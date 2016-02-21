داعش نسخه‌ تازه تر از طالبان و القاعده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاعرسانی مجمع تشخیص مصلحت نظام، آیتالله هاشمی رفسنجانی صبح امروز یکشنبه دوم اسفند در دیدار جمعی از استادان دانشگاهها، پژوهشگران، اعضای هیأت علمی و مراکز آموزش عالی، به ویژه دانشگاهیان غرب استان تهران، دانشجو و استاد را سرمایهای ارزشمند برای امروز و آینده کشور خواند و گفت: استدلال پذیری و منطقگرایی این قشر فرهیخته ویژگی خاص آنان است که سعی میکنند نظرات خویش را با تکیه بر مستندات ارائه نمایند.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، با بیان این جمله که «اتکای به زور به جای منطق، اصلاً خوب نیست»، به سیرهی نبوی در 23 سال بعد از بعثت اشاره کرد و گفت: پیامبر اسلام(ص) در کفرستان حجازی که مردم، بت را میتراشیدند و سپس آن را خدای خود میخواندند و بچههایشان را به پایش قربانی میکردند، با استدلال و منطق، دین اسلام را در قلوب مردم جای داد، به گونهای که همان بتپرستان عصر جاهلی به دلیل رشد آگاهی، به مقابله با سران شرک برخاستند.
هاشمی رفسنجانی، با اشاره به تأثیراتی که قرآن در قلوب مردم داشت و اضطراب و خشم کفار که « لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ» را به مردم مکه و مدینه توصیه میکردند، گفت: بر همگان آشکار بود که گوش دادن به قرآن باعث روشن شدن دلها میشد.
وی با تشریح ترکیب جمعیتی شبه جزیره حجاز در مقطع بعثت پیامبر (ص) که علاوه بر بتپرستان، یهودی و مسیحیان هم حضور داشتند، به شیوههای استدلالی رسول مکرم اسلام برای ایجاد امنیت و پیمان عدم خیانت اشاره کرد و درباره پایان دادن به درگیریهای پرسابقهی دو قبیله اوس و خزرج گفت: پیامبر اکرم(ص) در آغاز پیمان، همکاری بین همه ساکنان مدینه برقرار کرد و سپس با منطق و بدون زور و تهدید اسلام را به مردم معرفی کرد.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، با تأکید بر آشنایی کامل امام راحل با شیوههای رفتاری و گفتاری پیامبر اسلام در سالهای قبل و بعد از بعثت، به مواضع سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران در قبل و بعد از انقلاب اشاره کرد و گفت: در زمان مبارزه که بعضیها برای کارهای مسلحانه و حتی برای ترور شاه به امام (ره) مراجعه میکردند که مجوز بگیرند، ایشان اجازه برخوردهای قهری نمیداد و در همه مقاطع مبارزه بر مردم به عنوان تمام کنندهی کارها تأکید میکردند.
وی با اظهار تأسف از سخنان کسانی که این روزها دم از اسلام ناب میزنند و با سخنان نسنجیده و کارهای افراطی، مردم را از نظام اسلامی دور میکنند، گفت: شاید سوء نیت هم نداشته باشند، اما نتایج کارهایشان جز تفرقه افکنی بین مردم و دوری جوانان از انقلاب اسلامی نیست که رأی مردم را برای دوام نظام بیتأثیر میدانند.
هاشمی رفسنجانی، با تأکید بر این نکته که اینگونه سخنان هیچ سنخیتی با مواضع امام(ره) و مقام معظم رهبری ندارد، گفت: تأسف بیشتر اینجاست که این جریان سخنان خود را از طریق تریبونهای رسمی میزنند و ممکن است برخی نیز اینگونه اظهارنظرها را مواضع نظام بپندارند، حال آن که موضع امام(ره) و نظام از همان آغاز مشخص بود که در زمانی کوتاه پس از پیروزی، برای انتخاب نوع نظام به رأی مردم مراجعه کرده بودند، چون انتخاباتی بودن جزو ذات نظام اسلامی است.
وی با تشریح تأثیر حضور مردم در همه مقاطع پس از پیروزی انقلاب، گفت: امروز هم پایههای نظام اسلامی با حضور مردم محکم و مستحکم میشود و هرکس با هر دلیل و توجیهی حضور مردم را کمرنگ کند، به دشمنان انقلاب خدمت کرده است.
هاشمی رفسنجانی، با تأکید بر این نکته که «هر کس با مردم مهربانتر باشد، رأی آنان را خواهد داشت»، به تبلیغات مسموم این روزها و فعالیتهای تخریبی برخی از جناحها به خاطر حمایت یا عدم حمایت بیگانگان از برخی نامزدها پرداخت و گفت: معلوم است که بیگانگان برای انقلاب دل نمیسوزانند و از آن آشکارتر این است که مردم خدمتگزاران صدیق را از انسانهای افراطی و شعاری تشخیص میدهند.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، با بیان این جمله که «جامعه از ما کمتر اشتباه میکند»، خاطر نشان کرد: شیوههای انتخاباتی این فرصت را برای مردم ایجاد کرده که اگر در مقطعی و در انتخاباتی اشتباه کنند، در انتخابات دیگر جبران میکنند و نباید از عزم مردم برای جبران اشتباهات گذشته ترسید، چون آنان انقلاب و کشور را از جان و دل دوست دارند.
وی برنامهریزی برای بیرون کردن مخالفان سیاسی از صحنه از جمله مبارزات انتخاباتی را یکی از زشتترین کارها در جامعه دانست و گفت: محافل و کسانی که دستشان از بهانههای تخریبی و اهانت خالی است، این روزها از روی درماندگی و ضعف استدلال و منطق، بدور از ادب سیاسی و اخلاق اجتماعی و آداب اسلامی و انسانی، جاهلانه شخصیتهای مبارز، سابقهدار و حتی مورد تأیید شورای نگهبان را با انتساب تعابیری همچون انگلیسی و نفوذی یاد میکنند و البته مردم خوب میدانند این تعابیر برای کسانی صدق میکند که میخواهند دانسته یا ندانسته بین مردم و انقلاب جدایی بیندازند.
هاشمی رفسنجانی با اشاره به اینکه در واقع عوامل نفوذی واقعی کسانی هستند که با امکانات بیتالمال سعی در تخریب چهرههای انقلابی دارند، افزود: زشتترین نفوذ برای انسانها، نفوذ شیطان در دل کسانی است که هر گونه کار غیراخلاقی از جمله انگ زدن به رقبای انتخاباتی را با توجه به مطامع دو روزه دنیا، برای اهداف خویش توجیه میکنند.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، در بخش دیگری از سخنان خویش به عقدهگشاییهای یک جریان از دولت در این روزها اشاره کرد و گفت: آن جماعتی که با همه هزینههای تبلیغاتی از رسانهها و روزنامههای ملی و بیتالمال، از مردم شکست خوردند، این روزها میخواهند انتقام شکست خود از مردم را با توهین به دولت و شخص رئیسجمهور بگیرند.
وی با تشریح تمام اتفاقات پیش و پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 92 و پیروزی حسن روحانی، گفت: مدتها قبل از شروع بحثهای انتخاباتی در جلسه ای که معمولاً پس از جلسات مجمع تشخیص مصلحت با دوستان مینشینیم، به روحانی پیشنهاد ثبتنام در انتخابات را دادیم.
هاشمی رفسنجانی، با یادآوری سخنان و جملات آن مقطع برای ترغیب روحانی جهت حضور در انتخابات، با اشاره به سونامی سیاسی و موج امیدی که پس از نامنویسی ایشان در سراسر کشور ایجاد شده بود، اظهار داشت: برنامهریزی کرده بودیم که این موج نا امید نشود و مسلماً برای امیدوار ماندن نیاز به اقداماتی داشت که از جملهی آنان انصراف آقای دکتر عارف و حمایتهای من و آقای خاتمی از دکتر روحانی بود، البته به حق، سخنرانیها و قوی حاضر شدن در مناظرهها نیز در پیروزی نهایی دکتر روحانی نقش بسیار مؤثری داشت.
وی با ابراز تأسف از ردّ صلاحیت نوه امام(ره) ـ سید حسن خمینی ـ و با بیان این جمله که «در این مقطع روی سخنم به کسانی است که در جامعه رأی و جایگاه بالایی دارند و اجازه در شرکت در انتخابات را به هر دلیلی پیدا نکردند»، خاطر نشان کرد: باید از شیوه انتخابات ریاست جمهوری سال 92 برای برگزاری یک انتخابات پرشور و پیروزی کسانی ـ ولو کمتر مشهورـ که تفکرات آنان به تفکرات اکثریت جامعه نزدیک است، استفاده کنیم، که دوام انقلاب و تداوم توجه به رأی مردم در تصمیمات، به حضور پرشور مردم در انتخابات هفت اسفند بستگی دارد.
هاشمی رفسنجانی، با برشمردن اقدامات مؤثر روحانی در دوران ریاست جمهوری، گفت: ارزش کارهای ایشان در ابعاد داخلی و خارجی آنگاه روشنتر میشود که مردم از موانع و مانع ترشیهای مخالفان و دشمنان ایشان آگاه شوند که گسترهای از جمهوریخواهان آمریکا تا صهیونیستها و دلواپسان داخلی دارد.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، یکی از راههای حمایت مردم از دولت را حضور پرشور در انتخابات دانست و گفت: پیروزی اندیشه اعتدالی جلوی ترویج تفکرات افراطی، تندروها را در جامعه میگیرد.
وی با ابراز نگرانی از افزایش نیروهای مربوط به داعش در سوریه و لیبی و نیجریه گفت: این گروههای تروریستی نسخههای تازه تر از طالبان و القاعده هستند که دختران را از مدارس میدزدند و برای اهداف پَست خود آموزش میدهند و در کشورهای اسلامی وحشیانهترین کارها را به اسم اسلام ناب انجام میدهند و جوانان را فریب میدهند که اگر اقدامات انتحاری کنند، مستقیماً به بهشت میروند.
هاشمی رفسنجانی، با بیان این جمله که «ایران اسلامی از لحاظ امنیتی و دفاعی قوی است»، بر ضرورت هوشیاری مردم و مسؤولان برای برنامهریزی و سیاستگذاریها کلان برای جلوگیری از ایجاد و اشاعه تفکرات تروریستی و داعشی تأکید کرد و گفت: بعضی از آمارها میگویند تاکنون 180 سایت اینترنتی مربوط به گروههای تروریستی در سراسر جهان بسته شده، اما آنان میدانند که حیاتشان به فریب جوانان وابسته است و باز هم تبلیغات وسیع دارند.
وی در بخش دیگری از سخنان خویش به رشد کیفی حضور بانوان در جامعه در سالهای پس از انقلاب اشاره کرد و گفت: در همان سالها که مشغول زمینهسازی برای تهیه مقدمات تحصیل دختران در روستاهای دور افتاده کشور بودیم، بعضیها با اندیشههای طالبانی از تحصیل دختران ممانعت میکردند، ولی امروز نصف جمعیت کشور که زنان هستند، دارای تحصیلات علمی، پژوهشی و دانشگاهی هستند و کسی نمیتواند مانع حضور آنان در جامعه شود و مانع تراشیهای اخیر برای حضور آنان در انتخابات نیز مقطعی است.
وی به مناسبت ایام فاطمیه به بعضی از سخنان بانوی ارزشمند اسلام، دخت پیامبر(ص) در روزهای پس از رحلت پدرشان اشاره کرد و گفت: ایشان، به بزرگان اسلام در آن مقطع نهیب میزد که چکار دارید میکنید و چرا نیروی عظیم اسلام را خانه نشین کردهاید.
هاشمی رفسنجانی، با بیان این نکته که «مصیبت حضرت فاطمه(س) آن زمانی داغتر شد که با علی(ع) بیوفایی کردند»، گفت: البته حضرت علی(ع) نیز به خاطر اسلام و تداوم راه پیامبر(ص) سکوت کردند و موقعی به میدان آمدند که مردم از ایشان خواستند و تا مردم مطالبه نمیکردند، آن حضرت به کارهای معمولی خویش و حتی گاه کمک به خلفا مشغول بود.
هاشمی رفسنجانی، در بخش پایانی سخنان خویش بر نقش مردم در انقلاب به ویژه در پیروزی، دفاع مقدس، سازندگی و مقاطع پس از آن اشاره کرد و گفت: این انقلاب با مردم به پیروزی رسید، با مردم از موانع و مشکلات عبور کرد، با مردم تا امروز ادامه داد و با مردم ادامه خواهد داد و هیچکس نمیتواند بین مردم و نظام فاصله اندازد.
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