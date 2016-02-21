تنها درلیست جامعه مدرسین هستم/دعوت مسئولان به حضور دراجلاس خبرگان

آیت‌الله مرتضی مقتدایی در گفت‌و‌گو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه مجلس خبرگان رهبری در طول سال، دو اجلاسیه برگزار می‌کند، اظهار داشت: دراین اجلاسیه‌ها اعضای خبرگان اجتماع می‌کنند و در دو روز نخست مطالب داخلی مجلس مطرح می‌شود و سپس در روز سوم تجدید میثاق با آرمان‌های امام راحل با حضور در حرم امام خمینی (ره) و دیدار اعضای خبرگان با رهبر معظم انقلاب را داریم.

وی افزود: همچنین در این اجلاس‌ها یا دیگر نشست‌های طول سال، اعضای خبرگان از مسئولان مختلف مانند رئیس جمهور، وزیر اطلاعات، وزیر کشور دعوت می‌کنند تا برای صحبت در ارتباط با مسایل داخلی و خارجی کشور حضور پیدا کنند.

عضو مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه مسئولان در این مراسم‌ها اعضای مجلس را در جریان مسایل روز قرار می‌دهند، افزود: آقایان ظریف و عراقچی نیز از جمله مسئولانی هستند که اخیرا به این مجلس دعوت شدند و با توجه به اینکه اطلاعات مطرح شده در این نشست‌ها محرمانه است آقای ظریف اظهار داشت که اطلاعاتی را در حضور اعضای خبرگان مطرح کرده که تاکنون در رسانه‌ای طرح نشده است.

وی تاکید کرد: بر این اساس در اجلاسیه مذاکرات مختلفی با موضوعات نظامی، اجرایی، سیاسی، قضایی و غیره مطرح و گزارشاتی در این ارتباط داده می‌شود و اگر اعضای خبرگان سئوالاتی از مسئولان داشته باشند که زمان برای پاسخ کافی نباشد نشست مذکور تمدید می‌شود.

مطرح کردن شورای رهبری موضوعی انحرافی و بدون مبنا است

آیت‌الله مقتدایی در ارتباط با موضوع شورای رهبری نیز اصل مطرح کردن این مسئله را موضوعی انحرافی، غلط و بدون مبنا برشمرد و اظهار داشت: این مطلب پیش از این به عنوان یک گزینه در کنار انتخاب رهبر مطرح بوده است چراکه تصور بر این بود که کار شورایی موجب استفاده از خرد جمعی است و نتیجه مطلوبی در پی دارد.

وی افزود: در عمل مسئولان به این نتیجه رسیدند که گرچه مشورت در امور دارای اشکال نیست اما کار اجرایی با شورا منافات دارد چرا که هر کس به گونه‌ای تصمیمی می‌گیرد و در نهایت این کار نتیجه‌ای ندارد.

عضو مجلس خبرگان رهبری تصریح کرد: در اوایل انقلاب حتی شورای عالی قضایی برای قوه قضاییه وجود داشت که با توجه به ایرادات این روند از جمله اختلافات درباره نصب و یا تغییر مدیران دادگستری، امام خمینی (ره) دستور بازنگری در قانون اساسی دادند؛ پس از پیاده شدن قانون بازنگری، شوراهای آن زمان به طور کلی حذف شدند که از جمله این موارد مبحث شورای رهبری بوده است و بر این اساس اکنون در قانون اساسی چیزی به اسم شورای رهبری نداریم.

وی در ادامه با اشاره به اینکه موضوع حداقل یا حداکثر سن نیز برای مجلس خبرگان مطرح نیست، ابراز داشت: حضور جوانان دارای صلاحیت نیز به دلیل توانایی فعالیت بیشتر در راستای مصالح کشور در مجلس خبرگان لازم است اما به این نکته نیز باید دقت کنیم که هرچه اعضای خبرگان از افراد وزین، سالخورده و پخته‌تری باشند، مورد اعتماد بیشتر مردم نسبت به افراد کم‌تجربه‌تر در مواقع ضروری نظام خواهند بود.

تنها در لیست جامعه مدرسین حوزه علمیه قم هستم

آیت‌الله مقتدایی در ارتباط با اینکه نام وی علاوه بر لیست اصولگرایان در ائتلاف اصلاح‌طلبان مجلس خبرگان رهبری نیز درج شده است، ابراز داشت: به طور معمول جامعه مدرسین در جلسات متعدد سوابق، ایمان، اجتهاد، علمیت، همراهی با رهبری را بررسی و لیست اعضای خبرگان رهبری برای هر شهر به مردم معرفی ‌می‌شود.

وی اضافه کرد: نام من در دوره‌های قبلی و دور کنونی نیز در لیست معرفی شده توسط جامعه مدرسین حوزه علمیه قم بوده است و اگر در لیست دیگری نام من را ذکر کرد‌ند بدون اطلاع بنده بوده است.