معابر استان سمنان کاغذ فرش شد/ تنور انتخابات داغ تر از همیشه

خبرگزاری مهر-گروه استان‌ها، محمدحسین عابدی: رقابت‌های انتخاباتی در استان سمنان مانند سایر نقاط ایران‌زمین در روزهای ابتدایی اسفندماه داغ است شاید ما ایرانیان باید هر چهار سال یک‌بار، اسفندماهی داغ را نیز در دل سرما تجربه کنیم تا یادمان باشد با انقلاب اسلامی‌مان چه نعمت بزرگی را به دست آورده‌ایم و می‌توانیم در سرنوشت کشور و دیارمان دخیل باشیم.

رقابت کاغذها از رقابت نامزدها داغ‌تر است

رقابت‌های انتخاباتی اما حال و هوایی جالب به شهر و دیارمان داده‌اند شاید دراین‌بین کارگران خدمات شهری شهرداری‌ها باشند که بیشترین حرص را از دست فعالان تبلیغاتی انتخابات می‌خورند چراکه بسیاری از این ستادهای انتخاباتی نکاتی ازجمله نصب نکردن کاغذهای تبلیغاتی بر درودیوار شهر و بر زمین ریختن بروشورهای تبلیغاتی در حجم وسیع را رعایت نمی‌کنند و شاید دراین‌بین آسفالت برخی خیابان‌ها را از تعدد بروشورهای تبلیغاتی نتوانیم تشخصی دهیم.

آتش‌بازی در آسمان شب‌های کویری

ازاین‌دست تخلفات ریزودرشت انتخاباتی کم نیستند اما باید دانست که با ورود دستگاه‌های مدرن به انتخابات، تبلیغات هم‌رنگ و بویی دیگری گرفته است و دراین‌بین، نکته قابل‌تأمل، آتش‌بازی‌های پرسروصدا با هزینه‌های گزاف و آن‌هم درست در نیمه‌شب است که شاید در سال‌های پیش کمتر دیده می‌شد.

بفرمائید شام نامزدی

یکی دیگر از راه‌های تبلیغات این روزها اطعام عمومی توسط برخی نامزدها در مساجد و ستادهایشان است که به نظر می‌رسد این ترفند در سال‌های گذشته بیشتر از امروز جواب می‌داد چراکه در برهه کنونی بیشتر مردم شایستگی را ملاک رأی دادن برمی‌گزینند.

دراین‌بین اما این سؤال پیش می‌آید که آیا هزینه‌هایی به این وسعت و شدت آیا برای انتخاب شدن لازم است یا خیر، مسئول ستاد تبلیغاتی یکی از نامزدهای سرشناس در استان سمنان در گفتگوی تلفنی با خبرنگار مهر، درباره اطعام عمومی این نامزد، توضیح می‌دهد: اطعام عمومی را از روستاها آغاز کرده‌ایم البته این را هم بگویم هدف ما نه جمع‌آوری رأی است و نه جمع‌آوری مردم برای نشستن پای سخنرانی، اطعام تنها تشکری برای تشریف‌فرمایی مردم در شنیدن سخنان آقای دکتر است.

اجاره ستاد انتخاباتی روزی ۲میلیون تومان

از سوی دیگر هزینه گزاف اجاره ملک برای ستاد تبلیغاتی در کنار اطعام عمومی، خود سؤال‌برانگیز است شنیده‌ها حاکی از اجاره مغازه‌های مکان‌های مناسب شهر سمنان، دامغان و شاهرود باقیمت‌های دو میلیون تومان برای یک‌شب حکایت می‌کند.

یکی از مغازه‌داران شهرستان شاهرود که ملک تجاری خود را برای ده روز به نامزدی اجازه داده است دراین‌باره می‌گوید: مغازه‌ام را در دو دوره اخیر انتخابات برای ده روز اجاره داده و وسایلم را انتهای مغازه روی‌هم تل انبار کرده‌ام چراکه می‌بینم صرف اقتصادی با این امر است.

آقای ع، درباره قیمت اجاره‌بها، ادامه می‌دهد: برای اجاره ملک از آبان ماه مراجعه می‌کنند حتی برخی ودیعه هم می‌دهند اما ما تجربه امسال نسبت به سال‌های گذشته باتجربه بیشتری عمل کردیم و تا روز آخر به هیچ‌کس جواب قطعی ندادیم تا بتوانیم به بالاترین اجاره ملک خود را در اختیار ستادهای انتخاباتی قرار دهیم.

وی می‌افزاید: دوره گذشته مغازه‌ام را روزی ۸۰۰هزار تومان اجاره دادم و یک روز بعد کسی آمد و گفت می‌خواهم مغازه‌ات را روزی یک‌میلیون تومان اجاره کنم اما دیر شده بود امسال اما شرایط فرق داشت ابتدا از یک‌میلیون تومان پیشنهاد‌ها شروع شد و درنهایت روزی دو میلیون تومان مغازه‌ام را اجاره دادم.

تنور انتخابات داغ‌تر از همیشه

خلاصه با شام، بدون شام، با نورباران شب‌های کویری استان سمنان، با اجاره‌های سر به فلک کشیده و با کاغذبازی‌های فراوان این چرخ انتخابات است که در شهرهای استان سمنان می‌چرخد.

رقابت‌های انتخاباتی این روزها داغ است و امروز هرکجا که باشی از بحث‌های داغ انتخاباتی راه فراری نداری اما نکته اصلی دراین‌بین آن است که حضور و مشارکت ملی آحاد مردم در هفتم اسفندماه، بار دیگر حماسه‌ای از مردم دیار خوبان، مهد دلیران و خانه شیران است.

دراین‌بین مردم متدین، خداجو و انقلابی استان سمنان نیز دوش‌به‌دوش سایر هم‌وطنان خود یک‌بار دیگر سهمشان را از این انتخاب به منصه ظهور خواهند رساند پس می‌توان گفت وعده این مردم دلیر و قهرمان، هفتم اسفندماه، پای صندوق‌های اخذ رأی است.