پرونده ژئوپارکهای لرستان برای ارائه به یونسکو تهیه شود

به گزارش خبرنگار مهر، جوزه بریل ها عصر یکشنبه در جلسه ویژه ژئوتوریسم لرستان با بیان اینکه در ایجاد ژئوپارک های مختلف دنیا تجربه زیادی در اختیار دارم، اظهار داشت: در هر کشور بسته به ملاحضات و شرایط سیاسی، اقتصادی و فرهنگی ایجاد ژئوپارک متفاوت است و نمی توان مدلی یکسان برای تمام کشورها معرفی کرد.

وی بحث آموزش را یکی از کلیدی ترین مسائل در بحث ژئوپارک دانست و عنوان کرد: اهمیت بحث آموزش در ایجاد ژئوپارک آنقدر بااهمیت بوده که از ابتدای این کار باید در نظر گرفته شود.

رئیس شبکه اروپایی ژئوتورسیم به مراحل تشکیل یک ژئوپارک اشاره کرد و گفت: مرحله اول در این کار تصمیم گیری بوده و باید مشخص شود این استراتژی برای منطقه و استان مناسب بوده یا نه که در لرستان عزم انجام این کار ایجاد شده است.

بریل ها با بیان اینکه به نتیجه رساندن یک پروژه ژئوپارک زمانبر و نیازمند سرمایه گذاری اولیه است٬ تصریح کرد: اگر سرمایه مورد نظر برای این منظور مناسب باشد می توان این پروژه را در میان مدت انجام داد در غیر اینصورت ایجاد آن زمانبر خواهد بود.

وی ادامه داد: شناسایی پتانسیل های میراث زمین شناختی در منطقه و پیدا کردن سایت هایی که ارزش ملی و بین المللی داشته باشند یکی دیگر از مراحل تشکیل ژئوپارک بوده که این امر در لرستان بخوبی انجام شده است.

بازرس و ارزیاب ویژه یونسکو برای ثبت ژئوپارک های جهانی آشنایی جامعه محلی با ارزش میراث زمین شناختی منطقه خود را از دیگر مراحل تشکیل ژئوپارک خواند و افزود: برای این منظور به آموزش هایی گسترده در سطوح مختلف در جامعه محلی نیاز است تا دید مردم محلی نسبت به پدیده ها باز شود.

بریل ها اضافه کرد: در کنار آموزش جامعه محلی به طور همزمان باید منطقه را برای پذیرایی از گردشگران آماده کرد که این امور شامل ایجاد زیرساخت های اطلاع رسانی و اقامت های مورد نیاز برای توریسم است لذا تا زیرساخت های مورد نیاز برای جذب گردشگر موجود نباشد نمی توان در این زمینه به موفقیت رسید.

وی بیان داشت: گردشگری که از ژئوپارک ها بازدید می کند ترجیح می دهد در خانه های محلی اقامت کرده و از غذاهای محلی و تولیدات محلی استفاده کند لذا باید بستر استفاده از این امکانات در ژئوپارک فراهم شود.

رئیس شبکه اروپایی ژئوتورسیم با بیان اینکه تمام ویژگی های طبیعی و فرهنگی منطقه باید در ژئوپارک مطرح شود٬ عنوان کرد: بحث ایجاد ژئوپارک در لرستان از آذر ماه سال گذشته رسما وارد مباحث یونسکو شد لذا برای موافقت با این امر باید پرونده های خاصی که برای یونسکو قابل قبول باشد تهیه شود.

بریل ها اظهار داشت: با تغییری که در بحث ژئوپارک های یونسکو اتفاق افتاده شما در ابتدا باید گزارشی از عملکرد ژئوپارکی منطقه خود را ارائه داده نه گزارشی از طرح های آینده لذا شما نمی توانید بلافاصله یک پرونده درست کرده و خواهان ثبت آن باشید بلکه باید منطقه را به یک ژئوپارک واقعی تبدیل کرده سپس از یونسکو بخواهید آن را ثبت کند.

وی گفت: به مسئولین استان پیشنهاد می کنم به طور همزمان سه منطقه را به عنوان ژئوپارک ایجاد نکنند زیرا چالش بسیار بزرگی برای آن ها ایجاد خواهد شد بلکه می توانید در ابتدا یکی از این سه منطقه را انتخاب کرده و بعد از پیاده کردن مدل ژئوپارک روی آن روی مناطق دیگر هم آن مدل را پیاده کنید.