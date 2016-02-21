پایانه صادرات مواد معدنی در استان بوشهر احداث شود

به گزارش خبرنگار مهر، نادعلی اسماعیلی عصر یکشنبه در نشست با فعالان صنعت معدن استان بوشهر اظهار داشت: استان بوشهر دارای ظرفیت بالایی در بخش معادن است که باید از این ظرفیت ها به خوبی استفاده شود.

وی با تاکید بر لزوم احداث پایانه صادرات مواد معدنی در استان بوشهر، اضافه کرد: ایجاد این پایانه در باز شدن فضای مناسب برای فعالیت واحدهای معدنی استان بوشهر نقشی بسیار مهم و تاثیرگذار دارد.

رئیس سازمان نظام مهندسی کشور از پیش بینی توسعه زیرساخت های معدنی کشور در برنامه ششم توسعه خبر داد و بیان کرد: باید انجمن های مورد نظر برای توسعه زیرساخت های معدنی توسط واحدهای فعال این عرصه تشکیل شود.

وی خاطرنشان کرد: فعالیت صنایع وابسته به بخش معادن در ایران دارای ارزش بسیار خوبی است و توجیه اقتصادی مناسبی دارد و باید با تلاش بیشتری برای توسعه این بخش تلاش شود.

اسماعیلی با ابراز امیدواری برای رونق گرفتن صنایع معدنی در کشور، ادامه داد: با رونق گرفتن وضعیت اقتصادی کشور و خروج از رکود، شاهد توسعه و رونق بخش معادن نیز خواهیم بود.

وی با تاکید بر اینکه مسئولان فنی واحدهای معدنی باید به صورت مکرر در محل فعالیت های معدنی حضور داشته باشند، افزود: مسئولیت فنی و بهره برداری معادن به عهده مسئولان فنی است و بهره بردار باید در پی توسعه واحد باشد.