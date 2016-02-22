به گزارش خبرنگار مهر، نامه به نزدیکانِ همدل و محرمان اسرار بسان نقبهایی هستند به دنیای درون مشاهیر و چه بسیار جنبههای نهفته سرشت و شخصیتشان را آشکار میکنند.
به واسطه همین نامهها درمییابیم فلان فرمانروای جبار چه نازک دل بوده در عرصه عواطف و برعکس. شاعری شهره به لطافت احساسات و ظرافت طبع چه سفاک بوده در روابط عاشقانه. علاوه بر شرح این نکات کمتر شناختهشده، این نامهها، اطلاعات فرهنگی، ادبی، هنری و تاریخی جالبی هم به خوانندگان عرضه میکند.
از مجموعه «نامههای نامداران» که در انتشارات کتابسرای نیک و به سرپرستی کاوه میرعباسی منتشر میشود، به تازگی چندین عنوان کتاب منتشر شده است. یکی از این کتابها مشتمل است برنامههای ناپلئون بناپارت، لودویگ فون بتهوون، جورج گوردون بایرون و خورخه لوئیس بورخس به همسرانشان که با ترجمه کاوه میرعباسی و در قالب اثری با عنوان «بنام عشق» منتشر و راهی ویترین کتابفروشیها شده است.
ناپلئون بناپارت رهبر نظامی و سیاسی و همچنین امپراتور فرانسه در اوایل قرن نوزدهم، در ۹ مارس ۱۷۹۶ با ژوزفین بورهانه (معروف به ماری ژوزف رز تاشر دولا پاژری) ازدواج کرد. ناپلئون دو روز پس از مراسم عروسی، فرانسه را به قصد حمله به ایتالیا ترک کرد و در این دوران نامههای عاشقانه بسیاری به همسرش نوشت. در نامههای ناپلئون بناپارت به همسر نخستش، ژوزفین، که البته در سال ۱۸۱۰ از هم جدا شدند - چیزی جز عشق و احساس دیده نمیشود.
لودویگ فون بتهوون پیانیست و موسیقیدان آلمانیتبار، اگرچه هرگز ازدواج نکرد اما غم شدیدی در سینه داشت. بتهوون حوالی سال ۱۸۰۰ با جولیا گوچیاردی (۱۷۸۴-۱۸۵۶) ملاقات کرد و رابطه عاشقانه میانشان شکل گرفت. او سونات ۱۴ پیانوی خود را که به سونات «مهتاب» معروف است، به جولیا تقدیم کرد. مراسم ازدواج با مخالفت پدر جولیا و احتمالاً به دلیل نسب غیراشرافی بتهوون برهم خورد و جولیا در سال ۱۸۰۳ با شخص دیگری ازدواج کرد.
بتهوون از ۱۸۱۱ تا ۱۸۱۲ به سختی بیمار بود، از سردرد و تب شدید رنج میبرد. در این دوره - و به احتمال زیاد در ۱۸۱۲ - در چشمه آب معدنی بوهم در تپلیتسه، یک نامه عاشقانه نوشت که هرچند هویت دریافت کننده مورد نظر، موضوع مداوم بحث است - او را «محبوب ابدی» لقب دادهاند. البته این نامه هرگز فرستاده نشد و پس از مرگ تهوون در میز کارش پیدا شد.
در این کتاب همچنین چند نامه جورج گوردون بایرون، ششمین لرد بایرون و شاعر انگلیسی و از پیشگامان مکتب رمانتیسم، به لیدی کارولین لمب (۱۷۸۵-۱۸۲۸) آمده است.
خورخه لوئیس بورخس، شاعر، رسالهنگار و داستان نویس آرژانتینی که نوشتههایش جزو آثار کلاسیک سده بیستم به شمار میآیند، در اوت ۱۹۴۴ در منزل آلفردو بیئوی کاسارس، دیگر نویسنده بلندآوازه آرژانتینی و دوست صمیمیاش، با استلا کانتو (۱۹۱۹-۱۹۹۴) بانوی نویسنده آرژانتینی و از نوادگان یک خاندان قدیمی اروگوئهای، آشنا شد. در دومین ملاقاتشان، هر دو متوجه شدند که به جورج برنارد شاو عاقهمند هستند. بورخس عاشق استلا شد. استلا کانتو در سال ۱۹۸۹ کتاب «پرهیب بورخس» را نوشت که زندگینامه بورخس و شرح رابطه آنهاست. این از کتاب، نامههایی در کتاب «بنام عشق» آمده است.
کتاب «بنام عشق» در شمارگان ۱۵۰۰ نسخه با بهای ۷۰۰۰ تومان از سوی انتشارات کتابسرای نیک، منتشر و راهی بازار شده است.
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