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۲ اسفند ۱۳۹۴، ۱۶:۱۳

طرح «یک کلاس یک حامی» در مدارس قزوین اجرا می شود

طرح «یک کلاس یک حامی» در مدارس قزوین اجرا می شود

قزوین- مدیرکل آموزش و پرورش استان قزوین گفت: با همکاری کمیته امداد امام خمینی طرح« یک کلاس یک حامی» در مدارس قزوین اجرا می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سالار قاسمی ظهر یکشنبه در نشست مشترک با مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان که در سالن جلسات آموزش و پرورش برگزار شد گفت: نگاه آموزش و پرورش به کمیته امداد با دیگر سازمان ها و نهادها متفاوت است و این نهاد حاکمیتی است که نمی توان آن را با یک انجمن خیریه مقایسه کرد و خدماتی که این نهاد ارائه می دهد بسیار مهم و تاثیرگذار است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان قزوین یادآورشد: رسالت مهم آموزش و پرورش فرهنگ سازی است و یکی از ارکان مهم آن آموزش انفاق، احسان و آموزه های دینی در کنار علم آموزی به دانش آموزان است.

قاسمی تصریح کرد: اجرای طرح «یک کلاس یک حامی» با کمک و همکاری کمیته امداد امام (ره) استان در مدارس بسیار مهم است و اگر برای مدرسه و برای فرد ناشناس باشد، انگیزه مدیران را بیشتر می کند.

وی اضافه کرد: ترویج فرهنگ انفاق در مدارس و کمک به دانش آموزان نیازمند ک کار خیر وخداپسندانه و ارزشمند است که نهادینه کردن آن در فضاهای آموزشی بسیار ضروری است.

صفری: جمع آوری ۴۵۰ میلیون تومان کمک مالی در جشن نیکوکاری مدارس

در ادامه هدایت صفری مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان اظهارداشت: با برگزاری جشن نیکوکاری در ۱۰۰۱ مدرسه در روز جشن مدرسه، بالغ بر ۴۵۰ میلیون تومان کمک مالی جمع آوری شد.

وی افزود: برای نهادینه کردن فرهنگ نوع دوستی در آموزش و پرورش کارهای خوبی صورت گرفته که جای تقدیر دارد اما این کارها باید تداوم یابد.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان یادآورشد: فعالیت کمیته امداد دستاوردهای زیادی داشته که موفقیت ها با کمک خیرین و نیکوکاران شتاب گرفته است.

صفری گفت: در زمینه همکاری آموزش و پرورش و کمیته امداد امام خمینی(ره)، نگاه ما این است که هر چقدر در مدارس کمک نقدی و غیرنقدی جمع آوری شود در همان مدرسه هزینه شود.

وی در پایان از همکاری مطلوب آموزش و پرورش با کمیته امداد امام خمینی(ره) استان در برگزاری برنامه های مختلف این نهاد، تشکر و قدردانی کرد.

 

کد مطلب 3562460

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