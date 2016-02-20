مجلس نباید در برابر اسیدپاشی به زنان سکوت کند

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی کواکبیان در گردهمایی بزرگ اصلاح طلبان و حامیان دولت که عصر امروز در خانه والیبال تهران برگزار شد با بیان اینکه مجالس سه گانه اخیر شأن و منزلت مجلس پائین آوردند و در رأس امور نبودند، اظهار داشت: ائتلاف اصلاح طلبان و حامیان دولت می خواهد مجلس را به جای اصلی خود بازگرداند.

وی تصریح کرد: مجلسی را می خواهیم که دیگر ۱۱ میلیون حاشیه نشین اطراف شهر نداشته باشیم؛ مجلسی را می خواهیم که ۹ میلیون دختر دم بخت نداشته باشیم؛ مجلسی می خواهیم که ۲.۵ میلیون معتاد در خانواده ها را در نظر بگیرد و در تهران ۱۰ هزار کارتن خواب را ببیند.

کواکبیان با بیان اینکه در دوران گذشته ۷۵۰ میلیون دلار را به هدر دادند اما مجلس سکوت کرد، افزود: مجلسی می خواهیم که بابک زنجانی ها را ببیند و در برابر اختلاس ها سکوت نکند. همچنین در برابر اسیدپاشی روی زنان نیز سکوت نکند.

کاندیدای انتخابات مجلس دهم تاکید کرد: باید برای هر کدام از این موارد کمیته حقیقت یاب تشکیل می شد. مجلسی می خواهیم که در برابر ممنوع التصویری و ممنوع البیانی سکوت نکند.

وی با تاکید به آنهایی که می گویند لیست ائتلاف اصلاح طلبان مال بی بی سی است عرض می کنم که تکیه این لیست، مردم هستند، ادامه داد: مردم پشتوانه هر گروهی باشند آن گروه وابسته به قدرت های خارجی نمی شود.

کواکبیان با بیان اینکه ما را اصحاب فتنه و نفوذی می خوانند، اظهار داشت: با صدای رسا اعلام می کنم اصلاحات زنده است؛ چون مردم پشت آن هستند. این را من در مجلس هشتم گفته بودم. فتنه گر خودتان هستید، ما افتخارمان این است با تکیه بر خط امام، مطالباتمان را فریاد می کنیم.

کاندیدای انتخابات مجلس دهم در پایان خاطرنشان کرد: وعده ما هفتم اسفندماه است.