موج انصراف قومیتی در سیستان و بلوچستان/تعداد کاندیداها به ۱۱۰رسید

به گزارش خبرنگار مهر، در فرآیند اعلام لیست های قومیتی و مذهبی، شاهد دیکته ائتلاف های قومی به مردم در یک حوزه قومیتی هستیم اما در برخی حوزه مردم به دور از این دیکته ها و در راستای جریان سازی ها حزبی به نامزد مورد علاقه خود رای می دهند.

اعلام این لیست ها سبب شده تا دیگر افراد وابسته به آن جریان فکری با حضور در فرمانداری های سطح استان از حضور در رقابت های انتخاباتی مجلس شورای اسلامی انصراف دهند که تعداد آنان اکنون به عدد بحث برانگیز ۴۰ نفر رسیده است.

این تعداد انصراف دهنده خود گواهی بر سایه سنگین قومیتی و مذهبی بر فضای انتخابات سیستان و بلوچستان است که هر لحظه بر شدت آن به بهانه کسب پیروزی در انتخابات افزوده می شود.

۴۰ نامزد نمایندگی مجلس شورای اسلامی درسیستان و بلوچستان انصراف دادند

رئیس ستاد انتخابات سیستان و بلوچستان در این باره به خبرنگار مهر گفت: ۴۰ نامزد دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی از ابتدای رسیدگی صلاحیت ها تاکنون در این استان از حضور در رقابت های این دوره انصراف دادند.

علی اصغر جمشید نژاد به خبرنگار مهر افزود: با انصراف این افراد آمار نامزدهای دهمین دوره مجلس شورای اسلامی در سیستان و بلوچستان به ۱۱۰ نفر رسید.

این انصراف های قومیتی در حالی است که طی چند ماه اخیر بارها و بارها مسئولان سیستان و بلوچستان بر دوری از اعمال نگاه قومیتی در انتخابات تاکید کرده بودند.

استاندار سیستان و بلوچستان چندی پیش در دیدار با علما و روحانیون گفته بود: نباید در انتخابات نگاه قومیتی داشت چرا که این نگاه نمی تواند منجر به انتخاب افراد اصلح شود.

علی اوسط هاشمی می افزاید: اگر می خواهیم دوباره گرفتار پدیده های خسارت زای فردی در جامعه نشویم قطعا باید به سرمایه اجتماعی توجه ویژه ای داشته باشیم و این امر با دوری از نگاه قومیتی تحقق خواهد یافت.

روح جمعی به دور از تعصبات قومیتی باید افزایش یابد

نماینده ولی فقیه در سیستان و بلوچستان و امام جمعه زاهدان گفت: روح جمعی به دور از تعصبات قومیتی باید افزایش یابد و تا زمانی که به مسائل نگاه قومیتی داشته باشیم نمی توان ادعای توسعه یافتگی داشت.

آیت الله عباسعلی سلیمانی افزود: در گذشته دشمن از روی دانائی و عده ای در درون از روی نادانی به مسائل تفرقه انگیز، جهالت و قومیتی دامن می زدند که باید از این نگاه دوری کرد.

وی افزود: اگر به دنبال ترویج روحیه همدلی در سطح جامعه هستیم باید روحیه جمعی و خرد جمعی را به دور از نگاه های غلط قومیتی ترویج دهیم آن وقت است که می توان ادعای توسعه یافتگی داشت.

نماینده رهبر معظم انقلاب در امور اهل سنت جنوب شرق کشور اضافه داشت: در انتخابات نیز نباید نگاه قومیتی داشت چرا که بر انتخاب اصلح سایه می اندازد.