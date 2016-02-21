حضور حداکثری در انتخابات ضامن اقتدار کشور در برابر تهدیدها است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل تبلیغات اسلامی زنجان، حجت‌الاسلام مسعود صفی یاری امروز افزود: با پیروزی انقلاب اسلامی یک مدل جدید از الگوی حاکمیت با عنوان جمهوری اسلامی با تدبیر حضرت امام خمینی(ره)، به دنیا معرفی شد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان زنجان گفت: حضور حداکثری در انتخابات، امنیت و اقتدار کشور را در برابر تهدیدهای مختلف تضمین می‌کند و نشانه ای از همبستگی، اتحاد و انسجام مردم است.

حجت الاسلام صفی یاری با بیان اینکه ترکیب متوازن دو عنصر جمهوریت و اسلامیت پیام های روشن و تحول گرایانه ای را به دنیا عرضه کرده است، خاطرنشان کرد: شفاف ترین جلوه جمهوری اسلامی در مردم سالاری دینی محقق شده است.

حجت‌الاسلام صفی یاری اظهار کرد: مردم سالاری دینی ناظر به این معناست که جمهوری اسلامی نظامی مبتنی بر آرای مردم بوذه و از سوی دیگر آرای مردم نیز بر نگاه دین محوری استوار است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی زنجان با بیان اینکه انتخابات، جلوه و نمود جمهوری اسلامی و تجلی مردم سالاری دینی است، تصریح کرد: احساس تعلق مردم به نظام، تاکید بر شعار استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی، تقویت اقتدار نظام در شرایط امروز منطقه ای و جهانی از پیام ها و پیامدهای حضور حداکثری مردم در انتخابات پیش رو است.

حجت‌الاسلام صفی یاری با بیان اینکه حضور حداکثری در انتخابات، امنیت کشور را در برابر تهدیدهای مختلف تضمین می‌کند، خاطرنشان کرد: حضور حداکثری نشانه ای از همبستگی، اتحاد و انسجام مردم است و طبیعی است اگر حالت معکوس آن اتفاق بیفتد و حضور کم رنگ شود بسیاری از موارد فرصت ساز تبدیل به تهدید می‌شود.