به گزارش خبرنگار مهر، محمدتقی ایرانی عصر امروز، شنبه با اکیپ های مختلف کمیته امحاء ستاد انتخابات کلان‌شهر کرج از نزدیک شاهد امحاء بنر های تبلیغاتی نامزدهایی بود که در چارچوب قانون انتخابات به تبلیغات نپرداخته بودند.

ایرانی در حاشیه این بازدید اجرای قانون انتخابات توسط کمیته امحاء ستاد انتخابات گفت: متاسفانه علیرغم برگزاری جلسه توجیهی برای داوطلبان انتخابات، ارائه آموزش های لازم به نامزدها و نمایندگان ستادهای انتخاباتی آنان در خصوص پیشگیری از تخلفات انتخاباتی، شاهد عدم رعایت قانون از سوی ستادهای انتخاباتی برخی کاندیداها بودیم که باعث نارضایتی شهروندان شد.

ایرانی، با بیان این مطلب گفت: بر اساس ماده ۵۷ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی استفاده از هرگونه پلاکارد، پوستر، دیوار نویسی و کاروان های تبلیغاتی و استفاده از بلندگوهای سیار در خارج از محیط سخنرانی و امثال آن به استثنای عکس برای تراکت و زندگی نامه و جزوه و هم چنین سخنرانی و پرسش و پاسخ از طرف نامزدهای انتخاباتی و طرفداران آنان ممنوع است.

وی با اشاره به تبصره ۲ ماده (۵۷) افزود: نصب و الصاق عکس و پوستر ممنوع است و چاپ عکس صرفاً محدود به زندگی نامه، جزوه، بروشور و کارت حداکثر در قطع ۱۰ × ۱۵ مجاز است همچنین نصب بنر و پارچه، تنها در محل ستادهای اصلی نامزدها به تفکیک برادران و خواهران مجاز است.

فرماندار ویژه شهرستان کرج افزود: تخلف از مفاد این تبصره توسط چاپخانه ها هم مستوجب ۳ تا ۳۰ روز محکومیت زندان است.

وی در ادامه به کم کاری برخی ادارات عضو کمیته امحاء نیز اشاره کرد و افزود: برخی ادارات عضو کمیته امحاء، همکاری مناسبی در اجرای وظایف خود نداشتند که موجب شد شخصاً به موضوع ورود پیدا کنم و برای حل مشکلات به وجود آمده از طریق مدیران دستگاه ها اقدام کنیم.

فرماندار کرج، ادامه داد: امروز تقریباً در تمامی مناطق و خیابان های اصلی شهر همراه با اکیپ های مختلف امحاء بوده و از نزدیک پاکسازی تبلیغات غیرمجاز را رصد کردم که الحمدلله اجرای قانون، موجب رضایت شهروندان شد.

ایرانی، همچنین از شهروندان خواست در صورت مشاهده تخلفات انتخاباتی با ارسال پیامک به شماره ۳۰۰۰۳۴۷، هیات بازرسی انتخابات شهرستان کرج را در جریان تخلفات ستادهای انتخاباتی قرار دهند.

فرماندار کرج در پایان از نامزدهای انتخاباتی مجلس شورای اسلامی خواست تا با رعایت قانون و اخلاق اسلامی رفتار کنند تا بتوانند موجب اعتماد مردم شده و با این کار، بهترین شیوه تبلیغ که صداقت و اخلاق و قانونمداری است، را انجام دهند.