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۲ اسفند ۱۳۹۴، ۱۳:۳۳

در پارک فناوری پردیس؛

عضویت در مرکز رشد فناوری نخبگان تمدید شد

عضویت در مرکز رشد فناوری نخبگان تمدید شد

عضویت در مرکز رشد فناوری نخبگان پارک فناوری پردیس تا پانزدهم اسفند ماه تمدید شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهلت ارسال درخواست برای متقاضیانی که خواستار عضویت در مرکز رشد فناوری نخبگان پارک پردیس هستند تا ۱۵ اسفند ماه سال جاری اعلام شد.

تیم‌ها و شرکت‌های نوپای فعال در حوزه‌های برق و الکترونیک، فناوری اطلاعات و ارتباطات، مکانیک پیشرفته و مکاترونیک، تجهیزات پزشکی، پرینترهای سه بعدی، تولید دیجیتال و نانو مواد می‌توانند به عضویت مرکز رشد فناوری نخبگان پارک پردیس در بیایند.

 وجود تیم کاری کارآفرین، متخصص و با انگیزه‌، طرح فناورانه با قابلیت تجاری سازی و برنامه کاری منسجم از الزامات عضویت در مرکز رشد است.  صاحبان طرح های فناورانه بعد از ارزیابی و اخذ تاییدیه هایی در خصوص بازار و بررسی فنی در مرکز رشد فناوری نخبگان عضو خواهند شد.

کد مطلب 3562273

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