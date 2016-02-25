مرگ مشکوک دو ورزشکار و طلسم شکنی فوتسال/ هشدار نیمه شبی به وزیر!

به گزارش خبرنگار مهر، در این هفته رو به پایان تیم های ملی کشتی فرنگی و آزاد در تایلند صاحب جام قهرمانی شدند، تیم ملی فوتسال بعد از ۶ سال دوباره قهرمان آسیا شد، شطرنجباز ۱۸ ساله ایران در رقابت با یازده استاد بزرگ جهان به نایب قهرمانی مسابقات گرندپری بانوان دست یافت، نماینده ایران در مسابقات تکواندو آزمایشی المپیک به مدال طلا دست یافت، یکی از دو نماینده ایران در مسابقات بسکتبال باشگاه های غرب آسیا هم آسیایی شد و هم قهرمان و ... .

اینها تنها بخشی از اتفاقات این هفته بود و البنه جزو بهترین ها؛ این هفت روز اما شاهد رقم خوردن اتفاقاتی هم بود که برای ورزش جز تاسف نتیجه دیگری نداشت؛ اتفاقاتی مانند علنی شدن دوباره اختلاف میان مدیران وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک با نامه ای که توسط کیومرث هاشمی به معاون اول رئیس جمهور ارسال شد، درگذشت ناگهانی یک بسکتبالیست ۱۸ ساله و مرگ مشکوک یک دختر والیبالیست.

مهمترین اتفاقات و رویدادهای این هفت روز ورزش عبارتند از:

انتشار شبانه یک نامه هشداردهنده

بامداد جمعه گذشته خبری روی خروجی کمیته ملی المپیک قرار گرفت که در رابطه با نامه کیومرث هاشمی، رئیس کمیته ملی المپیک به معاون اول رئیس جمهور بود و هشدارهایی که درار مورد پیش اساسنامه ارسالی از وزارت ورزش به هیات دولت مطرح شده بود. در این نامه کیومرث هاشمی خطاب به اسحاق جهانگیری در خصوص عواقب غیر قابل جبران تصمیم اخیر وزارت ورزش که استقلال هیئت ها،فدراسیون و روسای فدراسیونهای ورزشی کشور را زیر سوال می برد توضیحاتی را ارائه و خواستار جلوگیری از بررسی این موضوع در کمیسیون مربوطه و همچنین خروج از دستور کار هیات دولت شد.

نارنجک در ورزشگاه آزادی

دیدار تیم های پرسپولیس و سایپا از هفته بیست و یکم لیگ برتر پنجشنبه گذشتهدر شرایطی با تساوی یک بر یک به پایان رسید که تماشاگران استقبال خوبی از این دیدار به عمل آوردند اما پرتاب چند نارنجک چهره ورزشگاه را زشت کرد. در جریان این دیدار نارنجکی مقابل پای یک توپ جمع کن منفجر شد اما خوشبختانه آسیبی به وی وارد نکرد.

قهرمانی تیم ملی کشتی فرنگی در آسیا

بيست و ششمين دوره رقابت های كشتی فرنگی قهرمانی آسيا در سال ۲۰۱۶، روزهای ۲۸ و ۲۹ بهمن ماه در شهر بانكوک تايلند برگزار شد و تيم ايران با كسب ۴ مدال طلا توسط افشين بيابانگرد، رامين طاهري، مهدي علياري و امير قاسمي منجزی در اوزان ۷۱، ۸۰، ۹۸ و ۱۳۰ كيلوگرم، يک مدال نقره سامان عبدولی در وزن ۵۹ كيلوگرم و دو مدال برنز مهدی زيدوند و پيام بويری در اوزان ۶۶ و ۷۵ كيلوگرم و كسب ۷۱ امتياز عنوان قهرمانی اين رقابت ها را از آن خود كرد. این قهرمانی البته پیش از پایان کامل مسابقات و به صورت زودهنگام نصیب فرنگی کاران ایران شد.

درگذشت بسکتبالیست ۱۶ ساله ایران

محمد سلامی بازیکن جوان تیم بسکتبال مهرام زیتون در منزل درگذشت. فوت وی زمانی اتفاق افتاد که او در حال استراجت بود. به گفته حمیدرضا صمدزاده، از مسئولان باشگاه مهرام رحوم محمد سلامی از بازیکنان با اخلاق و با آتیه بسکتبال بود. وی بسکتبال را از رده های مینی بسکتبال و نونهالان آغاز کرد.

بازگشت استقلال به صدر لیگ

پانزدهمین دوره مسابقات فوتبال لیگ برتر طی دو روز و با برگزاری دیدارهای هفته بیست و دوم پیگیری شد. در روز نخست این هفته از مسابقات ۳ دیدار برگزار شد که از این تعداد دیدار فقط یک تیم به برتری دست یافت. تراکتورسازی تنها تیم برنده در روز نخست این هفته از مسابقات بود که ۲ بر یک سپاهان را شکست داد. در دو دیدار این روز از رقابت ها تیم های سایپا و ذوب آهن در دیدارهای خانگی برابر پرسپولیس و فولاد اهواز یک بر یک متوقف شدند.

پنج دیدار دیگر این هفته از مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه های کشور جمعه برگزار شد. در این روز از رقابت ها نفت تهران در ورزشگاه اختصاصی استقلال اهواز یک بر صفر برابر این تیم پیروز شد ضمن اینکه استقلال تهران هم ۲ بر یک گسترش فولاد تبریز را از پیش رو داشت. سایر دیدار این روز با نتیجه تساوی به پایان رسید. بر این اساس تیم های سیاه جامگان برابر پدیده و صبای قم مقابل استقلال خوزستان یک بر یک مساوی شدند ضمن اینکه در دیدار تیم های ملوان و راه آهن هم هیچ گلی رد و بدل نشد

در پایان این هفته ازمسابقات تغییر مهمی در جدول رده بندی ایجاد نشد فقط اینکه استقلال دوباره به صدر جدول بازگشت.

موافقت با استعفای خزانه دار کمیته ملی المپیک با حفظ حق امضا

هیات اجرایی کمیته ملی المپیک پس از گذشت چهار ماه از استعفای خزانه‌دار این کمیته، بالاخره به صورت رسمی موافقت خود را با این موضوع اعلام کرد. در پایان نشست اعضای هیات اجرایی کهحشنبه گذشته برگزار شد، ضمن اعلام این خبر اینگونه عنوان شد که تا زمان تعیین سرپرست خزانه داری برای کمیته و تایید وی توسط مراجع ذیصلاح و صدور حکم، محمد علی شجاعی امور مالی کمیته را نظارت خواهد داشت و حتی چک های این کمیته را هم امضا می کند.

استعفای مدیرعامل پاس همدان

حسن عزیزی از مدیریت باشگاه پاس همدان استعفا داد. وی استعفای خود را تقدیم استاندار همدان و رئیس هیئت‌مدیره تیم فوتبال پاس همدان کرد که این اتفاقا این استعفا با موافقت هم روبرو شد.

تیم فوتبال هنرمندان ایران قهرمان دومین دوره جام جهانی شد

دیدار فینال دومین دوره مسابقات فوتبال جام جهانی هنرمندان جمعه گذشته در ورزشگاه جهان پهلوان تختی قشم بین تیم های ایران و رومانی برگزار شد که طی آن شاگردان محمدحسین ضیایی با پیروزی یک بر صفر برابر حریف عنوان قهرمانی را به خود اختصاص دادند. در این دیدار که با حضور برخی مسئولان ورزش ایران و سفرای کشورهای شرکت کننده و حضور پرشور علاقمندان به فوتبال در قشم برگزار شد، مهدی صالح پور تنها گل ایران را به ثمر رساند تا عنوان آقای گلی خود را تثبیت کند.

پایان تورجهانی والیبال ساحلی کیش بدون برتری ایرانی ها

مسابقات والیبال ساحلی تور جهانی کیش در حالی جمعه گذشته به پایان رسید که طی آن قطر در دیدار نهایی با برتری برابر روسیه ۲ بر یک پیروز شد و به عنوان قهرمانی و جایزه ۱۱ هزار دلاری دست یافت و روسیه هم به عنوان نایب قهرمان جایزه هشت هزار دلاری دریافت کرد. در رده بندی نهایی این رقابت ها تیمی از لهستان در رده سوم ایستاد.

تیم بسکتبال پتروشیمی هم قهرمان شد و هم آسیایی

طی این هفته مسابقات بسکتبال باشگاه های غرب آسیا به میزبانی اردن و با حضور ۶ تیم از جمله دانشگاه آزاد و پتروشیمی برگزار شد. در این رقابت ها هر دو نماینده کشورمان به مرحله نیمه نهایی صعود کردند؛ در این مرحله پتروشیمی بندرامام با برتری برابر شانفیل به فینال راه یافت اما در دیگر دیدار این مرحله دانشگاه آزاد برابر الریاضی لبنان شکست خورد و فینال را از دست داد ضمن اینکه با رقم خوردن این دو نتیجه و به واسطه حضور پتروشیمی در فینال به عنوان تنها تیم ایرانی، این تیم صاحب یکی از سه سهمیه مسابقات باشگاه های آسیا نیز شد. در دیدار فینال نیز پتروشیمی برابر الریاضی لبنان پیروز شد و به جام قهرمانی شانزدهمین دوره رقابت های بسکتبال باشگاه های غرب آسیا دست یافت.

مدال طلای ایران در تکواندو آزمایشی المپیک

مسابقات تکواندو آزمایشی المپیک اوایل این هفته در پارک المپيک «كاريوكا» شهر ریودو ژانیرو برگزار شد که طی آن تیم دو نفره کشورمان به یک مدال طلا دست یافت؛ آرمین هادی پور در وزن ۵۸- کیلوگرم پس از یک دور استراحت، «دنیل سیلوا» از برزیل، «ابدون ریورا» از مکزیک را و «روی بارگانسا» از پرتغال را شکست داد و به مدال طلا دست پیدا کرد. اما امید عمیدی دیگر نماینده ایران ابتدا در دو مبارزه متوالی «دیه گو ازودو» و «اندره دِ اولیورا» از برزیل را شکست داد و به نیمه نهایی راه يافت. وی در این مرحله به «دیمیتری شوکین» از ازبکستان باخت و به گروه شانس مجدد رفت. عمیدی برای کسب مدال برنز «ام بار اندیایه» از فرانسه را پیش رو داشت که در پایان سه راند مبارزه باخت و از رسیدن به مدال بازماند.

بازگشت جام قهرمانی فوتسال آسیا به ایران پس از ۶ سال

تیم ملی فوتسال که ۶ سال پیش برای آخرین بار قهرمان مسابقات قهرمانی آسیا شده بود، در دیدار چهاردهمین دوره این رقابت ها که در سالن یونیورسیاد شهر تاشکند برگزار شد برابر ازبکستان به برتری ۲ بر یک دست یافت و عنوان قهرمانی این دوره از مسابقات را از آن خود کرد. تیم ملی فوتسال ایران آخرین بار در سال ۲۰۱۰ و با شکست دادن همین تیم ازبکستان قهرمان آسیا شده بود.

مدال برنز ۱۲۰ امتیازی برای جودو ایران

مسابقات جودو گرند پری یا همان جایزه بزرگ آلمان در حالی برگزار شد که تیم دو نفره ایران در میان ۵۴۵ جودوکار شرکت کننده به یک مدال برنز دست یافت. سعید ملایی در وزن ۸۱- کیلوگرم بعد از برتری مقابل نماینده مولداوی ، دور دوم به کوبا باخت و حذف شد. اما جواد محجوب که تا همین دو هفته پیش اوضاع خوبی در رنکنیگ جهانی برای کسب سهمیه المپیک نداشت ، بعد از کسب مدال طلای مسابقات جام آزاد اروپا در اتریش ، در این مسابقات هم نشان برنز کسب کرد و وضعیت خود را سروسامان داد. این مدال برنز ۱۲۰ امتیاز برای نماینده کشورمان در رنکینگ جهانی به همراه داشت تا کمک موثری باشد برای کسب سهمیه المپیک.

آزادکاران ایران با ۷ مدال قهرمان آسیا شدند

شاگردان رسول خادم در تیم ملی کشتی آزاد با کسب ۷ مدال طلا، نقره و برنز مسابقات قهرمانی آسیا عنوان نخست این رقابت ها را از آن خود کردند.

مرگ مشکوک دختر والیبالیست

فائزه قاضی پور، والیبالیست نکایی که سابقه ۲ بار حضور در اردوی تیم ملی والیبال جوانان را داشت به‌دلیل سقوط از ساختمان نیمه‌کاره چهار طبقه خیابان مهرآباد نکا جان باخت. یکی از بستگان وی در این باره گفت: او برای تمرین و رفتن به باشگاه ورزشی از خانه خارج شد اما پس از مدتی جسدش در یک ساختمان نیمه‌کاره پیدا شد.

اعتصاب پولی در پرسپولیس

بازیکنان تیم فوتبل پرسپولیس پس از تساوی برابر سایپا در هفته بیست و دوم لیگ برتر و پس از سه روز تعطیلی از اواسط این هفته تمرینات شان را پیگیری کردند اما نه خیلی جدی! آنها در نخستین جلسه تمرینی این هفته خود فقط در سالن تمرین کردند و از حضور در زمین چمن امتناع کردندچون به گفته خوشان نمی خواستند تمرینات را جدی بگیرند؛ این اقدام سرخپوشان به خاطر مشکلات مالی است که برای این باشگاه بوجود آمده و اسپانسر باشگاه نتوانست به تعهداتش عمل کند. حتی آنها پس از این جلسه تمرینی به نشانه اعتصاب اعلام کردند تا زمانی که مطالباتشان را دریافت نکنند در تمرینات شرکت نخواهند کرد. به دنبال این اتفاقات بازیکنان راهی باشگاه شدند تا با علی اکبری طاهری سرپرست باشگاه نشستی را برگزار کنند. درحالی که بازیکنان خارجی هم راهی باشگاه شده بودند اما به آنها اعلام شد که از جلسه بیرون بروند. ماریچ، اومانیا و بنگستون در این نشست حضور پیدا نکردند.

نایب قهرمانی شطرنجباز ایران در گرندپری بانوان جهان

سارا خادم الشریعه در پایان مسابقات شطرنج گرندپری بانوان جهان که به مدت دو هفته و با حضور یازده استاد بزرگ دیگر از کشورهای مختلف در تهران برگزار شد موفق به کسب عنوان نایب قهرمانی شد. این بانوی شطرنجباز ایران طی یازده دور رقابت با حریفانش به چهار برد دست یافت، در ۶ دیدار به نتیجه تساوی رضایت داد و تنها متحمل یک شکست شد که آنهم در روز پایانی مسابقات رقم خورد. خادم الشریعه در پایان این رقابت ها با مجموع ۷ امتیاز و پس از ونجون جوی چینی به عنوان نایب قهرمانی دست پیدا کند.

آغاز خوب اصفهانی ها و تراکتور در لیگ قهرمانان آسیا

هفته نخست از فصل جدید رقابت های فوتبال لیگ قهرمانان آسیا سه شنبه شب با حضور دو نماینده ایران برگزار شد که در یکی از این دیدارها تیم فوتبال سپاهان در ورزشگاه فولادشهر اصفهان با نتیجه ۲ بر صفر النصر امارات را شکست داد. ذوب آهن دیگر نماینده ایران در این مسابقات نیز که به قطر رفته بود برابر تیم لخویا به پیروزی یک بر صفر دست پیدا کرد تا دو تیم اصفهانی شروع خوبی در لیگ قهرمانان آسیا داشته باشند.

تراکتوری سازی هم عصر روز چهارشنبه کار الجزیره امارات را در تبریز تمام کرد و با چهار گل حریف را شکست داد تا کار خوب نمایندگان ایران در هفته نخست این مسابقات تکمیل شود.