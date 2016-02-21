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۲ اسفند ۱۳۹۴، ۱۷:۱۱

تسهیل صدور روادید ایران و آذربایجان/ الهام علی اف به تهران می آید

تسهیل صدور روادید ایران و آذربایجان/ الهام علی اف به تهران می آید

نمایندگان روسای جمهور ایران و آذربایجان، در جلسه کمیسیون مشترک اقتصادی، مقدمات سفر الهام علی اف رئیس جمهور آذربایجان را به تهران، آماده کردند. در این سفر ۱۰ سند همکاری امضا می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و رئیس کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و آذربایجان ظهر امروز با شاهین مصطفی‌اف وزیر اقتصاد و صنعت جمهوری آذربایجان دیدار کرد. در این دیدار مقدمات سفر روز سه شنبه الهام علی اف رئیس جمهور آذربایجان به تهران بررسی و آماده شد. قرار است در حاشیه این سفر ۱۰ سند همکاری در موضوعات بانکی، حمل و نقل، نفت، گاز، انرژی، گمرک، بهداشت، امور زنان و بخش خصوصی که توسط کمیته‌های فرعی آماده شده به امضا برسد.

وی در این جلسه گفت: در دو سال گذشته ۵۵ دیدار بین تهران و باکو انجام شده و در هیچ زمانی روابط بین دو کشور به خوبی امروز نبوده است.

رئیس کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و آذربایجان درباره احتمال لغو روادید در جریان مذاکرات پیش روی دو کشور، گفت: آذربایجان سیاست لغو روادید ندارد و قرار بر تسهیل صدور روادید بین دو کشور است. دیروز در جریان مذاکره در این باره صحبت کردیم، اما سیاست کشور آذربایجان بر لغو روادید نیست، در عوض سیاست‌هایی مبنی بر تسهیل صدور روادید را در برنامه دارند.

وزیر ارتباطات و فناوری ارتباطات کشورکمان ادامه داد: در راستای سیاست آذربایجان برای تسهیل روادید، این سیاست برای ما نیز اعمال می‌شود و در این باره قبلاً توافقاتی انجام شده است.

وی گفت: البته روابط دو کشور همسایه در تمامی ابعاد رو به گسترش است و علاوه‌بر این مردم ایران و آذربایجان علاقه‌مند سفر به کشورهای یکدیگر هستند و موضوعات گردشگری، سلامت و زیارت مورد توجه است.

کد مطلب 3562403

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