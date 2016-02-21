به گزارش خبرگزاری مهر، ولی اله سیف در دیدار با رئیس بانک مرکزی عمان و مدیرعامل بانک مسقط با بیان اینکه شرایط فعلی فرصت مناسبی برای گسترش همکاری هاست و با انتخاب بهترین شیوه حل مسائل سریعتر به نتیجه مطلوب خواهیم رسید‌ ، گفت: کشور عمان همکاری های مناسبی با ایران داشته و بانک مرکزی ایران با تاکیدات رئیس‌جمهور ماموریت دارد روابط بانکی دو کشور را توسعه و گسترش دهد، به همین منظور لازم است در جلسات مشترک به تفاهم های بشتری دست یابیم.

رئیس کل بانک مرکزی‌ ضمن ابراز خوشحالی از سفر مقامات عمانی به ایران اظهارداشت: حمایت های کشور عمان در زمان دشوار تحریم را فراموش نمی کنیم و امیدواریم در شرایط فعلی این دوستی و همکاری ها مستحکم تر شود و‌ با رفع برخی موانع، ارتباطات بانکی دو کشور را تسهیل کنیم.

سیف، ظرفیت های بانکی دو کشور را مورد اشاره قرار داد و افزود: بانکداری ایران و عمان را نباید صرفا در خدمات بانکی بین دو کشور محدود کرد، بلکه با استفاده از این ظرفیت ها می توان خدمات بانکی منطقه ای ارایه شود و‌ امیدواریم ضمن تفاهمات‌ دو کشور چشم انداز وسیع تری نیز مدنظر قرار گیرد.

وی با برشمردن توسعه روابط بانکی ‌بین المللی ایران از جمله کشورهای منطقه و اروپا تصریح کرد: با کشورهای متعدد منطقه ای و اروپایی مذاکرات و دیدارهایی انجام شده و خوشبختانه طبق ضوابط بین المللی به دستاوردهای مهم و بزرگی نائل شده ایم و امیدواریم بانک مرکزی عمان نیز در این راستا زمینه گسترش ارتباطات بانکی را به بهترین شکل فراهم کند.

رئیس کل بانک مرکزی با استقبال از افتتاح شعب بانک های عمانی در ایران تاکید کرد: مایلیم روابط بانکی بین بانک های تجاری دو کشور از طریق ایجاد دفتر نمایندگی و یا شعب گسترش یابد.

همچنین در این نشست رئیس کل بانک مرکزی عمان ضمن ابراز خشنودی از سفر به ایران گفت: خوشبختانه این دیدارها در شرایط مناسب رفع تحریم ها در حال انجام است و طرفین با توجه به سابقه طولانی روابط تاریخی مصمم به گسترش روابط اقتصادی و بانکی بیش از پیش هستند.

«حمود بن سنگور آل زدجالی» با اشاره به روابط بانکی ایران و عمان در گذشته خاطرنشان کرد: از اینکه کشور عمان‌ با کمک های خویش سهم کوچکی در تسهیل‌ پشت سرگذاشتن شرایط سخت تحریم ها برای ایران ایفا کرده بسیار خرسندیم و از روابط دو جانبه کاملا استقبال می کنیم.

وی با ارائه پیشنهاد افتتاح شعب بانک های عمانی در ایران گفت: از جانب مقامات عالی رتبه‌عمانی‌ ماموریت داریم زمینه افتتاح شعب بانک های عمانی را در ایران فراهم کنیم و امیدواریم با مساعدت های طرف ایرانی زمینه این همکاری فراهم شود، ضمن آنکه بدون تردید برخی از بانک ها در‌ اولین فرصت با مکاتبه درخواست خود را به بانک مرکزی ایران ارسال خواهند کرد.