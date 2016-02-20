اعلام آمادگی روسیه برای کمک انگلستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایتارتاس، کمیسیون انتخابات روسیه با انتشار بیانیه ای، برای کمک به بریتانیا برای نظارت بر روند انتخابات پیش رو در این کشور اعلام آمادگی کرد.

در این بیانیه آمده است: اگر دولت بریتانیا از ما دعوت کند، رئیس این کمیسیون آن را بررسی خواهد کرد.

گفتنی است، «دیوید کامرون»، نخست وزیر بریتانیا، روز شنبه، سر انجام روز ۲۳ ژوئن را به عنوان روز همه پرسی عمومی در مورد ادامه یا خاتمه عضویت این کشور در اتحادیه اروپا اعلام کرد.

«کامرون» با مهم خواندن این همه پرسی و نتیجه آن گفت: این یکی از بزرگترین تصمیم گیری های دوران ما است. گفته می شود، اپوزیسیون دولت بریتانیا، بر خلاف نظر نخست وزیر این کشور، خواستار تعلیق عضویت این کشور در اتحادیه اروپا هستند.

اما «کامرون» تصمیم به تعلیق عضویت بریتانیا در اتحادیه اروپا را به پریدن در تاریکی تشبیه کرده و از هواداران خود خواسته تا از او و دولتش حمایت کنند.