طرح «سلامت یار» هفته آینده در خوزستان کلید می خورد

مریم نخ ساز ظهر امروز یکشنبه در حاشیه جلسه هماهنگی اجرای طرح سلامت یار در خوزستان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: داوطلبان سلامت یار از بین داوطلبان ارشد جمعیت هلال احمر گزینش و بعد از گذراندن دوره های آموزشی مورد نیاز و آشنایی با شرح وظایف پیش بینی شده و قوانین خاص بیمارستان ها مشغول به کار می شوند.

وی افزود: بخش عمده کار اجرای طرح سلامت یار در اهواز انجام شده و تنها برخی موارد مانده که تا ۷۲ ساعت آینده شروع و افتتاح طرح هم تهیه و در اختیار بیمارستان قرار می گیرد. داوطلبان طرح سلامت یار هفته آینده به صورت رسمی کار خود را در بیمارستان گلستان اهواز آغاز می کنند.

معاون جذب و سازماندهی سازمان داوطلبان هلال احمر کشور تصریح کرد: داوطلبان سلامت یار با هماهنگی بین جمعیت هلال احمر هر استان با دانشگاه علوم پزشکی آن وارد بیمارستان های منتخب اجرای طرح می شوند، اکنون در مرحله پایلوت هستیم که ۱۲ بیمارستان در هشت استان کشور برای اجرای این طرح انتخاب شدند.

نخ ساز بیان کرد: طرح سلامت یار در چهار بیمارستان تهران و هشت بیمارستان دیگر در استان های خوزستان، خراسان رضوی، گلستان، اصفهان، کهگیلویه و بویر احمد و چهارمحال بختیاری اجرا می شود.

وی اضافه کرد: طرح سلامت یار پیرو امضای تفاهم نامه بین وزارت بهداشت و جمعیت هلال احمر کشور در راستای کمک به افزایش و ارتقای رضایتمندی بیماران تنها، بیمارانی که در بیمارستان ها همراه ندارند یا دچار بیماری های صعب العلاجی هستند، اجرا می شود.

معاون جذب و سازماندهی سازمان داوطلبان هلال احمر کشور با بیان اینکه که دوره درمان طولانی باعث از دست دادن روحیه بیماران صعب العلاج می شود، گفت: تبعات این مسئله افزایش طول دوره درمان و مدت حضور آنها در بیمارستان است.

نخ ساز ادامه داد: محیط بیمارستان محیطی مخاطره آمیز است و افرادی که در بیمارستان حضور پیدا می کنند با مسئولیت بیماران و تجهیزات مواجه هستند و این تا اندازه ای طرح را برای ما حساس می کند.

وی عنوان کرد: به همین خاطر سلامت یاران از میان داوطلبان ارشد و فعال انتخاب می شوند و همچنین فردی که وارد بیمارستان می شود به دلیل مواجه با آن مخاطرات، توصیه شده تا بیمارستان هایی که از خدمات سلامت یاران بهره مند می شوند آنها را بیمه مسئولیت بی نام کنند که این کار در دست بررسی است و به احتمال زیاد با مشکل خاصی هم روبرو نخواهد بود.

معاون جذب و سازماندهی سازمان داوطلبان هلال احمر کشور با اشاره به مداخله نکردن داوطلبان سلامت یار به عنوان خط قرمز کاری آنها در بیمارستان ها تأکید کرد: داوطلبان سلامت یار طبق وظیفه ای که به آنها ابلاغ و آموزش داده شده از هرگونه مداخله در امور درمانی منع شده و فقط به افزایش روحیه، بهبود و ارتقای شرایط جسمانی و جلوگیری از بروز اتفاقات ناخواسته کمک می کنند.

نخ ساز تصریح کرد: طبق توافقاتی که با وزارت بهداشت شده داوطلبان سلامت یار باید حتما قبل از ورود به بیمارستان از مرحله پایش سلامت عبور کنند تا اطمینان پیدا کنیم که خودشان دچار هیچگونه بیماری خاصی نیستند.

وی افزود: چون این افراد به نوعی با بیمار، زخم و بسیاری از موارد پزشکی سر و کار دارند. این کار در بیمارستان گلستان اهواز انجام و آزمون پایش سلامت از همه افراد گرفته شده است.

معاون جذب و سازماندهی سازمان داوطلبان جمعیت هلال احمر کشور در ارتباط با وجود برخی مخاطرات برای داوطلبان سلامت یار توضیح داد: توجه به اینکه داوطلبان از روی عشق، علاقه، میل و خواسته قلبی خودشان وارد طرح می شوند و به سختی کار آشنا هستند، وقتی در قبال ارائه این خدمات هیچگونه پولی دریافت نمی کنند بنابراین می داند که با یک بیمار بدحال سر و کار دارد و به طور حتم صبر داوطلبان در چنین شرایطی بالا است.

نخ ساز بیان کرد: داوطلبان سلامت یار بیمه حوادث هستند و اگر در حین فعالیت اتفاقی برای آنها بیفتد بیمه برای آنها پیش بینی شده است. یکی از عوامل انگیزشی و جایزه طرح برای داوطلبان سلامت یار این است که تا زمانی که در بیمارستان در این طرح شرکت می کنند از یک سری از خدمات آن بیمارستان به صورت رایگان استفاده کنند.

وی یاداور شد: داوطلبان سلامت یار دوره های حمایت روانی را گذرانده و در بلایای مختلف حضور داشتند و اولین باری نیست که چنین اتفاقاتی را به چشم می بینند. فردی به عنوان رئیس خانه داوطلب در بیمارستان حضور دارد و داوطلبان سلامت یار را مدیریت می کند.