انتخابات فدراسیون فوتبال در انتظار تبعات گزارش اصل ۹۰

به گزارش خبرنگار مهر، بی‌گمان گزارش کمیسیون اصل ۹۰ بر انتخابات تاثیرگذار خواهد بود به ویژه آن که این پرونده به دادگاه ارجاع داده شده است و عملا کفاشیان به عنوان متهم ردیف اول از دید مجلسی‌ها برای فساد در فوتبال را لای منگنه قرار می‌دهد.

با این وجود از گوشه و کنار شنیده می شود که اکثر اتهام‌ها نه به کفاشیان که به زیر مجموعه او مربوط است و البته مسئولیتش با رئیس فدراسیون است. این موضوع در سایه انتخابات را تحت تاثیر قرارخواهد داد چون برخی از زیر مجموعه‌های رئیس فدراسیون فوتبال ایران قصد ورود و ثبت نام برای رقابت در انتخابات را داشتند که اگر پیش از انتخابات این پرونده به دادگاه ارجاع داده شود هم کفاشیان و هم مسئولان رده بالای دیگر درگیر دادگاه خواهند شد و عملا حتی اگر حکمی هم صادر نشود یا متهم‌ها تبرئه هم بشوند به دلیل درگیر شدن با مسائل دادگاه در دفاع خود عملا از انتخابات جا خواهند ماند.

البته هنوز زمان رسیدگی به این پرونده‌ها مشخص نشده و دقیقا به همین دلیل است که معتقدیم اگر این رسیدگی قبل از انتخابات صورت بگیرد می‌تواند تاثیر مستقیم روی ثبت نام و تحرکات کاندیداها داشته باشد و برخی را از رقابت انتخاباتی منصرف کند. البته اگر این رسیدگی بعد از انتخابات انجام شود اوضاع بدتر هم خواهد بود چون اگر و تنها اگر مدیر یا مسئولی رای بیاورد که در دادگاه مجرم شناخته شده باشد این گره کورتر هم خواهد شد.

با این وجود باید تاکید کرد برای صف بندی‌ها طی روزهای آینده همه منتظر تبعات و تصمیم های کمیسیون اصل مجلس و البته رسیدگی قضایی به این پرونده هستند.