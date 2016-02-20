اتحاد مهمترین عنصر برای پیروزی اصولگرایان است

به گزارش خبرنگار مهر، غلامعلی حداد عادل شامگاه شنبه در همایش هم‌اندیشی ولایتمداران فارس با بیان اینکه ما نگران تکرار مجدد مجلس ششم هستیم، گفت: متاسفانه در شعارهای انتخاباتی که امروزه نمایان است، صدای تکرار مجدد مجلس ششم را می‌شنویم و نگرانیم که مجددا هر ۹ روز شاهد یک بحران باشیم.

وی افزود: یکی از مهمترین دلایلی که باعث نگرانی ما می‌شود، مشکلات اقتصادی امروز مردم است، چرا که دشمنان طی چند سال گذشته با هر روشی که وارد شدند، شکست خوردند و انتظار داشتند که مردم ما عزت و شرف خود را زیر پا بگذارند و در مقابل آنان دست دراز کنند که خوشبختانه چنین نشد.

حداد عادل ادامه داد: با شروع به کار این دولت، مذاکراتی که از قبل شروع شده بود ادامه پیدا کرد و رهبری نیز موافقت کردند و ما نیز از این دولت تشکر می‌کنیم و امیدواریم که این مذاکرات نتیجه داشته باشد، هر چند که تا به امروز چیزی عاید ملت نشده است.

سخنگوی ائتلاف بزرگ اصول گرایان کشور تصریح کرد: صحبت امید است، اما هیچکس را متهم نمی‌کنیم، ولی نشانه‌های بدعهدی را می‌بینیم و معتقد هستیم که مجلس آینده باید بیش از همه چیز به دنبال رفع مشکلات اقتصادی باشد.

وی ادامه داد: از همین تبلیغات انتخاباتی صدای پای مجلس ششم به گوش می‌رسد و صدای طبل جنجال مجلس ششم نیز نمایان است، چرا که اینان از امروز به جای برنامه‌ریزی کردن برای رفع مشکلات اقتصادی، بحث رفع حصر دو نفر را مطرح می‌کنند که در منزل خود مشغول استراحت هستند و پزشکان نیز از آنان مراقبت می‌کنند.

حداد عادل تصریح کرد: اگر اینها به دنبال آرامش بودند، زمانی که مقام معظم رهبری از آنان خواست آرام باشند، بیانیه نمی‌دادند و مردم را به خیابان‌ها نمی‌ریختند، بنابراین این گونه‌ شعارها برای آرامش نیست.

وی با بیان اینکه برخی از شعارهای تبلیغاتی در فضای مجازی جای تاسف دارد، گفت: برخی می‌گویند که ما به مجلسی رای می‌دهیم که سیمان بر روی افراد نریزد، هر چند که در همان زمان هم آن نماینده اعلام کرد که شوخی کرده و خود من نیز با این نوع ادبیات مخالفت کردم، اما موافق نیستیم که مجلسی به هر چیزی که دولت گفت رای بدهد، اما مجلس ستیزه‌کننده با دولت نیز درست نیست.

نماینده مردم تهران افزود: ما برای دعوا کردن به مجلس نمی‌رویم اما وکیل‌الدوله نیز نمی‌شویم.

حداد عادل اظهار داشت: می‌گویند ما به اصولگرایانی که به بالاروندگان از دیوار سفارت احسنت گفتند، رای نمی‌دهیم در حالیکه هیچ کدام از اصولگرایان به این افراد احسنت نگفتند، حال عده‌ای با هر دلیلی و محاسبات اشتباه این کار را کردند و خود من نیز اولین نفر به این حرکت اعتراض داشتم، اما چرا شما رفتارهای دولت عربستان را محکوم نکردید و یک بار در خصوص شهادت شیخ نمر حرفی نزدید.

وی با بیان اینکه دست دادن ظریف با اوباما اگر نشان از دراز کردن دست دوستی باشد درست نیست، گفت: این‌گونه رفتارها نشان از عزت و سربلندی ملت ایران ندارد، چرا که طی این چند سال با تمامی سختی‌ها ملت ایران دست از مقاومت برنداشت.

حداد عادل با اشاره به اینکه موضوع کاسب‌کاران تحریم را مطرح می‌کنند، گفت: امیدوارم که برجام به فرجام برسد و زمانی که دوستان ما موضوع برجام را مطرح کردند ما گفتیم که مراقب باشید که چه چیزی را می‌دهیم تا چیزی را دریافت کنیم و اینها موضوع کاسب‌کاران تحریم را مطرح کردند.

وی ادامه داد: ان‌شاء‌الله که هر چه سریعتر برجام به فرجام برسد، اما مهم‌تر از برجام، دوران پسابرجام است که چگونه می‌خواهیم اوضاع اقتصادی کشور را اداره کنیم. آیا نگاه ما به اقتصاد مقاومتی است یا وابسته شدن؟

سخنگوی ائتلاف بزرگ اصولگرایان کشور افزود: طی مدت گذشته ۱۵۰ هیات وارد کشور شد‌ه‌اند، حال باید دید که اینها برای منفعت خودشان آمده‌اند و یا اینکه می‌خواهند در اقتصاد مقاومتی کمک کنند.

وی گفت: اعتقاد ما بر این است که مجلس اصولگرا باید بر کار دولت نظارت کند، هر چند که با این‌گونه فضاسازی‌ها این افراد اصولگرایان را متهم به رشد امثال بابک زنجانی می‌کنند و این نشان از فضاسازی و بحران‌سازی است.

حداد عادل تصریح کرد: طی ۴ سال و ۸ سال هر چه کردند دود بر چشم ملت رفت و امروز نیز به طور جد احساس می‌کنیم که این‌گونه رفتارها باعث بروز مشکلات می‌شود.

وی با بیان اینکه فتنه برای اصولگرایان خط قرمز است، گفت: بر این موضوع پافشاری می‌کنیم، همان‌گونه که نظر رهبری هم همین است و برای تمامی اصولگرایان فتنه خط قرمز بوده و خواهد بود.

حداد عادل در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه وحدت اصولگرایان در مرکز باعث تعجب گروه‌های مخالف نیز شد، گفت: توانستیم با عبرت گرفتن از اشتباهات گذشته، به ائتلاف اصولگرایی برسیم و فهرست ۳۰ نفره‌ای را ارائه کنیم که ۱۰ نفر از آنان از اقتصاددانان هستند و اطمینان کامل از پاکی آنان داریم و این یک پیروزی بسیار بزرگ است.

نماینده مردم تهران تصریح کرد: این وحدت به شهرستان‌ها نیز رسیده و همگان بدانند که وحدت و اتحاد رمز پیروزی و موفقیت است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر حضور مردم در انتخابات گفت: انتخابات یک فرصتی است که ملت با دخالت در تعیین سرنوشت خود، به خودآگاهی سیاسی و هویت سیاسی برسند.

حداد عادل افزود: یک ملت برای اینکه بفهمد ملت است به یک تاریخ، زبان، اعتقادات دینی و فرهنگی و ... احتیاج دارد که در این میان هویت سیاسی بسیار لازم است که با انتخابات به دست می‌آید.

سخنگوی ائتلاف بزرگ اصولگرایان کشور تصریح کرد: قبل از انقلاب، انتخابات داشتیم، اما خود من نیز یک بار رای نداده‌ام چرا که می‌دانستم بی‌تاثیر است، اما امروز همگان می‌دانیم که مردم در سرنوشت خود تاثیرگذارند.

وی افزود: من ۱۶ سال در مجلس هستم و این را می‌دانم اگر امام (ره) نبود، تقوای امام (ره)، شجاعت و عرفان امام (ره) نبود، این انقلاب به پیروزی نمی‌رسید و حال اصولگرایی این است که ادامه‌دهنده راه امام (ره) باشیم و به وصیت امام (ره) توجه ویژه کنیم و رهبری نیز آموزگار اصولگرایی است.