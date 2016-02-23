خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: انتخابات رفته‌‌رفته به اوج حرارت خود می‌رسد و گرمای این تنور با کلید خوردن مناظرات انتخاباتی در دانشگاه‌های همدان برای کاندیداهای مجلس بیشتر شده و در تبادل افکار و گاهی منازعات لفظی کاندیداها و طرفداران جذابیت همیشگی را به هفته تبلیغات انتخاباتی بازگردانده است.

در همین راستا حمیدرضا حاجی بابایی، سید مرتضی حسنی حلم و علیرضا شمس، علی‌اکبر فامیل کریمی، احمدرضا فلاحی و کاظم حجازی از کاندیداهای مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه همدان به‌منظور پرسش و پاسخ‌های دانشجویی در سالن شهید چمران دانشگاه بوعلی سینا همدان حضور یافتند و به سؤالات دانشجویان پاسخ دادند.

مناظره‌ در ابتدا آرام بود و هر چه به پایان می‌رسید با شفاف شدن سؤالات سروصداها هم بیشتر شد تا جایی که صدای برخی حاضران در اعتراض و حمایت از گفته‌های کاندیداها بلند شد.

در ابتدا بسیاری از دانشجویان سؤال خود را درباره علاقه کاندیداها برای حضور در کمیسیون‌های مختلف جویا بودند و خواهان تشریح برنامه‌ها و نوع نگاه این نامزدهای انتخاباتی مجلس شورای اسلامی درباره مسائل مختلف فرهنگی، سیاسی و اجتماعی شدند.

سؤالاتی که دربرگیری مشخصی داشت و از موضع‌گیری کاندیداها در مورد حوادث سال ۸۸ تا مسائل استان و برنامه‌های کاندیداها برای رفع آن را دربر می‌گرفت.

پس‌ازاین بخش، سید مرتضی حسنی حلم به محوریت بحث‌ها تبدیل شد و برای بسیاری از دانشجویان این سؤال مطرح بود چطور فردی را که تا دیروز اصولگرا می‌خواندند، امروز از سوی اصلاح‌طلبان موردحمایت قرارگرفته است؟

در ابتدا هر یک از کاندیداها به شکلی خود را معرفی کرده و از انگیزه خود برای ورود به میدان انتخابات گفتند و در ادامه به سؤالات مطرح‌شده پاسخ دادند.

سؤال: برنامه‌های خود را برای تقویت حوزه‌های مختلف فرهنگی و مقابله با تهاجم فرهنگی و اقتصاد مقاومتی و امربه‌معروف و تحول در آموزش‌وپرورش بیان کنید؟

اصل و اساس یک کشور فرهنگ آن جامعه است

سید مرتضی حسنی حلم کاندیدای دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه همدان و فامنین که در لیست موردحمایت اصلاح‌طلبان قرارگرفته است در پاسخ به این سؤال گفت: اصل و اساس یک کشور فرهنگ آن جامعه است و دیگر ابعاد جامعه از فرهنگ مترتب می‌شود.

وی ادامه داد: اگر امروز در مسائل پزشکی، آموزشی و یا گردشگری مشکل‌داریم به این دلیل است که هنوز نتوانسته‌ایم مسائل فرهنگی را حل کنیم.

وی افزود: اولین نهاد در اجتماع خانواده بوده و اگر خانواده در جامعه تکریم یابد و با هنجار اسلامی تطبیق داشته باشد و اهداف آموزش به خانواده سرایت کند و نهادهای مستقیم و غیرمستقیم به تربیت خانواده ورود پیدا کند، جامعه سالم خواهد بود.

سید مرتضی حسنی حلم بیان کرد: برای تکریم خانواده به‌طورقطع باید برنامه‌ای اجرا شود تا در حیطه فرهنگی جواب بگیریم و در مسائل اقتصادی نیز دچار چالش هستیم و در رکود اقتصادی قرار داریم که تا زمانی که رکود در جامعه باشد اشتغال و تولید و رقابت نیست و چرخه اقتصادی حرکت نمی‌کند بنابراین باید به سمت تولید و اشتغال برویم و سرمایه‌گذار باید در بحث اشتغال وارد شود.

وی اضافه کرد: در مسائل بهداشتی نیز دولت موفق شده اما بازهم نیاز به کار دارد و در مورد آموزش‌وپرورش نیز باید گفت که ازنظر ساختاری و محتوایی باید بدان توجه شود و تولید را در مسائل آموزش‌وپرورش پیش ببریم و شاهد آموزش‌وپرورش خلاق و پایا باشیم تا همه مشکلات را حل کند.

باید آموزش‌وپرورش را از حالت حافظه پروری خارج کنیم

حسنی حلم بابیان اینکه آموزش‌وپرورش را می‌شناسم، گفت: باید آموزش‌وپرورش را از حالت حافظه پروری خارج کنیم و به حالت تطبیقی درآوریم و بعد عملی را در آن مانند کشورهای ژاپن و بلاروس اجرا کنیم و آموزش عالی را به معنای واقعی اجرا کنیم.

علیرضا شمس دیگر کاندیدای دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه همدان و فامنین نیز در پاسخ به این سؤال گفت: در حال حاضر در رکود اقتصادی هستیم و حمایت نشدن تولیدکنندگان و افزایش سود بانکی از مشکلات است و تولیدکنندگان داخلی به دلیل پرداخت سود بانکی ۱۸ تا ۲۴ درصد توان رقابت با تولیدکنندگان خارجی را ندارند و اگر بخواهیم چرخ اقتصادی بچرخد باید در بهره‌های بانکی بازنگری شود.

ادغام سازمان بازرگانی و صنعت و معدن اشتباه بود

وی بابیان اینکه ادغام سازمان تجارت، صنعت و معدن اشتباه بود، گفت: این‌ها باید از هم جدا بشود و سه وزارت خانه جدا تشکیل شود.

حمیدرضا حاجی بابایی کاندیدای دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه همدان و فامنین نیز در پاسخ به این سؤال گفت: برای آموزش‌وپرورش باید پول خرج کرد و اگر آموزش‌وپرورش و بهداشت به بخش خصوصی برود بزرگ‌ترین ضربه به قشر ضعیف جامعه بوده و قشر ضعیف آسیب می‌بیند و جامعه طبقاتی می‌شود و هر کس پول داشته باشد درس می‌خواند.

وی اضافه کرد: در رابطه با بهداشت و درمان طرحی که انجام شد علیرغم اینکه خدمت‌رسانی موقت داشت اما قابل‌قبول نبود چون بودجه بهداشت از ۱۶ میلیارد تومان به ۵۶ میلیارد تومان افزایش یافت و اگر سال بعد هم ادامه پیدا می‌کرد به ۱۱۲ میلیارد تومان بودجه نیاز می‌شد و اگر این طرح سه سال دیگر ادامه یابد ۹۰ درصد بودجه کشور باید به وزارت بهداشت داده می‌شد و به همین علت دولت دیگر آن را ادامه نداد.

سؤال: آقای حسنی حلم شما موضع خود را مشخص کنید که آیا مستقل هستید و یا خیر و چرا در لیست اصلاح‌طلبان قرارگرفته‌اید؟

حجت‌الاسلام سید مرتضی حسنی حلم در پاسخ به پرسش چرایی حمایت اصلاح‌طلبان از وی و در پاسخ به این سؤال اظهار داست: از بیان چنین سؤال‌هایی که باعث تنویر افکار عمومی خواهد شد استقبال می‌کنم.

جریان اصلاحات از اصولگرایان معتدل حمایت می‌کند

سید مرتضی حسنی حلم کاندیدا دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه همدان و فامنین گفت: ملاک زندگی افراد عملکرد افراد است و بنده در ۳۸ سال عملکردم اصولگرای معتدل بودم و به جریان سیاسی وابستگی ندارم و اگر جریان اصلاحات از اصولگرایان معتدل حمایت می‌کند خود باید پاسخگو باشند. تلاش خواهم کرد از ظرفیت داخل نظام بهره بگیرم و کار و تلاش خود را در قالب قانون قرار دهم.

وی بابیان اینکه افرادی چون علی مطهری، علی لاریجانی و محمدمهدی مفتح نیز در لیست اصلاح‌طلبان قرار دارند، ادامه داد: بنا بر فرمایش مقام معظم رهبری در کشور ما انقلابی و غیرانقلابی داریم که ملاک ما نیز همین است.

سؤال: آقای شمس که نماینده اصناف و کشاورزان هستید برای رفع مشکلات این قشر چه برنامه‌ای دارید؟

مالیات کسبه همدان از ۱۰ تا ۲۰۰ برابر افزایش داشته

علیرضا شمس کاندیدای دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه همدان و فامنین در پاسخ به این سؤال گفت: باید به وصول مالیات روی‌آوریم چراکه مالیات دادن یک تکلیف شرعی است و چرخ اقتصاد بدون مالیات نمی‌چرخد اما در مورد نحوه وصول بنده حرف دارد و مالیات کسبه همدان از ۱۰ تا ۲۰۰ برابر افزایش داشته درصورتی‌که افزایش درآمدی نبوده و باید مالیات به تعادل برسد.

سؤال: آقای حاجی بابایی آیا وقتی کسی نماینده‌ای را برای حضور در مجلس انتخاب می‌کند آیا آن نماینده می‌تواند بروی عملکرد دولت تأثیر داشته باشد؟

حمیدرضا حاجی بابایی کاندیدای دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه همدان و فامنین در پاسخ به این سؤال گفت: مجموعه نمایندگان برای دولت ریل‌گذاری می‌کنند و مجلس می‌تواند این ریل‌گذاری را طبق قانون اساسی انجام دهد و نماینده می‌تواند در مسائل مختلف مانند اقتصاد نظارت داشته باشد و اصول را تعیین و دولت را موظف کند و البته بستگی به نماینده دارد گاهی یک نماینده تحت پوشش دولت است و گاهی دولت زیر تیغ نماینده قرار می‌گیرد.

سؤال: آیا حاضرید میزان هزینه‌های انتخاباتی و منابع آن را بیان کنید؟

اعلام آمادگی می‌کنم که لیست اموال بنده در روزنامه‌ها چاپ شود

حمیدرضا حاجی بابایی کاندیدای دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه همدان و فامنین در پاسخ به این سؤال گفت: شفاف‌سازی هزینه‌های انتخاباتی را می‌گذارم به عهده خود افراد مثلاً هفت نفر از دانشجویان به نمایندگی در شهر بروند و تحقیق کنند که بنده چه میزان هزینه کردم و قانون می‌گوید که کاندیدا مجاز به نصب پنج بنر است اما متأسفانه برخی دیده می‌شود که در یکجا فقط ۱۰ بنر زده‌اند، نگذارید این اتفاق غیرقانونی بیفتد و اعلام آمادگی می‌کنم که لیست اموال بنده در روزنامه‌ها چاپ شود.

علیرضا شمس کاندیدای دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه همدان و فامنین نیز در پاسخ به این سؤال گفت: ۲۰ میلیون تومان برای تبلیغات هزینه کردم و سه ستاد انتخاباتی دارم و بهتر است انضباط تبلیغاتی بررسی شود.

حدود ۷۰ میلیون تومان برای تبلیغات هزینه کردم

سید مرتضی حسنی حلم کاندیدای دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه همدان و فامنین نیز در پاسخ به این سؤال گفت: حرف آقای حاجی بابایی در مورد شفاف‌سازی هزینه‌ها می‌پذیرم و بنده چیزی حدود ۷۰ میلیون تومان هزینه کردم و البته بنده به دلیل مسائل مالی کمترین تبلیغات را در حاشیه شهر دارم.

حسنی حلم بابیان اینکه به دنبال اخذ رأی به هر قیمتی نیستم، عنوان کرد: هدف من ایجاد اتحاد و وفاق در جامعه در چارچوب قانون و استفاده از همه ظرفیت‌ها برای اعتلای انقلاب است و حقیقت قابل کتمان نیست و اگر هم امروز آن را پنهان کنیم بالاخره نمایان خواهد شد.

سؤال: اوضاع فرهنگی همدان نسبت به سایر شهرها اسف‌بار است چه برنامه‌ای برای حل آن دارید؟

سید مرتضی حسنی حلم در پاسخ به این سؤال گفت: اعتقادم بر این است که مسائل امروز جامعه برگرفته از فرهنگ است و بیرون آوردن آموزش‌وپرورش از وضع موجود، ساماندهی، تبلیغ دینی، آموزش عالی، توسعه و توجه به دانشگاه‌های کاربردی و توجه به امربه‌معروف و نهی از منکر ازجمله اقداماتی است که باید انجام شود.

در طول دوره وزارت خودم در آموزش‌وپرورش یک معلم شرکتی و کار معین نداشتم

حمیدرضا حاجی بابایی نیز در پاسخ به این سؤال گفت: بنده در طول دوره وزارت خودم در آموزش‌وپرورش یک معلم شرکتی و کار معین نداشتم و همه استخدام شدند و بیمه طلایی انجام شد و پنج مجتمع فرهنگیان در همدان و ملایر و نهاوند و غیره ساخته شد.

علیرضا شمس در پاسخ به این سؤال گفت: حل مشکلات جوانان دغدغه بنده است و باید به جوانان اعتماد کرد و این امر مستلزم داشتن مدیریت قوی است و شایسته‌سالاری باید جایگزین رابطه سالاری شود.

سؤال: نظر خود را در مورد مسئله برجام بگویید؟

خودم برجام را قبول ندارم

علیرضا شمس در پاسخ به این سؤال گفت: خودم برجام را قبول ندارم ولی از آن حیث که مقام معظم رهبری آن را قبول کردند برجام را قبول کردم و برجام می‌تواند هم فایده و هم ضرر داشته باشد.

وی ادامه داد: بحث شورای رهبری را مغایر با قانون اساسی می‌دانم و توجیه مدیریتی و اجرایی ندارد.

الان باید به فکر پسا برجام باشیم

سید مرتضی حسنی حلم نیز در پاسخ به این سؤال گفت: مقام معظم رهبری برای قبول برجام شروطی را به ریاست جمهوری ابلاغ کردند و برجام انجام شد و الان باید به فکر پسا برجام باشیم.

حمیدرضا حاجی بابایی نیز در پاسخ به این سؤال گفت: قرار شد ۱۶ دی‌ماه برجام امضا و ۱۵۰ میلیارد دلار وارد کشور شود و صادرات نفت از ۸۰۰ بشکه به دو هزار ۳۰۰ برسد اما آمریکا ناجوانمردانه برخورد کرد و قیمت نفت را به یک‌سوم کاهش داد.

درآمد دولت در سال‌های ۹۱ تا ۹۳ کاهش نداشته اما لغزنده بوده است

وی گفت: درآمد دولت در سال‌های ۹۱ تا ۹۳ کاهش نداشته اما لغزنده بوده است و مجلس آینده باید یک مجلس قدرتمند باشد تا دولت را کمک کند و همه باید باهم کار کنند و دست‌به‌دست هم از رکود کشنده اقتصاد خارج شویم.

سؤال خطاب به حمیدرضا حاجی‌بابایی: چرا در میانه راه مجلس هشتم را ترک کرد و بر مسند وزارت نشستید؟

حاج بابایی در این زمینه اظهار داشت: در جمع‌بندی، کشور به این نتیجه رسید که قبول کردن مسئولیت وزارت برای کشور فایده بیشتری دارد.

دولت به احمدی‌نژاد یا روحانی تعلق ندارد و متعلق به رهبری است

حاجی‌‌بابایی بابیان اینکه دولت به احمدی‌نژاد یا روحانی تعلق ندارد و متعلق به رهبری است، گفت: من با افراد مختلفی کارکردم ولی آدم هیچ فردی نیستم.

حاجی بابایی در پاسخ به سؤال یک دانشجو درباره حادثه شین‌آباد با بیان اینکه بحث شین آباد سیاسی بود، گفت: زمانی بحث شین‌آباد طرح شد که آن زمان بحث کاندیداتوری‌ام برای ریاست جمهوری مطرح بود برای آن مرا می‌زدند. کسی برای شین‌آبادی‌ها دلش نمی‌سوخت؛ قبل از آن در شیراز ۱۰ برابر بدتر دانش‌آموزان دچار سوختگی شدند اما کسی حرفی نزد، در زمان حاجی، وزیر سابق یک قایق دانش‌آموز در تهران خفه شدند کسی حرفی نزد، یک اتوبوس از بالای ولنجک سقوط کرد، کسی حرفی نزد، در ۲.۵ سال اخیر چندین ماشین تصادف کرده و ۳۴ دانش‌آموز در مدرسه خودکشی کرده‌اند چرا کسی حرفی نمی‌زند؟

در زمان وقوع حادثه شین‌آباد به عربستان سفرکرده بودم و به‌محض برگشت مستقیم به آذربایجان رفتم بنابراین کسی با شین‌آبادی‌ها کاری نداشت اما آن روز کار سیاسی انجام می‌دادند.

سؤال خطاب به حمیدرضا حاجی‌بابایی: چطور بدون تدریس در دانشگاه عضو هیئت‌علمی شده‌اید؟

حاج بابایی عنوان کرد: من از سال ۶۹ تدریس می‌کردم و بر اساس سوابق میزان پژوهش‌ها موفق به عضویت در هیئت‌علمی دانشگاه شدم که هر بار نیز در دولت‌های اصلاحات حکم من تائید شده است.

سؤال خطاب به حسنی حلم: موضع شما درباره سخنرانی هاشم آغاجری در سال‌‌های گذشته چیست؟

حسنی حلم در این خصوص گفت: پس‌ازاین اتفاق بنده نخستین فردی بودم که در اکثر مساجد حاضرشده و این سخنان را به چالش کشیدم، البته از تخریب، توهین و هتاکی خودداری کردم زیرا در اسلام هم به دوری گزیدن از این مسائل توصیه‌شده است.

وی بابیان اینکه بنا به فرمایش رهبر انقلاب ریشه فتنه در خارج از کشور بوده و این آقایان دچار اشتباه شدند که باید بر اساس قانون برخورد لازم صورت گیرد، عنوان کرد: فتنه تنها به مسائل سیاسی و امنیتی که برای کشور مضر هستند محدود نمی‌شوند، به‌طوری‌که فتنه اقتصادی هم باید محکوم شود.

حسنی حلم بابیان اینکه چرا هیچ‌کس در خصوص میلیاردها دلار حق مردم که از بین رفت صحبت نکرد، ادامه داد: هزینه‌های بسیاری در فتنه ۸۸ به کشور تحمیل شد و مستکبران بهره‌برداری خود را انجام دادند.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین حسنی حلم همچنین در پاسخ به سؤال یکی از دانشجویان که پرسید برای ریاست مجلس اگر حاجی‌بابایی و عارف کاندیدا شوند به کدام رأی می‌دهید؟ گفت: به خاطر مجموعه شهر و استان به حاجی‌بابایی رأی می‌دهم اما از بُعد کلان که فکر کنیم وقتی درجایی یک جمعی در کشور جمع شوند بهتر است حاجی‌بابایی به علت داشتن تجارب و در جهت تبادل افکار و وحدت‌آفرینی بیشتر و رشد کشور کمک دهد بنابراین به عارف رأی می‌دهم.

به آمریکا باید به چشم رقیب نگاه کرد

همچنین جلسه مناظره و پرسش و پاسخ دانشجویان با کاندیداهای مجلس شورای اسلامی در همدان با حضور علی‌اکبر فامیل کریمی، احمدرضا فلاحی و کاظم حجازی برگزار شد.

سؤال: دیدگاه کاندیدای نمایندگی مجلس شورای اسلامی نسبت به شعار مرگ بر آمریکا چگونه است؟

علی‌اکبر فامیل کریمی پاسخ داد: یکی از وظایف در حوزه قانون‌گذاری پرداختن به عهدنامه‌هاست و مذاکرات با آمریکا باید به‌صورت برد، برد صورت بگیرد.

وی در ادامه با طرح این موضوع که برای رسیدن به انرژی هسته‌ای باید با دنیا ارتباط برقرار کنیم و به آمریکا باید به چشم رقیب نگاه کرد، افزود: در این عرصه تکیه‌بر قدرت‌های درونی کشور نیز ضروری است چراکه برنامه جامع هسته‌ای در حوزه‌ برقراری ارتباط با جهان خارجی پذیرفتنی است اما در مقابل دشمن هم نمی‌توانیم عقب‌نشینی کنیم و این مذاکرات نیاز به هدایت جدی دارد و برنامه‌های برجام باید رصد شود.

احمدرضا فلاحی در پاسخ به این سؤال گفت: توصیه مقام معظم رهبری درباره رفتار با آمریکا به‌کارگیری لفظ دشمن است و ایشان به‌کارگیری تعبیر رقیب را برای آمریکا شایسته نمی‌دانند چراکه وقتی‌که از ۱۶ هزار سانتریفیوژ هسته‌ای ایران ۱۱ هزار سانتریفیوژ برچیده می‌شود نشان‌دهنده این است که آمریکا فقط دشمن ماست.

وی همچنین افزود: آمریکا گفته ۱۵ سال دیگر حمله کردن به ایران میسر خواهد شد و هدف امریکا از مذاکرات خلع سلاح ایران است چراکه در متن برجام یک‌بار هم لفظ لغو تحریم‌ها به زبان آورده نشده و فقط صحبت از تعلیق تحریم‌هاست و به تیم هسته‌ای ایران بعد از دو سال مذاکره گفته‌شده که ایران راهی جز توقف فعالیت‌های هسته‌ای خود ندارد.

سید مرتضی حسنی حلم نیز به سؤال طرح‌شده این‌چنین پاسخ داد: بحث برجام تصمیم دولت بود و نظام اسلامی درباره مذاکره با امریکا نظر صد درصد موافقی نداشت چراکه رهبری فرموده‌اند ما در مقابل خط قرمزهای نظام خواهیم ایستاد و ایشان شروطی را مطرح کردند که تحت لوای آن شروط مذاکره صورت بگیرد.

وی گفت: برنامه برجام چندین قطع‌نامه به ضرر کشور صادرشده را تعلیق کرد قطع‌نامه‌های شورای امنیت را نیز به تعلیق درآورد اما بازهم آمریکا دشمن ماست.

سید کاظم حجازی نیز در پاسخ به این سؤال مطرح کرد: موضوع برجام از حوزه تحلیل دانشجویی خارج است و دولتمردان ما امتحان خود را پس داده‌اند و روند معاهدات در یک سده اخیر در مجلس به‌خوبی پیگیری شده است اما دو هدف در برنامه برجام نهفته بود اولین هدف، هدف دولتمردان بود که به دنبال تسهیل روند اقتصادی کشور و مردم بودند که معلوم نیست تا چه حد موفق شده‌اند چراکه ویترین پسابرجام از چشم عوام به دور است و دومین هدف نیز هدف نظام سلطه بود که بتوانند با برجام اهداف انقلاب اسلامی و وجه الگو بودن این نظام را مورد هجوم قرار دهند.

سؤال: کاندیداها نظر خود را به‌صورت صریح و روشن درباره فتنه ۸۸ اعلام کنند؟

فامیل کریمی در پاسخ به این سؤال گفت: فتنه ۸۸ دو بعد داخلی و خارجی داشت و در دوره فتنه من فرماندار همدان بودم و این حرکت را محکوم کردم اما اعتقاددارم نباید بگذاریم جریانات برانداز شاکله نظام را به خطر بیندازد و موضع بنده در رابطه با فتنه این است که صریح و روشن این حرکت را که جریان براندازی از پیش طراحی‌شده بود محکوم می‌کنم.

فلاحی نیز به این سؤال این‌گونه پاسخ داد: از سال ۷۸ تا سال ۸۸ دشمن برنامه عظیمی برای براندازی نظام طراحی کرده بود که سعی داشت یا از طریق آشوب‌های خیابانی و یا از طریق نفوذ در دستگاه‌های تصمیم گیر اقدام کند و یک شاخه از فتنه ۸۸ بحث ناکارآمد جلوه دادن ولایت‌فقیه بود.

فتنه دفع شده اما رفع نشده است

وی در ادامه با اشاره به اینکه مقام معظم رهبری در ۲۸ تیرماه سال ۷۸ مستقیماً در سخنرانی‌های خود اعلام کردند بازگشت دشمن به کشور ایران خوابی تعبیر ناشدنی است، افزود: باید تأکید کرد که فتنه دفع شده اما رفع نشده است.

حسنی حلم نیز به این سؤال این‌گونه پاسخ داد: فتنه پدیده‌ای است که اگر از سوی هر جبهه و جناحی مطرح شود درهرصورت محکوم است چراکه فتنه بحث مطرح دشمن است و دشمن آن را در دستور کار خود دارد.

وی ادامه داد: در سال ۸۸ مردم به چهار نفر که به تائید شورای نگهبان رسیده بودند رأی دادند و کار غیرقانونی صورت نگرفت اما اصل و ریشه فتنه در خارج از کشور جوانه‌زده بود و در داخل زمینه برای عده‌ای فراهم شد تا به بهانه انتخابات وارد عرصه بی‌اخلاقی و بی‌قانونی شوند و نبایستی تا زمانی که نفس در جریان است دست از محاکمه فتنه گران برداشت.

حسنی حلم همچنین عنوان کرد: باید به قانون و رهبری تکیه کرد چراکه فتنه ۸۸ یک طرح سیاسی امنیتی بود و درگذشته فتنه‌های اقتصادی زیادی وجود داشت اما باید عوامل فتنه ۸۸ برای مردم تبیین شود چراکه جایی که منافع مردم در غالب فتنه به خطر بیفتد حق‌الناس است و باید با آن مقابله کرد.

فتنه یک مبحث فردی نیست که در قالب یک شخص نمود پیدا کند

حجازی نیز در پاسخ به این سؤال گفت: موضوع فتنه یک مبحث فردی نیست که در قالب یک شخص نمود پیدا کند و با اتمام دوره او به پایان برسد و نگاه بنده به فتنه ریشه‌ای و عمیق است و به دوران انقلاب اسلامی برمی‌گردد.

وی گفت: فتنه بروز دادن مخالفت‌ها در قالبی ناشایست است چراکه فتنه گران با برنامه‌های نظام مخالف بودند و در مجلس خبرگان جنجال‌آفرینی کردند و این حرکت هم‌اکنون نیز در قالب نفوذ به حوزه‌های تصمیم گیر صورت می‌گیرد و با روند انقلاب اسلامی پیشرفت می‌کند لذا باید هوشیار بود.

وی در ادامه تأکید کرد: بنده در سال ۸۸ قبل و از وقوع فتنه دریکی از سخنرانی مقام معظم رهبری احساس کردم که رهبری یک اعلان خطری می‌کنند و به جامعه هشدار می‌دهند که مواظب دام‌ها و دانه‌ها باشند و باید در بحث فتنه طبق فرمایشات رهبری رفتار کرد

ادامه این جلسه با طرح سؤالات اختصاصی از هرکدام از کاندیداها ادامه پیدا کرد.

سؤال مطرح‌شده دیگر خطاب به سید کاظم حجازی این بود که شما یک دوره در مجلس حضور داشتید و عملکرد مثبت خاصی نداشتند با چه هدفی مجدد کاندیدای نمایندگی مجلس شده‌اند؟

حجازی در پاسخ به این سؤال بابیان اینکه بنده آن زمان که وارد مجلس شدم از نمایندگان سابق استان کسب تجربه کردم و از همان زمان احساس کردم که در بحث اجرای زیرساخت‌های استان باید گام جدی برداریم، عنوان کرد: آزادراه همدان در زمان نمایندگی بنده ۸۰ درصد پیشرفت پروژه داشته و در مدت ۳ سال آخر نمایندگی مجلس ۳ ردیف قبلی برای زیرساخت‌ها مطرح کردم و به دلیل اینکه در گروه عمرانی مجلس فعالیت داشتم مصوبه‌های خوبی برای اشتغال پیگیری کردم.

سؤال آخر این بود که علی‌اکبر فامیل کریمی که در دولت قبلی اصلی‌ترین حامی احمدی‌نژاد بوده چرا یک‌دفعه ۱۸۰ درجه تغییر دیدگاه داده و مخالف وی شده است؟

فامیل کریمی در پاسخ عنوان کرد: در دولت گذشته ۷ سال معاون سیاسی امنیتی و سرپرست استانداری بوده‌ام و سال ۸۴ بر اساس لیاقت و شایستگی روی کارآمدم و در مسیر گفتمان اصلی انقلاب حرکت کردم اما در سال آخر دولت آقای احمدی‌نژاد من از سمت خود عزل شدم ولی باوجوداین طرفداری خود از آقای احمدی‌نژاد را رد نمی‌کنم چراکه وی اگر در سال آخر ریاست خود دچار انحراف نمی‌شد نگرش خدمت گذاری به جامعه را ادامه می‌دادند و تفکرات اصیل و منش خدمت گذاری خویش را حفظ می‌کرد.

در پایان این جلسه هرکدام از کاندیدها به مدت ۳ دقیقه به شرح برنامه‌های خود در صورت کسب حداکثری آرا پرداختند.

مشکل جامعه ما سلایق متفاوت و جریان‌های موازی است

علی‌اکبر فامیل کریمی در این رابطه افزود: مشکل جامعه ما سلایق متفاوت و جریان‌های موازی است که هرکس به‌مقتضای یک محفل برنامه‌ریزی می‌کند درصورتی‌که سندهای بالادستی بر اساس آنچه مصوب شده باید در دستور کار قرار بگیرد و سند آمایش استان باید مدنظر باشد.

وی همچنین عنوان کرد: باید به سند بالادستی استناد کنیم و بنده معتقد هستم در حوزه نظارت اصول متعددی را زمین‌گیر کرده‌ایم و اصل ۵۴ و ۵۵ آن‌گونه که باید مطرح نشده است تا کمر اقتصاد استان شکسته نشود و چرا باید وقتی ۲۶ درصد سرانه پرداخت مالیات در کشور پرداخت می‌شود این رقم در استان همدان به ۵۲ درصد برسد؟ اصول نظارتی باید در حوزه برش استانی ورود پیدا کند.

حجت‌الاسلام حسنی حلم نیز با اشاره به اینکه به وحدت بین اقشار و گروه‌ها اعتقاددارم و به تمام افکار احترام می‌گذارم افزود: برای شکوفایی استان تلاش می‌کنیم و در نظر داریم با همکاری دیگران مرکز پژوهش‌های مجلس را در استان راه‌اندازی کنیم همچنین در ۱۳ کارگروه برنامه‌های خود را در تمام عرصه‌های کشاورزی، بانک داری و تولید و غیره مطرح کردم.

احمدرضا فلاحی نیز بیان کرد: در حوزه‌های روستایی، مسائل فرهنگی، ادارات و نهادها یک نفر به‌عنوان ناظر باید حضورداشته باشد تا آسیب‌های آن حوزه را رصد کند و امکان مراجعه مردم برای طرح مشکلات با این ناظرین وجود داشته باشد تا بعد از دوره نمایندگی انگ ناکارآمدی به انسان زده نشود.

وی همچنین با اشاره به اینکه برنامه جامع در رابطه با مراکز آموزش عالی طراحی کردیم، عنوان کرد: آمایش واحدها و مراکز در دستور کار ما قرار دارد و وضعیت آیین‌نامه و تبدیل وضعیت باید در مراکز آموزش عالی مورد نظارت قرار گیرد.

وقت بازگشت بازنشستگان به چرخه کار نیست و افزایش سن بازنشستگی یک مصوبه ناکارآمد است

وی بابیان اینکه به بعضی از مصوبات مجلس مثل مصوبه بازگشت بازنشستگان به چرخه کار که در مجلس مطرح شد، اعتراض داریم، عنوان کرد: در کشور ۱۱۰ هزار نفر بیکار در مقطع دکترا و ۲۳ هزار نفر در مقطع لیسانس و فوق‌لیسانس وجود دارد و الان وقت بازگشت بازنشستگان به چرخه کار نیست و افزایش سن بازنشستگی یک مصوبه ناکارآمد است.

سید کاظم حجازی نیز تأکید کرد: تکریم باید از حوزه دانشگاه صورت بگیرد چراکه بنده فارغ از تدریس در دانشگاه عضو کمیته پژوهش راهبردی سند چشم‌انداز توسعه در مجمع تشخیص مصلحت نظام هستم و باید آینده‌نگری را در دورنمای نظام مدنظر داشته باشم.

وی گفت: باید اسباب تحقق سند چشم‌انداز توسعه را فراهم کنیم و در راستای تدوین برنامه ششم گام برداریم و هر کش‌وقوسی در برنامه ششم که مطالبات سند چشم‌انداز توسعه را مدنظر نداشته باشد یک کاستی بزرگ محسوب می‌شود.

وی همچنین عنوان کرد: نماینده صرفاً متوقف به دیدگاه‌های نظری نیست و اگر نماینده در میدان عمل تجربه کافی را نداشته باشد به ادبیاتی ناکارآمد رو می‌آورد و برنامه‌های ارائه داده او با عملکردش انطباق نخواهد داشت.