شگفتی سازی متین تکمیل نشد/حضور پرشور هواداران ورامینی

به گزارش خبرنگار مهر، عصر یکشنبه تیم های متین صالحین ورامین و پیکان تهران در مرحله پلی آف لیگ برتر والیبال باشگاه های کشور به مصاف یکدیگر رفتند.

هر دو تیم در این مرحله به یک پیروزی دست پیدا کرده بودند و بازنده این دیدار، وداعی تلخ را با لیگ برتر والیبال باشگاه های کشور تجربه می کرد.

تیم پیکان تهران در نخستین دیدار این مرحله، توانسته بود در دیداری سخت و حساس، با نتیجه سه بر دو مقابل شاگردان محمد ترکاشوند به پیروزی برسد.

رقابت حساس تیم های متین و پیکان در ایستگاه سوم پلی آف

تیم متین صالحین ورامین در دیدار دوم این مرحله، دست به کار بزرگی زد و توانست در خانه، تیم پیکان تهران را با ستارگان داخلی و خارجی اش با نتیجه سه بر صفر شکست دهد.

تساوی دو تیم در مجموع دو دیدار سبب شد تا مسابقه سوم، تکلیف تیم راه یافته به مرحله نیمه نهایی این مسابقات را مشخص کند.

تیم های متین و پیکان در حالی عصر یکشنبه برای سومین بار در این مرحله به مصاف یکدیگر رفتند که هر دو تیم شایستگی حضور در مرحله نیمه نهایی را داشتند.

هواداران ورامینی برای موفقیت تیم متین، استقبال خوبی از این دیدار کرده بودند و خود را از دیار ۱۵ خرداد به تهران رساندند تا حامی نماینده والیبال شهرشان باشند.

تیم پیکان تهران در این مسابقه نمایش بسیار خوبی را از خود نشان داد و توانست تاکتیک های درنظر گرفته شده پیمان اکبری را در زمین پیاده کند.

پیکان تهران در ست های اول و دوم توانست با نتایج مشابه ۲۵ بر ۲۱ به برتری رسیده و در استانه صعود به مرحله نیمه نهایی لیگ برتر والیبال قرار بگیرد.

در ست سوم این تیم متین صالحین ورامین بود که نمایش به مراتب بهتری را از خود نشان داد و در نهایت توانست با نتیجه ۲۵ بر ۱۷ به پیروزی برسد.

در ست چهارم نیز بار دیگر پیکان تهران سوار بر بازی شد و توانست در نهایت با نتیجه ۲۵ به ۲۲ بر متین صالحین غلبه پیدا کرده و با پیروزی سه بر یک به مرحله نیمه نهایی مسابقات برسد.

بازیکنانی که هیچ چیز از ارزش های انان کم نشد

مجید بذرافشان در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تیم متین صالحین ورامین در این فصل از رقابت های لیگ برتر، نمایش بسیار خوبی را از خود نشان داد و علیرغم همه مشکلات توانست مقابل تیم هایی که سرمایه گذاری بسیاری کرده بودند، بدرخشد.

مدیر عامل تیم متین صالحین ورامین افزود: شکست مقابل پیکان تهران چیزی از ارزش های بازیکنان و کادر فنی تیم متین صالحین ورامین کم نخواهد کرد.

وی ادامه داد: متین صالحین ورامین توانست شایستگی ها و پتانسیل ورزش شهرستان را به استان های مختلف کشور نشان دهد و باید از همه بازیکنان و کادر فنی این تیم تشکر کرد.

حاشیه های دیدار متین و پیکان

دیدار تیم های متین صالحین ورامین و پیکان تهران در مرحله پلی آف لیگ برتر والیبال باشگاه های کشور در حالی عصر یکشنبه آغاز شد که این دیدار حاشیه های قابل توجهی داشت.

*تعداد زیادی از هواداران و علاقه مندان به تیم متین صالحین ورامین با خودروهای شخصی خود را به تهران رسانده بودند تا از نزدیک شاهد دیدار تیم های متین صالحین و پیکان تهران باشند.

*طبق هماهنگی های به عمل آمده، بیش از ۱۵ اتوبوس برای انتقال هواداران ورامینی به سالن محل برگزاری مسابقه در نظر گرفته شده بود.

*صدها ورامینی برای تشویق تیم متین به تهران امده بودند، به طوری که قبل از شروع این مسابقه، ازدحام زیادی در مقابل درب ورودی محل برگزاری دیدار ایجاد شده بود.

*سیچلو مربی تیم ملی والیبال جمهوری اسلامی ایران یکی از حاضران در محل برگزاری مسابقه بود.

*جمعی از ملی پوشان و بازیکنانت مطرح والیبال ایران نیز از نزدیک شاهد دیدار تیم های متین صالحین و پیکان تهران بودند.

*علیرغم حضور تعداد زیادی از هواداران ورامینی در سالن، همکاری لازم برای حضور آنان در جایگاه های خالی صورت نمی گرفت و این امر ناراحتی علاقه مندان به والیبال را به همراه داشت.