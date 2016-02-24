خبرگزاری مهر، گروه سیاست- حجت پیری: آیت الله محمد علی تسخیری دبیر کل سابق مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی و نماینده مجلس سوم خبرگان رهبری بوده است . او هم اکنون در کسوت کاندیدای پنجمین دوره مجلس خبرگان به تعدادی از سوالات خبرنگار مهر پاسخ گفت.

در ادامه متن کامل این مصاحبه را می خوانید:

یکی از مباحثی که در آستانه انتخابات مطرح شد بحث شورای رهبری بود. نظر شما در این زمینه چیست؟

قبل از اصلاح قانون اساسی شورای رهبری وجود داشته است ولی بعد از اصلاح قانون اساسی این بند حذف شد. البته این ایده بیش از آنکه عملی باشد به تضعیف رهبری منجر می شد. رهبری منتخب مردم نیاز به اختیارات هدایت کامل کشور دارد. من مطرح کردن این ایده را در این شرایط مناسب نمی دانم و تاکید می کنم رهبری باید یک فرد با ویژگی های مذکور در قانون اساسی باشد. چنین شخصی می تواند بیشتر در بحث به به مقصد رساندن نظامی اسلامی موثر باشد.

بحث دیگری که اخیرا از سوی برخی افراد مطرح شد سن و سال منتخبین و حرکت به سوی جوانگرایی در این مجلس بود در این زمینه هم نظر خود را بیان کنید؟

سن بالا به معنای تجربه بیشتر در یک شخص بوده و از طرفی باید منتخبینی را برای مجلس مهمی چون مجلس خبرگان رهبری تعیین کنیم که به معنی واقعی خبره باشند. البته در قانون سن و سال مشخصی برای نمایندگی مجلس خبرگان ثبت نشده است بنابر این ما از یک طرف نباید برای منتخبین محدوده سنی قائل شویم واز طرف دیگر افراد با تجربه و سرد و گرم چشیده روزگار را برای خبرگان انتخاب کنیم.

آیا اجلاس های ۶ ماهه برای این مجلس کافی به نظر می رسد و به عقیده شما تعداد اجلاس های خبرگان نیاز به افزایش یا کاهش ندارد؟

به نظر بنده دو جلسه در سال برای مجلس خبرگان مناسب است ولی باید خبرگان تبلیغ فعالیت خود را داشته باشد تا مردم بدانند چه وظایف سنگینی برعهده دارند.

به نظر شما جنس فعالیت نمایندگان مجلس خبرگان که منتخب مردم هستند ایجاب نمی کند بیشتر در جمع مردم حضور داشته باشند؟

حضور نمایندگان مجلس خبرگان در بین توده های مردم باید بیشتر شود تا وظیفه تعمیق ایمان مردم به ولایت فقیه را با قوت و تلاش بیشتر انجام داده باشند. حضور یک نماینده از این مجلس در محفلی به معنای حضور یک فرد خبره و مجرب است و البته همین برکات خود را دارد. امیدوارم من بعد حضور نمایندگان مجلس خبرگان در بین ملت بیشتر شود.

حضور مسئولان در اجلاس ها و اطلاع رسانی به خبرگان در دوره های ۶ ماه را چگونه ارزیابی می کنید؟

این گونه برنامه ها اطلاعات بیشتری را از اوضاع روز کشور برای نمایندگان مجلس خبرگان در پی خواهد داشت.

آیا این موضوع ثمرات اجرایی هم داشته است؟

استفاده از این اطلاعات برای انتخاب و بررسی حفظ شرایط رهبری کم نیست. این اطلاعات می تواند در شناخت کفایت رهبری برای هدایت کشور مفید باشد. به نظر بنده مجلس خبرگان نمی تواند برای تک تک مسئولین کشور تصمیم بگیرد ولی می تواند با آگاهی از اداره کشور و اطمینان از سیر صحیح اداره کشور، چشم انداز آینده را برای خود ترسیم کند.

مجلس خبرگان دارای ۸۸ فقیه و مجتهد است آیا نمی توان انتظار داشت در خلاء های فقهی علی الخصوص امور فرهنگی که امروز بیش از دیگر امور دچار خلا شده این مجلس ورود کرده و دستور العمل یا مصوبه خاصی بگذراند.

بنده معتقدم به صورت مشاور و به شکل توصیه می تواند مجلس خبرگان وارد شود. صحیح است که نمی تواند تصمیم گیر باشد ولی می تواند مسئولین مربوطه را شناسایی و اگر احساس کرد در مسیری خلا خاصی هست خدمت رهبری این مسئله را عرضه کند و همچنین توصیه کند. توصیه مجلس خبرگان به مسئولین و حتی رهبری می تواند جایگاه ویژه خود را داشته باشد. مجلس خبرگان می تواند مسائل فقهی را هم دنبال کرده و می تواند از حوزه بخواهد که مسائل مهم را بررسی و خلاء هایی مثل امور فرهنگی را پیگیری کند. این مجلس با امتیازات فقهی که دارد در بسیاری از امور تئوریک هم می تواند ورود کند.

در پایان در لیست موسوم به اصلاح طلبان نام شما هم دیده می شود. آیا در این زمینه نکته خاصی دارید بفرمائید.

من که عضو مرکزیت جامعه روحانیت مبارز هستم و به طور طبیعی ما در قلب جریان اصولگرایی قرار داریم و مورد حمایت جامعه روحانیت مبارز و جامعه مدرسین هستیم ولی لیست های دیگر هم از ما حمایت کردند. این به معنای آن نیست که ما جزو اصولگرایان نباشیم. ما معتقد به حرکت اصولگرایی هستیم و این جریان را در کشور صحیح و صادق می دانیم.