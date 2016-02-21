همایش سرآمدان در خراسان جنوبی برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین ابراهیمی ظهر یکشنبه در جلسه طرح سرآمدان غیر مقیم استان خراسان جنوبی با بیان اینکه بیش از پنج هزار نفر از استان خراسان جنوبی در خارج از کشور مستقر هستند، اظهار کرد: این افراد با داشتن تحصیلات عالیه حاضر برای سرمایه گذاری در استان هستند.

رئیس دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه در بیرجند با اشاره به اینکه استان خراسان جنوبی به عنوان پایلوت در طرح نشست سرآمدان در نظر گرفته شده است، گفت: این طرح در سراسر کشور نیز برگزار خواهد شد.

وی بیان داشت: تعداد افراد شناسایی شده در طرح اولیه زیاد بود اما با برگزاری جلسات مختلف برای بررسی آسیب‌ها تعدادی از میدان خارج و حذف شدند.

ابراهیمی با اشاره به اینکه اندیشه و ایده‌های جدید می‌تواند برای استان درآمد زا باشند، تصریح کرد: ۱۵ نفر برای شرکت در همایش نشست سرآمدان در فروردین ماه سال آتی شناسایی شده‌اند که تعدادی سرمایه گذار هستند.

سید سعید رضا احمدی زاده، رئیس ملی نخبگان خراسان جنوبی نیز در این جلسه با بیان اینکه همایش نشست سرآمدان با هدف برپایی کارگاه‌های آموزشی و سرمایه گزاری برگزار خوهد شد، افزود: باید تعداد ۱۵ نفر از سرآمدان مقیم خارج کشور و تعداد ۲۰ نفر سرآمد مقیم برای شرکت در این همایش مشخص شوند.

وی افزود: کمیته خیران حوزه سلامت و کمیته علمی مرتبط با پروژه‌ها و انتقال تکنولوژی در این راستا تشکیل شده است.

احمدی زاده با بیان اینکه باید برای افرادی که در این همایش شرکت می‌کنند برنامه‌های گردشگری تبیین شود، افزود: کمیته سرمایه گذار نیز باید قبل از حضور افراد در استان ۱۰ طرح برگزیده را انتخاب کند.

وی با اشاره به اینکه همایش نشست سرآمدان از ۲۴ لغایت ۲۶ فروردین ماه در استان برگزار می‌شود، افزود: استان خراسان جنوبی در برگزاری این همایش در کل کشور پیشگام بوده است.

رئیس ملی نخبگان خراسان جنوبی با بیان اینکه بنیاد ملی نخبگان به افرادی که بخواهند در استان بمانند و شرکت تأسیس کنند تسهیلات می‌دهد، تصریح کرد: کسانی که در کارهای خیر شرکت داشتند یا در استان سرمایه گذاری کرده‌اند در این همایش شرکت خواهند داشت.