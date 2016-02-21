به گزارش خبرنگار مهر، همایش اعضای ائتلاف بزرگ اصولگرایان در انتخابات مجلس شورای اسلامی عصر امروز به میزبانی جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی در محل مجتمع فرهنگی سرچشمه (یادمان شهدای هفتم تیر) برگزار شد.

در این مراسم ۱۳ تن از نامزدهای اصولگرا حضور داشتند و هر کدام در سخنان کوتاهی با اشاره به شرایط حساس کنونی و نیازهای کشور، در حضور پرشور در انتخابات هفتم اسفند ماه و وحدت و همدلی نیروهای اصولگرا در این انتخابات تاکید کردند:

کوثری: مجلسی انتخاب کنیم که بار رهبری را کم کند

محمداسماعیل کوثری، نماینده فعلی مردم تهران و عضو ائتلاف اصولگرایان به عنوان سخنران ویژه با بیان اینکه مسئولیت امروز از مسئولیت دوران دفاع مقدس به مراتب سنگین‌تر است، گفت: حساسیت امروز از این جهت است که برخی‌ها از جبهه اصولگرایی نیز استفاده می‌کنند تا رأی جمع کنند.

وی با بیان اینکه اعضای ائتلاف اصولگرایان از سر احساس تکلیف در میدان رقابت حاضر شده‌اند، گفت: مجلس فعلی در جاهایی خوب بود و در جاهایی نیز امتحان خوبی پس نداد، اما هر نماینده مجلس یک رأی دارد، لذا باید با دقت نمایندگانی انتخاب کنیم که بار رهبری را کم کنند.

رحماندوست: نه مجلس معارض دولت می‌خواهیم و نه مجلس وکیل‌الدوله

مجتبی رحماندوست، نماینده مردم تهران در مجلس نهم و عضو ائتلاف اصولگرایان نیز در این برنامه اظهار داشت: آنچه به دنبال آن هستیم نه مجلس معارض و درگیر دولت است و نه مجلسی با نمایندگان وکیل‌الدوله؛ بلکه یک مجلس ناظر بر امور کشور و ریل‌گذار برای اداره کشور می‌خواهیم.

وی ادامه داد: انشاءالله در مجلس آینده بال قانون‌گذاری تقویت شود، چون به اندازه کافی قانون‌گذاری شده است و حالا باید بال نظارت، تقویت شود تا از ابزارهای قانونی نظارت از قبیل سوال، تذکر، استیضاح، تحقیق و تفحص استفاده شود.

ابوترابی‌فرد: باید با تأسی از فرهنگ دفاع مقدس، حماسه دیگری خلق کنیم

سیدمحمدحسن ابوترابی‌فرد، نایب رئیس اول مجلس و دیگر عضو ائتلاف اصولگرایان نیز در سخنان کوتاهی اظهار داشت: امیدوارم همانگونه که خداوند دفاع مقدس را سکوی عزت و اقتدار این کشور قرار داد، بر پایه همان فرهنگ و با تاسیس آن انتخاباتی پرشور و حماسی برگزار شود.

مظفر: باید با چنگ و دندان از این نظام الهی حراست کنیم

حسین مظفر، نماینده مردم تهران در دوره‌های هفتم و نهم مجلس و عضو ائتلاف اصولگرایان نیز با بیان اینکه امروز در موقعیتی قرار داریم که خداوند بهترین نعمت‌ها یعنی اسلام، انقلاب اسلامی و ولایت را به ما داده است، توضیح داد: بعد از ۷ قرن خلافت و ۷ قرن سلطنت، خداوند این نعمت را با این انقلاب و این نظام به ما برگرداند و ما در ریل امامت و ولایت قرار گرفتیم و ولی فقیه به عنوان جانشین معصوم(ع) در رأس هرم سیاسی نظام الهی قرار گرفت.

وی تاکید کرد: باید با چنگ و دندان از این نظام الهی حراست کنیم و انشاءالله با رأی شما (ایثارگران)، یاران اصولگرا در مجلس حضور یابند و مجلس ششم تکرار نشود چون ما که آن روزها در متن کار بودیم متوجه اوضاع نمی‌شدیم، اما بسیار روزهای سخت و فاجعه‌باری برای کشور بود.

مظفر ادامه داد: این اختلاف سلیقه‌ای که در بین برخی دوستان ایجاد شده، فاجعه‌آمیز است و وقتی در اصول کلان مشترک هستیم، نباید سلیقه‌ها بر مبنای مرزهای حق و باطل قرار گیرد.

عضو ائتلاف اصولگرایان تصریح کرد: بنابراین به فهرست ۳۰ نفره اصولگرایان رأی بدهید تا راه نفوذ بیگانگان بسته شود.

عامری: مردم ما نامحرم و کمپانی‌های خارجی مورد اعتماد شده‌اند!

محمدجواد عامری، عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر و دیگر عضو ائتلاف اصولگرایان نیز در این همایش گفت: برنامه‌ای که در مجلس باید مدنظر باشد، این است که باید از الگوی دفاع مقدس استفاده کنیم.

وی در توضیح این نکته اظهار داشت: در جنگ به مردم اعتماد شد تا به پیروزی رسیدیم، اما امروز مردم ما نامحرم هستند و کمپانی‌های خارجی مورد اعتماد قرار می‌گیرند!

عامری ادامه داد: راه حل مشکلات فعلی از قبیل رکود و تورم نیز محرم دانستن مردم و صداقت با آنها است.

سلیمانی: عهد بسته‌ایم که مانع غرب‌زده‌ها شویم و با انحراف مبارزه کنیم

محمد سلیمانی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس و نامزد ائتلاف اصولگرایان در تهران نیز اظهار کرد: با خدای خود عهد بسته‌ایم که در خدمت مردم باشیم و با فساد و اشرافی‌گری و آنهایی که می خواهند نظام را منحرف کنند، مبارزه کنیم.

وی افزود: عهد بسته ایم تا مانع غرب‌زده‌ها شویم و از هر دیدگاهی که می‌خواهد نظام اسلامی را تضعیف کند، پرهیز کنیم، چون ظلمت است و باید دیگران را هم پرهیز بدهیم.

سلیمانی تصریح کرد: البته این کار سخت و پیچیده‌ای است و خیلی‌ها که ادعای این مسئله را داشتند، غلتیدند؛ پس دعا کنید که در انجام وظیفه خود عاقبت‌به‌خیر شویم.

نادران: عده‌ای در انتخابات طمع کرده‌اند

الیاس نادران، نماینده مردم تهران در مجالس هفتم، هشتم و نهم و عضو ائتلاف اصولگرایان نیز در این همایش گفت: معتقدم همان‌گونه که رهبری فرمودند، مردم در رأی دادن به فهرست‌های انتخاباتی باید توانمندی‌ها و کارکردها و آنچه را که عمل شده، مورد نظر قرار دهند.

وی ادامه داد: استدعای من این است که حتما به فهرست ائتلاف اصولگرایان به طور کامل رأی دهید و بدانید که تدوین‌کنندگان این فهرست از طرف شما همه ملاک های لازم از قبیل تدین، کارآمدی و جوان گران را رعایت کرده اند.

نادران با اشاره به توطئه‌های دشمن برای انتخابات پیش‌رو گفت: آنها در عده‌ای طمع کرده‌اند و تصور کرده‌اند که مانند سال ۸۸ می‌توانند فتنه‌انگیزی کنند؛ مردم جواب آنها را در پای صندوق‌های رأی می‌دهند و در رابطه با مجلس خبرگان نیز به فهرستی که مورد حمایت جامعه مدرسین است، رأی می‌دهند تا خبرگانی انتخاب شوند که در انتخاب رهبر مانند گذشته به وظیفه خود درست عمل کنند.

میرکاظمی: دشمن به نفوذ نرم افزاری روی آورده است

سیدمسعود میرکاظمی، نماینده مردم تهران در مجلس نهم و عضو ائتلاف اصولگرایان نیز اظهار داشت: مجلسی بسازیم که هر کسی بخواهد روبرو رهبر عزیزمان بایستد، ابتر و ناقص شود.

وی با اشاره به دسیسه های مختلف دشمن علیه انقلاب اسلامی گفت: دشمن بعد از همه این توطئه ها امروز به نفوذ نرم افزاری روی آورده و می خواهد به شیوه نرم در حوزه های تصمیم گیری نفوذ کند.

میرکاظمی تصریح کرد: بزک کردن دشمن و تعهد را در برابر تخصص قرار دادن، نمونه ای از این نفوذهای نرم افزاری است، اما با حضور امت حزب‌الله یک تودهنی دیگر به دشمن خواهیم زد.

نماینده مردم تهران در مجلس همچنین خاطرنشان کرد: ممکن است در رابطه با فهرست ائتلاف اصولگرایان، اختلاف سلیقه باشد، اما باید کوتاه آمد تا این وحدت که برای اولین بار حاصل شده، ادامه یابد و در رابطه با خبرگان نیز به لیست ۱+۱۵ رأی خواهیم داد.