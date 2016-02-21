۷۰ خانواده‎ دارای دو معلول در زنجان صاحب خانه می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، احمد حاجی زاده ظهر یکشنبه در نشست خبری خود با خبرنگاران در محل بنیاد مسکن انقلاب استان زنجان به واگذاری مسکن به خانواده های دو معلول بیشتر در استان زنجان اشاره کرد و افزود: این طرح با مشارکت بنیاد مسکن، سازمان بهزیستی و بنیاد مستضعفان انجام می شود.

وی با بیان اینکه تاکنون با شناسایی که سازمان بهزستی انجام داده ۷۰ نفر تحت پوشش این طرح قرار گرفتند، گفت:از این تعداد تاکنون پرونده ۴۰ خانوار که دو معلول و بیشتر دارند ثبت شده و ۳۰ خانوار دیگر هم در حال رایزنی برای انجام امور هستیم.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب استان زنجان، تاکید کرد: هر متقاضی علاوه بر دریافت ۱۵۰ میلیون ریال تسهیلات بانکی پنج درصد، ۶۰ میلیون ریال وام بلاعوض از اداره‌کل بهزیستی، ۱۰۰ میلیون ریال از بنیاد مستضعفان و ۲۰ میلیون ریال نیز از بنیاد مسکن دریافت می‌کند و به عبارتی دیگر، هر خانوار می‌تواند بدون آورده و ۳۳۰میلیون ریال صاحب خانه ۶۰ متری شود.

حاجی زاده با ابراز اینکه خوشبختانه اعتبارات خوبی در این طرح به این خانواده ها تعلق می گیرد، یاد آور شد: این طرح برای معلولان تحت پوش بهزیستی است و نهادهای ذیربط همکاری لازم را در ساخت مسکن داشته باشند.

وی افزود: این خانوارها هیچ گونه آورده ای رادر ساخت مسکن نخواهند داشت.