ماده رادیواکتیو مفقود شده در عراق پیدا شد!

به گزارش خبرگزاری مهر، «امیرعلی» سخنگوی وزارت محیط زیست عراق به رویترز گفت: ماده رادیواکتیو بسیار خطرناکی که در عراق مفقود شده بود در میان زباله‌های نزدیک یه پمپ بنزین در شهرک شمالی زبیر پیدا شد.

وی افزود:این ماده آسیبی ندیده و نگرانی بابت تشعشعات آن وجود ندارد.

خبرگزاری رویترز روز چهارشنبه از سرقت ۱۰ گرم مواد خطرناک رادیو اکتیو در عراق خبر داده بود. این مواد در نوامبر گذشته به سرقت رفته بود.

مقامات عراقی و برخی کشورها نگران دستیابی گروه‌های تروریستی خصوصا داعش به این مواد رادیو اکتیو بودند.