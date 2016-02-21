به گزارش خبرگزاری مهر، در جریان داد و ستدهای امروز بورس و اوراق بهادار تهران دو میلیارد و ۵۹ میلیون سهم به ارزش ۵ هزار و ۱۹۳ میلیارد و ۴۰ میلیون ریال در ۱۲۱ هزار دفعه معامله شد.

علاوه بر این تالار شیشه ای امروز قرمزپوش بود و شاخص بازار شاخص قیمت(وزنی-ارزشی) ۱۲۵ واحد، شاخص کل (هم وزن) ۱۳۰ واحد، شاخص قیمت (هم وزن) ۱۰۶ واحد، شاخص آزاد شناور ۷۳۵ واحد، شاخص بازار اول ۳۰۰ واحد و شاخص بازار دوم ۲۸۴ واحد افت کردند.

معاملات امروز بازار فرابورس با خرید و فروش ۳۹۷ میلیون و ۳۰ هزار ورقه بهادار در ۲۹ هزار و ۵۶۴ نوبت به ارزش یک هزار و ۶۱۹ میلیارد و ۴۵۰ میلیون ریال به اتمام رسید.

شاخص فرابورس (آیفکس) نیز با وجود افت هفت واحدی در ابتدای روز دوباره بالا رفت و با افزایش نامحسوس نسبت به دیروز در رقم ۸۱۸.۶۶ واحد بسته شد.

در بازار اول ۷۱ میلیون و ۱۰۰ هزار ورقه بهادار به ارزش ۱۴۹ میلیارد و ۳۷۰ میلیون ریال داد و ستد شد، همچنین در بازار دوم نیز ۱۹۲ میلیون و ۹۵۰ هزار اوراق بهادار به ارزش ۵۳۶ میلیارد و ۲۳۰ میلیون ریال خرید و فروش شد.

امروز همچنین همه نمادهای اوراق تسهیلات مسکن کاهش قیمت را تجربه کردند و هر برگه از این اوراق در محدوده ۸۵۰ تا ۹۰۰ هزار ریال معامله شد. بیشترین افت قیمت هم به میزان ۳.۳ درصد در نماد خرداد۹۴ رخ داد.