حل معضل اشتغال نیازمند آموزش و کار آفرینی است

به گزارش خبرنگار مهر، احمد غریوی ظهر یکشنبه در همایش معرفی کارآفرینان برتر در دانشگاه آزاد اسلامی زنجان، تعداد شاغلان در پائیز سال جاری در سطح کشور را بیش از ۲۲ میلیون نفر عنوان کرد.
مدیرکل، کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان زنجان، گفت: بخش خدمات با ۴۹.۸ درصد بیشترین سهم اشتغال را در کشور به خود اختصاص داده و بخش صنعت نیز ۳۲.۶ درصد و بخش کشاورزی ۱۷.۶ درصد را از آن خودکرده است.
غریوی تأکید کرد: وضعیت حوزه اشتغال در استان زنجان در بخش نرخ مشارکت اقتصادی ۴۱.۱ درصد و نرخ بیکاری نیز ۱۲.۲ درصد است که نسبت به میانگین کشوری وضعیت مطلوبی در استان زنجان وجود ندارد.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان گفت: خوداتکایی نخستین خصوصیت یک فرد کارآفرین است و با کمک این نیرو یک کارآفرین برتر میتواند سختیهای راه را پشت سر بگذارد.
غریوی تأکید کرد: کارآفرینان باید قبل از اینکه اقدام به راهاندازی طرحی بکنند باید ابتدا مهارت لازم در حوزه فنی و حرفهای را داشته باشند.
وی افزود: اگر بخواهیم معضل اشتغال را در استان حل کنیم باید روی آموزشهای فنی و حرفهای سرمایهگذاری کنیم.
مدیرکل، کار تعاون و رفاه اجتماعی استان زنجان گفت: استان زنجان تاکنون در امر آموزشهای فنی و حرفهای بسیار موفق بوده است.
غریوی افزود: در راستای توسعه اشتغال استان باید برنامهریزی لازم از سوی دستگاههای ذیربط در دستور کار قرار گیرد.
مدیرکل کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان زنجان، با اشاره به اینکه توسعه کارآفرینی به مهارت نیاز دارد، گفت: در این راستا باید به مهارتآموزی توجه ویژه شود و خوشبختانه این اداره بر تحقق این مهم برنامهریزی لازم را دارد.
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