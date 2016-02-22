پیش خرید استثنایی یک کتاب کودک و نوجوان ناشرش را شوکه کرد

​به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ویتنام نیوز، کتاب «توله سگی با یک سبد گل رز» عنوان تازه‌ترین اثر نگوین تات است که قرار است روز بیست و هشتم فوریه سال جاری منتشر و روانه بازار کتاب شود.

پیش فروش استثنایی این اثر پیش از توزیع آن در کتابفروشی‌ها نه تنها نویسنده این کتاب بلکه ناشر آن را نیز به شدت شوکه کرد. به گفته کارشناسان این برای نخستین بار است که یک کتاب داستانی در حوزه ادبیات کودک و نوجوان توانسته این طور توجه ناشران را به خود جلب کند.

بر اساس گزارش این روزنامه ۱۴ توزیع‌کننده کتاب کودک بیش از ۷۰ هزار نسخه از این کتاب را پیش خرید و برای عرضه در کتابفروشی‌های کشورهای مختلف آماده کرده‌اند.

خانه چاپ و نشر ویتنام مهمترین عامل پیش فروش این کتاب کودکانه را شهرت و سابقه قبلی نویسنده آن عنوان کرده است. این مرکز بر این باور است که نگوین تات در تجربه‌های گذشته خود نشان داده است که استعداد زیادی در خلق آثاری ویژه و پرمخاطب در حوزه کودک و نوجوان دارد.

این نویسنده ویتنامی پیش از این ۲ رمان و ۲۴ داستان کوتاه را به رشته تحریر در آورده و نگارش فیلم نامه‌ای ۵۴ قسمتی برای یک سریال موفق کودک و نوجوان را برای تلویزیون ویتنام برعهده داشته است.

و اما مجموعه داستان «توله سگی با یک سبد گل رز»، مجموعه‌ای شامل ۵ فصل متشکل از ۸۶ داستان درباره ۵ توله سگ است که ماجراهایی مختلفی را پشت سر می‌گذارند و ماجراجویی‌های بسیاری را پیش رو دارد که هر مخاطبی را با خود همراه می کند.

نگوین تات در این کتاب احساسات مختلفی از قبیل دوستی، عشق، شور، ترس، رویا و شجاعت را با مخاطب کودک و نوجوان خود درمیان می‌گذارد و تلاش می‌کند تا آموزه‌هایی از این دست را در قالب داستان با بچه ها به اشتراک بگذارد.

تات از سال ۱۹۸۴ فعالیت ش را در حوزه کودک و نوجوان با انتشار شعر کودک در روزنامه‌ها و نشریات ویتنام آغاز کرد و بعد از آن نگارش داستان کوتاه و رمان را پیش گرفت.