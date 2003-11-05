سلامت و بهداشت مردم ، مورد غفلت مسوولان قرار گرفته است

عضو كميسيون بهداشت و درمان در كشور در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با بيان اين مطلب افزود:" وقتي پزشكي كار در مشاغل آزاد را بسيار راحتر و پردرآمد تر مي بيند، هيچ تمايلي به ادامه كار در حرفه پزشكي و پذيرفتن مسئوليت سنگين اين شغل را ندارد."

دكتر فاطمه خاتمي پايين بودن تعرفه هاي پزشكي را به عنوان يكي از مهمترين عوامل شيوع پديده پزشكان بيكار عنوان كرد و ادامه داد:" پزشك در برابر هر نسخه اي كه تجويز مي كند مسئوليت دارد و با درك اين مطلب كه درآمد حاصله از طبابت به اندازه سنگيني اين مسئوليت نيست ، خواه و ناخواه ترجيح مي دهد به مشاغل ديگر مانند راه اندازي سيستم كامپيوتري گرايش پيدا كرده و به راحتي ده برابر حقوق يك پزشك را بدست آورده و بتواند زندگي خود را بگرداند."

وي وضعيت معيشتي پزشكان عمومي را به عنوان مبناي كار جامعه پزشكي نامطلوب خواند و گفت:" روي آوردن پزشكان به ساير مشاغل و عدم استفاده بهينه از اين قابليت ها در حقيقت هدر رفت سرمايه هاي ملت و كشور است."

در ايران بخش بهداشت و درمان كمترين اهميت را دارد

نماينده مردم شهر مشهد در مجلس افزود:" در كشورهاي پيشرفته مبناي ارتقاي بهداشتي و سلامت جامعه، فعاليت و عملكرد درست مسئولان و دولتمردان دراين بخش محسوب مي شود ولي متاسفانه در جامعه ما اين طور نيست و مسئولان به بخش بهداشت و درمان كمترين بها و اهميت را مي دهند."

وي علاوه بر مشكلات تعرفه اي در كشور، نبود امكانات استخدامي پزشكان در مناطق محروم را از مهمترين نارساييهاي بخش بهداشت و درمان عنوان كرد و افزود:" براي استخدام پزشكان و نيروهاي بهداشتي در مناطق محروم و مورد نياز كشور به اندازه ساير كارمندان در حرف ديگر بها مي دهند در حاليكه بحث سلامت و جان انسانها به هيچ عنوان قابل قياس با مسايلي نظير آموزش و ثبت احوال و ... نيست ."