمان نظام مهندسی طرح های مختلف خود را ارائه کنند.

فرمانده سپاه ناحیه دزفول نیز در این مراسم با اشاره به وضعیت اقتصادی جامعه اظهار کرد: این وضع می طلبد که مهندسان بتوانند با توانمندی های خود گره ای از مشکلات جامعه را حل کنند.

سرهنگ عبدالامیر محتشمی راد افزود: امیدوار هستیم تا قشر موثر مهندسین شهرستان در انتخابات هفتم اسفند نیز حضور پرشوری داشته باشند تا نقش پر رنگی را در این روز سرنوشت ساز داشته باشند.

مدیر کانون بسیج و مهندسین صنعت و عمران شهرستان دزفول نیز در این مراسم بابیان اینکه این هفتمین جشنواره مهندسان است که با همکاری ادارات، شرکت ها، دانشجویان و سازمان های نظام مهندسی برگزار شده است، اظهار کرد: خوشبختانه برای این جشنواره کانون بسیج مهندسین صنعت و عمران شهرستان به عنوان دبیر انتخاب و همانند سال های گذشته مقرر شد تا طی مکاتبه با سازمان های فنی و مهندسی این ادارات مهندسان نمونه خود را برای شرکت در این جشنواره بفرستند.

مجتبی ظفری پور با اشاره به اینکه مجموعه مهندسان دزفول در استان شناخته شده هستند، افزود: در فناوری و مهندسی مربوط به صنایع کوچک و بزرگ و همچنین بخش مهندسی کشاورزی، دزفول از جمله شهرهای شاخص استان و حتی کشور است.

وی برخورداری از نیروهای انسانی قوی و کارآمد را دلیل زرخیز خوانده شدن خوزستان برشمرد و گفت: دزفول در بخش صنعت عملکرد بسیار خوبی داشته و به ویژه در حوزه ساختمان و عمران مثل ساخت پل های رودخانه و زیرگذرها نیز پیشرفت های قابل قبولی داشتیم.

لزوم توجه به مهندسان در مدیریت شهری

مدیر کانون بسیج مهندسین صنعت و عمران شهرستان دزفول به جایگاه خوب این شهرستان در بخش فناوری و آی تی نیز اشاره کرد و گفت: نیاز است که به جامعه مهندسان شهرستان نگاه ویژه تری به ویژه در بحث مدیریت شهری شود و ادارات از نخبگان مهندس شهرستان به عنوان مشاوران متخصص در امور خود بهره مند شوند.

کلینیک صنعتی و تخصصی افتتاح می شود

ظفری پور با بیان اینکه کانون بسیج مهندسین صنعت و عمران دزفول در بخش های مختلف به شرکت های دولتی و خصوصی اعلام آمادگی کرده است، تصریح کرد: در حال ثبت اقدامات برای احداث یک کلینیک صنعتی و تخصصی در دزفول هستیم تا با راه اندازی آن بتوان به تمام دستگاه ها در جهت پیشرفت شهر خدمت کرد.

به گزارش مهر، در این مراسم از خانواده سه شهید مدافع حرم شهرستان دزفول و مهندسان نمونه و کارآفرین سازمان نظام مهندسی، شرکت ها و ادارات مختلف شهرستان توسط مسئولان حاضر در مراسم تقدیر به عمل آمد.