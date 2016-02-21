خبرگان نقش کلیدی در نظام دارد/ هراس دشمن از برگزاری انتخابات

آیت الله سید ابراهیم رئیسی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه مجلس خبرگان تضمین کننده و تداوم بخش اسلامیت جمهوری اسلامی ایران است، اظهارکرد: جایگاهی که هر گونه دغدغه را از مسئولان کاهش می‌دهد مجلس خبرگان است.

وی بیان داشت: تصمیم به موقع مجلس خبرگان رهبری می‌تواند در روز مبادا دشمنان را مأیوس و دوستان را برای تداوم حرکت انقلاب خوشحال می‌کند.

وی با اشاره به اینکه شرکت آحاد مردم در انتخابات بسیار مهم است، افزود: مأموریت بسیار مهمی در اختیار مجلس خبرگان است که مهم‌ترین آن تعیین بالا‌ترین مقام کشور است.

آیت الله رئیسی بابیان اینکه مجلس خبرگان در پاسداری از ولایت فقیه وظیفه دارد، بیان داشت:تکلیف مداری به معنای آن است که شاخص هایی که رهبر انقلاب عنوان کرده انددر نظر گرفته شود.

وی عنوان کرد: تفاوت انتخابات ما با سایر کشورها در این است که در ایران تکلیف مداری وجود داردیعنی چه کسی که ثبت نام می کند و چه کسی که رای می دهد براساس تکلیف عمل می کنند.

دادستان کل کشور با اشاره به اینکه عرصه انتخابات امتحانی برای کسانی که خود را عرضه و کسانی که رأی می‌دهند است، افزود: مردم باید با شناخت و معرفت انتخاباتی با شکوه و دشمن شکن را رقم بزنند.

وی با اشاره به حضور حداکثری مردم استان خراسان جنوبی در انتخابات‌های گذشته افزود: مردم استان خراسان جنوبی با بیش از ۸۵ درصد با بصیرت و آگاهی در انتخابات حضور داشته‌اند.

هر رأی مردم تیری در قلب دشمن است و شکست خورده انتخابات دشمنان انقلاب اسلامی و نظام هستند رئیسی بابیان اینکه هر رأی مردم تیری در قلب دشمن است، تصریح کرد: شکست خورده انتخابات دشمنان انقلاب اسلامی و نظام هستند.

کاندیدای پنجمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری در خراسان جنوبی با بیان اینکه بیشترین خشم استکبار با ایران این است که در ایران انتخابات برگزار می‌شود.

نماینده مردم خراسان جنوبی در چهارمین دوره مجلس خبرگان رهبری ادامه داد: امام خمینی (ره) جلوه ای اخلاص بود و با همین اخلاص نظام را بنیان نهاد.

وی ضمن اشاره به شاخصه‌های سلوک سیاسی امام خمینی (ره) اظهار داشت: اولین شاخص مکتب سیاسی امام در مقابل فلسفه‌های سیاسی‌ای که امروز در مغرب وجود دارد، خداخواهی و توجه به حضرت حق بوده است.

مردم باوری شاخصه انقلاب اسلامی

وی دومین شاخص مکتب سیاسی امام را پیوند بین معنویت و سیاست دانست و افزود: امروزه دنیا از معنویت دور شده است.

رئیسی بابیان اینکه سومین شاخصه مکتب سیاسی امام توجه به مردم بوده است، تصریح کرد: امام خمینی (ره) در همه عرصه‌ها مردم را باور داشتند.

وی ادامه داد: برخلاف آنچه امروز در دنیا وجود دارد که تنها اسم از حقوق بشر برده می‌شود و به کرامت و حقوق انسان معتقد نیستند، امام خمینی (ره) رأی ملت را رأی تشریفاتی نمی‌دانست.

وی با اشاره به اینکه تمامی نهادهای نظام از بالا‌ترین جایگاه کشور تا نظام اجرایی با رأی مردم شکل می‌گیرد، افزود: مخاطب قرار دادن مردم و نه دولت‌ها از دیگر شاخصه‌های مهم مکتب سیاسی امام خمینی (ره) بوده است.

نماینده مردم خراسان جنوبی در چهارمین دوره مجلس خبرگان رهبری بابیان اینکه نمی‌توان جلوی رشد و حرکت عصر بیداری را گرفت، اظهار کرد: ایجاد نهضت انقلاب اسلامی ایران یکی از برکات عاشورا است.

وی ادامه داد: امروز مردم ایران فهمیده‌اند که دوست و دشمن چه کسی است و می‌دانند آنچه که می‌تواند سعادت را برای آن‌ها رقم بزند دین و آموزه‌های دینی است.

وی همچنین جهانی شدن پیام انقلاب اسلامی را از شاخصه‌های مکتب سیاسی امام خمینی (ره) دانست و گفت: آنچه که برای ما مهم است این است که انقلاب اسلامی و نظام باید باقی بماند.

رئیسی بیان داشت: قانون اسلامی برای تداوم مردم سالاری دینی و جمهوریت اسلامی نظام ساز و کاری به نام مجلس خبرگان در نظر گرفته است که می‌تواند بالا‌ترین مقام عالی کشور را نیز تعیین کند.

مجلس خبرگان باید آمادگی داشته باشد تا نهضت انقلاب دچار آسیب و دغدغه نشود

وی بابیان اینکه مجلس خبرگان باید آمادگی داشته باشد تا نهضت انقلاب دچار آسیب و دغدغه نشود، افزود: امیدواریم مردم به‌خصوص مردم استان خراسان جنوبی همچون حماسه پرشور ۲۲ بهمن‌ماه هفتم اسفند نیز در انتخابات شرکت و دشمن را ناامید کنند.

وی با اشاره به اینکه مساله حفظ وحدت و انسجام ملی از مسائل بسیار مهم و راهبردی در نظام اسلامی ما است، اظهار داشت: مؤلفه‌های قدرت در نظام اسلامی ایمان، باور به خدا، دین مداری، مقاومت و پایداری مردم متدین و رهبری با بصیرت است.

جایگاه مجلس خبرگان در اقتدار نظام

وی با بیان اینکه مجلس خبرگان رهبری یکی از جایگاه‌هایی است که به طور جدی می‌تواند در جهت اقتدار نظام مؤثر باشد، گفت: امیدواریم این انتخابات یکی از جلوه‌های وحدت و امنیت ملی باشد چرا که هر انتخابات، میثاق دوباره مردم با نظام و ارزشهای انقلاب است.

وی عنوان کرد: علی رغم مسئولیت‌های اجرایی و قضایی کشور دانش افزایی در علوم حوزوی و مسائل روز جامعه از فعالیت‌های من بوده است.

ظرفیت من باید در خصوص نقش نمایندگی مجلس خبرگان در ارتباط با مردم خراسان جنوبی افزایش یابد وی بیان داشت: بنابر فعالیت سابق نمایندگی مردم استان خراسان جنوبی تکلیف دانستم خود را در عرضه رأی مردم استان قرار دهم.

رئیسی با اشاره به اینکه در دوره قبل همه اجلاس‌ها و کمیسیون‌ها را بر حسب وظیفه دنبال کردم، گفت: تمام تلاش خود را انجام دادم که جایگاه نمایندگی مردم خراسان جنوبی را به خوبی ایفا کنم تا شرمنده اعتماد مردم نشوم.

کاندیدای پنجمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری در خراسان جنوبی افزود: با وجود مسئولیت‌های کشوری ارتباط با استان را قطع نکردم و هر دو ماه یک بار در استان حضور داشته‌ام.

توجه به مسائل کلان استان به عنوان یک دغدغه

آیت الله رئیسی با اشاره به اینکه از طریق دفتر ارتباطات مردمی و مسئولین در خدمت مردم استان بوده‌ام، اظهار داشت: دغدغه نسبت به پی گیری مسائل استان این بوده است که به مسائل کلان استان به عنوان یک ظرفیت توجه شود و از توانایی‌های استان استفاده کافی صورت پذیرد.

وی بابیان اینکه ارتباط با استان در جهت رفع فقر و محرومیت و باز شدن گره‌ها از چهره استان دنبال شده است، تصریح کرد: ظرفیت من باید در خصوص نقش نمایندگی مجلس خبرگان در ارتباط با مردم خراسان جنوبی افزایش یابد.

کاندیدای پنجمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری در خراسان جنوبی تصریح کرد: محصول مهم استان خراسان جنوبی فکر، اندیشه و فرهنگ ارزشمند است.